«Точки риска: какие тенденции могут негативно повлиять на отношения России и Казахстана». «Между казахскими и русскими националистами очень много общего». «За красивыми словами правительства стоят лукавство и манипуляции»

Сетевой Казахстан 14 мая 2021г.

IA — CENTR . RU . Станислав ПРИТЧИН — «Точки риска: какие тенденции могут негативно повлиять на отношения России и Казахстана» — На протяжении 30 лет Россия и Казахстан являются ключевыми партнерами в евразийском регионе. Наши страны – инициаторы целого списка объединений, которые сформировали архитектуру сотрудничества на общем пространстве в сфере безопасности и экономики. Однако сегодня можно говорить о трех тенденциях, которые, скорее, негативно, влияют на характер российско-казахстанских отношений.

SPIK . KZ . «Москва и Нур-Султан готовятся к Форуму гражданских инициатив» — Форум пройдет в сентябре 2021 года в столице Казахстана. На диалоговой площадке встретятся общественники двух стран, работающих в сфере укрепления и развития отношений между гражданскими обществами.

QMONITOR . KZ . «Между казахскими и русскими националистами очень много общего» — Интересно, казахские националисты в Казахстане отдают себе отчет в том, что ведут себя точно так же, как и ненавистные им русские националисты в России? На ум приходит аналогия с человеком, стоящим перед зеркалом: он совершает разные движения, и отражение делает ровно то же самое, только правое становится левым, и наоборот. А поскольку и те, и другие представляют государствообразующие этносы своих стран и даже мнят себя главными выразителями из интересов, то их схожесть еще больше усиливается.

«Чем вызвана негативная реакция на законопроект о борьбе с семейным насилием?» — Страсти, бурлившие больше года вокруг законопроекта «О противодействии семейно-бытовому насилию», сегодня заметно стихли, но оставили после себя горький осадок. По сути, это была очередная демонстрация усиливающегося противостояния между сторонниками современных ценностей, с одной стороны, и архаичных, с другой. В гостях у нас Галым ЖУСИПБЕК, исследователь, доцент Университета имени Сулеймана Демиреля, с которым мы решили поговорить о том, почему принятие данного закона так важно для каждой семьи, общества и в целом государства, и чем чреваты попытки его «зарубить».

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Казахстанско-белорусский дуэт» — Президент РБ Александр ЛУКАШЕНКО предложил нашей стороне войти в акционерный капитал «Гомсельмаша» и создать глубокую кооперацию на этом предприятии. Не секрет, что в Казахстане в обозримом будущем закончится большая нефть и нашей стране придется поневоле переходить на экономическую модель, не опирающуюся на добычу и экспорт углеводородного сырья. Поэтому уже сегодня стоит внимательнее приглядеться к опыту стран, близких нам по истории совместного бытия и сумевших изначально обойтись без таких ресурсов, обеспечив, тем не менее, относительно высокий уровень жизни своему населению. Среди постсоветских республик таким примером, несомненно, выступает Белоруссия.

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Правительство, не приходя в сознание, вышло на траекторию роста» — Хочется похвалить наше правительство. Искренне, без скрытой усмешки или сарказма. А похвалы наше правительство заслужило за регулярное и достаточно подробное освещение своих еженедельных заседаний. Это очень важно с точки зрения обеспечения прозрачности деятельности государства вообще, и правительства в частности… Скромный интерес к заседаниям правительства проистекает, как видится автору, из того, что на них не решаются задачи масштаба правительства, а просто доводится информация для сведения. Ради этого можно было и не собирать министров, а разослать им циркуляр с соответствующими данными. Другое дело было бы, если бы рассматривалось, что стоит за доложенными цифрами, какие действия следует предпринять. И интерес к заседаниям сразу бы повысился.

365 INFO . KZ . «За красивыми словами правительства стоят лукавство и манипуляции» — На сайте премьер-министра появилась информация, что с 2010 года в Казахстане открыто 130 новых машиностроительных заводов, которые выпускают 167 моделей 22 мировых брендов. Не менее любопытна информация и о том, что уровень локализации автопрома составляет 33%, а по отдельным моделям и вовсе более 50%. Это означает, что сборка автомобилей идет как минимум из трети деталей казахстанского производства. Политолог Данияр АШИМБАЕВ говорит, что Казахстан действительно кое в чем преуспел — выдавать желаемое за действительное.

CARAVAN . KZ . «Дороже помидоров: в Алматы резко подорожал картофель» — В Алматы резко подорожал самый популярный и доступный продукт – картофель. В розницу его продают за 600–700 тенге. – Весной каждый год так – нет картошки. У производителей заканчиваются запасы, – рассказал “КАРАВАНУ” пресс-секретарь сети “Магнум” Дмитрий ШИШКИН. – При этом есть социальная, но она уже качеством не очень. У нас хранить не умеют. Привозим из Пакистана, Египта. А молодая первая картошка дорогая.

FORBES . KZ . «Берик Каниев: Я выбрал образование, спорт и экологию» — Известный казахстанский предприниматель — о бизнесе в условиях пандемии, проблеме отцов и детей, а также благотворительности… Берик КАНИЕВ ответил, что, конечно, трудности испытали все бизнесы без исключения. На некоторые секторы экономики, такие как авиаперевозки, HoReCa и ретейл, он оказал негативное влияние. А вот ряд других направлений — IT-индустрия, фармацевтика, финтех и так далее — существенно приросли и за счет именно этих секторов число богатых людей и увеличилось.

KZ AIF. KZ . «Призвать бюрократа к ответу» — Близится срок, когда в Казахстане будет принят административный процедурно-процессуальный кодекс. Согласно поручению президента ТОКАЕВА, это должно произойти 1 июля этого года. В странах, где административная юстиция уже действует, она предоставляет возможность максимально законно и справедливо разрешить спор между гражданином и госорганами. Мы попросили рассказать об особенностях административной юстиции и о том, что означает ее внедрение в нашей стране видного казахстанского адвоката, главу Алматинской юридической корпорации Виталия ВОРОНОВА.

EHONEWS . KZ . «Эксперт: Каспий может повторить судьбу Арала и Балхаша» — Для решения своих проблем иностранный консорциум NCOC намерен построить судоходные каналы, углубив дно Каспия. Но при этом компания фактически не только замахивается на экосистему казахстанской акватории Каспийского моря, но и интересы близлежащих прибрежных государств… Но финансовые интересы берут вверх в Казахстане, и жертвами такой деятельности стали уже Арал и Балхаш, заявил профессор Малик БУРЛИБАЕВ.

KURSIV . KZ . «Как закрытие «Азия Авто» отразилось на жизни его сотрудников» — Полгода назад из-за расторжения договора с министерством индустрии и инфраструктурного развития остановился конвейер автосборочного завода «Азия Авто». 45 тысяч устькаменогорцев подписали петицию президенту Казахстана, чтобы он не допустил закрытия крупного промышленного предприятия. Два месяца назад полторы тысячи специалистов группы компаний «БИПЭК АВТО», куда входит «Азия Авто», сократили. «Курсив» узнал, как сейчас живут уволенные специалисты и есть ли надежда на возрождение предприятия.

INFORMBURO . KZ . «Евгений Жовтис: Запрет на занятие общественной деятельностью можно прилепить к любой статье Уголовного кодекса» — Правозащитник проанализировал, как часто суды назначают гражданским активистам и оппозиционерам наказание в виде запрета заниматься публичной деятельностью — Здесь нужно иметь в виду, что вообще ни в одной статье вы не найдёте указания, права заниматься какой именно деятельностью лишают. Вы найдёте только: «с лишением права заниматься определённым видом деятельности». Что именно имеется в виду, не написано. Более того, в этой 50-й статье не написано, когда дополнительное наказание можно назначать. Поэтому общественную деятельность можно по существу прилепить к любой статье Уголовного кодекса.

AZATTYQ . ORG . ««Крик души народа будет услышан». История активистки, оштрафованной на 1,3 миллиона тенге» — В общей сложности 43-летнюю жительницу столицы Айткуль КАШЫРБЕКОВУ оштрафовали на 1,3 миллиона тенге за «участие в незаконных митингах» и «призывы к участию в акциях протеста». Чтобы выплатить эти деньги, матери троих детей, которая живет в общежитии и моет полы в столовой, необходимо работать год, ничего себе не позволяя. «Я выступила против несправедливости и социального неравенства, — говорит она. — Это конституционное право каждого гражданина — высказываться». Женщина говорит, что намерена продолжить борьбу до тех пор, пока Казахстан не станет страной, в которой «правительство будет считаться с народом».

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