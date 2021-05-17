Генеральная репетиция боксеров перед Олимпиадой, капитан «Астаны» среди лидеров «Джиро д’‎Италия», оптимизм министра накануне ЧМ по хоккею и очередной провал футбольного чемпиона

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Бокс: проверка боем для олимпийцев

Тренерский штаб сборной Казахстана назвал имена тех, кто поедет на чемпионат Азии, который стартует 21 мая в Дубае (ОАЭ) и продлится до 1 июня. Предстоящий турнир рассматривается как генеральная репетиция перед Олимпиадой, а потому в состав команды включены все боксеры, завоевавшие на нее путевки (в этом виде спорта они именные).

Впрочем, если на летних Играх спор за медали пойдет в восьми весовых категориях, то на чемпионате Азии – в десяти, которые не совсем совпадают с олимпийскими. Например, Серик Темиржанов, имеющий лицензию в весе до 57 кг, выступит на континентальном первенстве в более тяжелом – до 60 кг, а Закир Сафиуллин (до 63 кг) – в категории до 64 кг. Остальные казахстанцы, добившиеся права поехать на Олимпиаду, будут биться за медали чемпионата Азии в «своих» весах: до 52 кг – Сакен Бибосынов, до 69 кг – Абылайхан Жусупов, до 75 кг – Абилхан Аманкул, до 81 кг – Бекзат Нурдаулетов, до 91 кг – Василий Левит, свыше 91 кг – Камшыбек Конкабаев. В неолимпийских категориях до 49 кг и до 56 кг на турнир заявлены соответственно Даниял Сабит и Сабырхан Махмуд.

На снимке: Камшыбек Конкабаев и Баходир Джалолов – главные фавориты в супертяжелом весе

Наибольший интерес представляет соперничество наших боксеров с узбекскими. В состав национальной сборной соседней страны включены семь спортсменов, завоевавших олимпийские путевки. Куба, Узбекистан, Казахстан – пожалуй, именно эти три страны являются сегодня лидерами в мужском любительском боксе.

Теперь что касается женщин. Наша единственная обладательница лицензии Надежда Рябец (скорее всего, больше никто из казахстанских девушек не сможет отобраться в Токио) на чемпионат Азии не поедет – она получила небольшую травму, и ее здоровьем решили не рисковать. В отличие от нашей мужской сборной, женская не столь сильна, а лидерами на Желтом континенте считаются команды Индии и Китая.

Велоспорт: Александр Власов – пока 3-й в общем зачете

Позади одна из трех недель супермногодневки «Джиро д’‎Италия». Она прошла относительно спокойно, а завершал ее первый по-настоящему горный этап, заключительный отрезок которого участникам пришлось предолевать не на асфальте, а на «грунтовке». Эта гонка и должна была показать, кто на что способен.

Менее чем за километр до финиша капитан «Астаны» россиянин Александр Власов атаковал из группы фаворитов общего зачета, после чего своим рывком ответил победитель «Тур де Франс» 2019-го колумбиец Эган Берналь из «Ineos Grenadiers», за которым «зацепился» итальянец Джулио Чикконе из «Trek-Segafredo». Вскоре эта троица догнала, а затем обошла двух гонщиков из более раннего отрыва. Последние сотни метров подъема быстрее всех преодолел Берналь, спустя семь секунд финишировали Чикконе и Власов, которые заняли соответственно второе и третье места.

Розовая майка лидера генеральной классификации перешла к Берналю. 15 секунд проигрывает ему бельгиец Ремко Эвенпул из «Deceuninck-QuickStep», 21 – капитан «Астаны». Британец Саймон Йейтс из «Bike Exchange», которого наряду с Берналем называли главным фаворитом «Джиро», отстает от лидера на 55 секунд.

Шахматы: немного не хватило

В Ташкенте прошел турнир с участием шахматистов из стран Центральной Азии, которые оспаривали две путевки на чемпионат мира. Среди 34-х соискателей были 12 казахстанцев, в том числе четыре девушки (в шахматах это допустимо). К сожалению, ни одному из них не удалось отобраться на ЧМ.

На снимке: Петр Костенко. (Фото с сайта «Шахматисты Казахстана»)

Первые два места заняли тезки из Узбекистана – Нодирбек Абдусатторов и Нодирбек Якуббоев (кстати, в рейтинге FIDE они располагаются выше, чем все остальные участники), набравшие соответственно 8 и 6,5 очка из 9 возможных. Лучший из наших шахматистов, Петр Костенко, тоже заработал 6,5 очка, но по дополнительным показателям уступил Якуббоеву и стал в итоге 3-м. Муртас Кажгалеев, у которого на пол-очка меньше, расположился на 5-й позиции. В топ-10 вошла и сильнейшая среди наших девушек Динара Асаубаева.

Хоккей: главное – сохранить прописку в мировой элите

Предстоящий чемпионат мира, который в период с 21 мая по 6 июня будет принимать столица Латвии, станет для сборной Казахстана 9-м в высшем дивизионе. Лишь однажды в истории она три раза подряд (2004-2006) выступала в элите мирового хоккея, а во всех остальных случаях не задерживалась больше чем на один год. Поэтому и задача перед ней стоит более чем прозаическая – не вылететь снова. А что касается пятничного заявления министра культуры и спорта Актоты Раикуловой (по ее словам, наша команда имеет хорошие шансы на выход в «плэй-офф»), то вряд ли стоит воспринимать их всерьез: конечно, какие-то шансы есть, но они невелики.

16 сборных-участниц чемпионата разбиты на две группы. Соперниками наших ребят будут хоккеисты Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии и Италии. Все команды по разу сыграют друг с другом, после чего четыре лучшие продолжат борьбу за медали в «плэй-офф», а худшая покинет высший дивизион. По мнению большинства экспертов, канадцы, финны и американцы почти наверняка выйдут из группы, а главными претендентами на 4-ю путевку называют немцев и латышей. Роль аутсайдера группы они отводят итальянцам, а казахстанцам с норвежцами прочат спор за 6-7-е места. Но, если переиначить известную присказку, эксперты предполагают, а хоккейный бог располагает.

Основной наш голкипер швед Хенрик Карлссон в последний момент отказался ехать на чемпионат мира. Поговаривают, что причиной стало недовольство условиями нового контракта, предложенного ему «Барысом». Еще раньше, сославшись на семейные обстоятельства, сообщил о том, что не сможет помочь сборной, забивной канадский форвард Найджел Доус. Оба названных хоккеиста в предыдущие годы уже защищали цвета Казахстана. А теперь в их отсутствие именно позиция вратаря и линия нападения нашей команды выглядят наиболее уязвимыми. В обороне же ситуация получше.

На снимке: капитан сборной Алихан Асетов

Полный состав сборной Казахстана: вратари – Андрей Шутов, Никита Бояркин, Демид Еремеев; защитники – Даррен Диц, Алексей Маклюков, Иван Степаненко, Джесси Блэкер, Виктор Сведберг, Егор Шалапов, Самат Данияр, Валерий Орехов, Кирилл Полохов; нападающие – Роман Старченко, Евгений Рымарев, Антон Сагадеев, Павел Акользин, Александр Шин, Саян Данияр, Алихан Асетов, Дмитрий Шевченко, Никита Михайлис, Кирилл Панюков, Дмитрий Гурков, Кёртис Волк, Кирилл Савицкий, Аркадий Шестаков, Артем Лихотников, Егор Петухов.

Футбол: «Астана» рвется в чемпионы

После 11-го тура чемпионата страны отставание «Кайрата», пока еще действующего чемпиона, от «Астаны» достигло уже 12 очков. Ликвидировать такой разрыв, если учесть, что командам осталось провести по 15 матчей, практически нереально.

«Астана» – «Жетысу» 1:0. Лидер первенства с минимальным счетом выиграл у явного аутсайдера благодаря единственному году в исполнении Марина Томасова, для которого этот забитый мяч стал 6-м в нынешнем чемпионате. При этом «Астана» не реализовала много голевых моментов, но на последней компенсированной минуте чуть не упустила победу: удар игрока «Жетысу» с близкого расстояния пришелся в перекладину.

«Акжайык» – «Кайрат» 1:0. Уральский клуб, вернувшийся в высший дивизион и располагающий относительно скромным бюджетом, продолжает удивлять: сыграв строго в обороне и реализовав один из немногих голевых моментов, он одержал шестую победу в первенстве, теперь над действующим чемпионом, и ворвался в группу лидеров.

«Ордабасы» – «Тобол» 1:1. Хозяева поля в середине второго тайма оказались в роли отыгрывающихся, а затем остались в численном меньшинстве из-за удаления одного из футболистов. Тем не менее, в конце матча они сумели уйти от поражения и заодно помешали гостям сократить отставание от «Астаны».

«Актобе» – «Кайсар» 1:1. Нападающий актюбинского клуба и узбекской сборной Игорь Сергеев, забив свой 7-й гол в чемпионате, возглавил список лучших бомбардиров.

«Кызылжар» – «Каспий» 2:0. Команда Петропавловска продолжает стабильно набирать очки и, если считать потерянные, входит в первую тройку, занимая место после «Астаны» и «Тобола».

«Шахтер» – «Туран» 0:1. Неудачно начавший сезон дебютант премьер-лиги (ни одной победы и всего три очка в восьми матчах) выиграл уже третий поединок кряду и ушел из опасной зоны.

«Атырау»» – «Тараз» 1:0. А вот команда из области, соседствующей с Туркестанской, напротив, очень хорошо начала чемпионат, шла в группе лидеров, но в последних трех турах не смогла набрать ни одного очка.

Турнирное положение после 11 туров: «Астана» – 29 очков, «Тобол» – 22, «Акжайык» – 18, «Кызылжар» – 17 (один матч в запасе), «Тараз» и «Кайрат» – по 17, «Ордабасы» – 15 (один матч в запасе), «Атырау» – 14, «Каспий» и «Актобе» – по 13, «Туран» – 12, «Шахтер» – 8, «Кайсар» – 7, «Жетысу» – 1.

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