Владимир Вольфович, еврейский правдоруб

Самому скандальному политику России исполнилось 75 лет

Одно время думскую фракцию ЛДПР в Москве стали называть «Торговый дом «Жириновский и сын». Название яркое, смешное, однако не прижилось. Поскольку не отражает всей полноты этого явления – Жириновский. Даже половины не отражает.

Приличная московская публика относится к Жириновскому с презрением. Но заочно. В одной студии с ним, с «этим существом», демократы и правильные либералы предпочитают не появляться. А если встречи не избежать, терпят его эскапады как стихийное явление природы, как небольшое землетрясение или тропический ливень с грозой. Переорать Жириновского удалось только Александру Проханову. Ну, был ещё в глубине 90-х эпизод с обливанием соком. Юный Борис Немцов, ныне покойный, сильно доставал Владимира Вольфовича в прямом эфире. Наконец достал. Жириновский плеснул в него соком из стакана. Немцов плеснул в ответ, полемисты вроде бы наладились драться, но их разняла охрана.

Для казахской молодежи Владимир Жириновский фигура полумифическая. С одной стороны, он человек из прошлого. Примерно как Солженицын. Тоже имеет отношение к Казахстану и когда-то, в минувшем веке, плохо говорил о казахах. Однако Солженицын с его подбрюшием давно умер, а этот жив-здоров и гнёт свою линию. Совсем недавно, пару недель назад, снова возбудил ваших национал-патриотов заявлением о том, что не надо, мол, переименовывать улицы в Павлодаре. Сначала сами постройте города.

Для многих русских попроще Жириновский был лучом света в тёмном царстве. После распада советской империи эти русские в бывших республиках стали недоразумением, не нужным ни России, ни тем более местным свободолюбивым народам, скинувшим колониальное иго. (Сейчас дети некоторых из этих народов метут дворы в российских городах и считают за счастье найти работу на стройке в Москве). Жириновский говорил брошенным русским, что скоро всё изменится. Будет реванш. Некоторые верили. Помню, в начале 90-х, когда я работал в алма-атинском «Караване» и много писал о проблемах «некоренных» жителей Казахстана, ко мне в редакцию пришли два русских мужика. Пришли и стали рассказывать: мы в Москву ездили, к Жириновскому. Добрались на Охотный ряд в Госдуму, позвонили снизу из бюро пропусков. Он к нам спустился. Выслушал. Постоял вот так, нахмурившись (показали, как) и сказал: «Ничего, ничего. Подождите, мужики. Будет на вашей улице праздник».

Те мужики, если они ещё живы, больше не ждут праздника от Владимира Вольфовича. Они не ждут праздника ни от Путина, ни от Назарбаева с Токаевым. Давно уже знают, что все политики врут. Но Жириновский врёт не так, как остальные. Это гораздо более яркий персонаж. Он умеет (или, по крайней мере, умел) делать зажигательный коктейль из демагогии и грубой солдатской правды. Находить слова, воспламеняющие простые сердца огнём праведной виртуальной отваги. Как Лев Троцкий, только понарошку. Народный комиссар Троцкий в 1918 году выходил со своей бородкой и в пенсне к бунтующим против советской власти солдатам, начинал говорить им речь, и через час солдаты готовы были идти на смерть во имя торжества коммунизма. Но Лев Давидович вёл этих доверчивых людей в настоящий бой, а Владимир Вольфович всего лишь торговал полузапрещённым коктейлем для патриотических дискотек.

Я не случайно вспомнил Троцкого. ВВЖ это очень еврейское явление. Например, он всегда умел тонко чувствовать край. Поэтому заходил дальше других, ошеломляя своей наглостью («а что, так можно было?») и оставаясь при этом на свободе и просто в живых. Игорь Губерман ещё лет 40 назад с грубой самоиронией написал

Под властью водки и режима

Лежит Россия недвижимо.

И только жид, хоть и дрожит,

Но по верёвочке бежит

При этом и сам Владимир Вольфович явно получал удовольствие от процесса. Сейчас уже не всегда получает. Видно, что устал человек. На ток-шоу у Соловьёва, обрушиваясь в сто двадцать пятый раз на американцев, обещая разорвать в клочья всех, кто хочет погубить Россию, Жириновский уже просто отбывает номер. Годы не шутка. Тридцать с лишним лет рулит он своей ЛДПР. Кстати, в России не только генсеки, не только президент Путин и лидеры «оппозиции» вроде Жириновского, Зюганова и Явлинского занимают свои должности до упора, до гробовой доски. Главные режиссёры наиболее прогрессивных московских театров уходят из кабинетов ногами вперёд в 90 лет. Такова традиция. Жириновский рядом с этими мафусаилами почти юноша.

Партию Владимира Вольфовича называют шутовской, спойлерской, но всем известно, что это очень богатая партия. В ней начинаются большие серьёзные карьеры. Свежий пример – и.о. губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв. Ему нет и 40 лет. Молодой человек верно служил вождю ЛДПР, написал о нём книгу под названием «Пророк в своём отечестве» (там, кстати, много про Алма-Ату и Казахстан), а теперь возглавил один из крупнейших регионов России и ещё станет федеральным министром.

Мои коллеги знают, что Жириновский, когда он не включает на камеру отмороженного империалиста, рассуждает о политике чрезвычайно здраво, глубоко и точно. Здесь он «как все». Вернее – как другие серьёзные политики и комментаторы высокого уровня. Но у них-то этим всё исчерпывается. А у Жириновского есть турбонадув, который много лет с рёвом выносил его вперёд и вверх.

Мог бы этот человек стать первым руководителем государства? Думаю, нет. В России ему точно не светило. Да он и сам бы не захотел. Вы представьте: кандидат в президенты, который много лет рассказывает, как мы, русские, всех на роги намотаем, как Назарбаев будет играть в теннис в тюремном дворе, а США содрогнутся от наших ядерных ударов – вдруг побеждает на выборах. Он что, стал бы выполнять обещания? Ну, относительно Назарбаева может и стал бы. А с Америкой точно нет. И отмороженные избиратели закричат «болтун!». Нет, Жириновский с его виртуальной эстрадой как раз на месте.

Однажды я делал с ним интервью. Пресс-служба Жириновского попросила заранее прислать вопросы и не перебивать Владимира Вольфовича во время разговора. Мы довольно мило поговорили про старую и новую Алма-Ату, про успехи государственного строительства в Казахстане, и о том, что насильно заставлять русские регионы отделяться от Казахстана никто не станет.

В связи с юбилеем Владимира Вольфовича у меня есть одна глубокая мысль. Точнее – вопрос. Почему в критический момент истории русских на перекройку границ вдохновляли именно такие персонажи, как Эдуард Лимонов и Жириновский? С заранее понятным результатом, а? Возможно, так небесные силы берегут русско-казахскую дружбу.

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