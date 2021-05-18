«Олжас Сулейменов: Земля и ее недра должны принадлежать народу Казахстана, а не государству». «50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2021». «О МОНовских конюшнях». «Вот ты жил в России по-русски, а я всегда жил с казахами по-казахски!»

Сетевой Казахстан 18 мая 2021г.

AZATTYQ . ORG . «Олжас Сулейменов: «Земля и ее недра должны принадлежать народу Казахстана, а не государству»» — Сегодня поэту и общественному деятелю Олжасу Сулейменову исполняется 85 лет. Накануне своего дня рождения поэт согласился на интервью Азаттыку. Мы говорили о творческой свободе, сменяемости власти, ядерных испытаниях и о том, почему каждый казахстанец не получает доход от продажи природных богатств — Сейчас у Казахстана в собственности минимум месторождений, а остальные все у китайцев, англичан, итальянцев, американцев. А если бы земля и ее недра были конституционно закреплены за народом Казахстана, мы бы решили другую очень важную проблему: каждый гражданин Казахстана был бы членом коллектива хозяев. На каждого ребенка, который бы родился у гражданина Казахстана, открывался бы счет, на который падала бы капелька с каждой тонны нефти или металла.

FORBES . KZ . «50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2021» — Помимо Владимира КИМА, по-прежнему возглавляющего рейтинг, Булата УТЕМУРАТОВА и супругов КУЛИБАЕВЫХ в глобальный список вошли мажоритарные владельцы группы Kaspi Вячеслав КИМ и Михаил ЛОМТАДЗЕ, а также создатель и основной акционер Freedom Finance Тимур ТУРЛОВ (в этом году в топ-50 включены и неграждане, но резиденты Казахстана, ведущие основной бизнес в нашей стране). Их совокупное состояние на момент подготовки номера к печати составило $24,1 млрд, что почти в 2 раза превышает прошлогодний результат в $12,7 млрд. Если брать только миллиардеров-казахстанцев, их совокупное состояние тоже значительно выросло – до $18,2 млрд.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «О МОНовских конюшнях» — В системе образования опять кипят страсти. Все требуют реформ, как будто мало было их, недоделанных, неоконченных, откровенно ненужных и «распилочных». Еще много лет предстоит разгребать результаты многолетних ошибок и перегибов. Рейтинги нашего образования падают. Ситуация с коронавирусом и карантином, помимо многочисленных «косяков» в системе здравоохранения, лишний раз указала на проблемы в системе образования.

«Дорога, дорога, ты знаешь так много…» — Почему все попытки сделать казахстанские дороги соответствующим международным стандартам до сих пор терпели фиаско? В общем, несмотря на сотни миллиардов тенге, ежегодно выделяемых из республиканского и местных бюджетов на поддержания функционирования дорожной сети, денег на это благое дело все равно не хватает. И единственный выход, который может предложить НК «КазАвтоЖол» (по крайней мере, такой версии придерживалось предыдущее руководство национальной компании), – это максимальное увеличение количества платных автодорог.

365 INFO . KZ . «Не нужно делать из судей начальников — адвокат о судебной реформе» — Как претворить поручение президента в жизнь? Мы решили спросить мнение адвоката Айман УМАРОВОЙ — Я считаю, что реформировать надо вместе суд, прокуратуру, МВД и другие правоохранительные органы, а также адвокатуру. Поскольку если мы будем реформировать только суды, результат будет половинчатый. Все должно идти параллельно, синхронно. Это во-первых. А во-вторых, я судебную систему реформировать должны не сами судьи. Это надо делать с учетом мнения гражданского общества — оно должно принимать участие в большей степени. Ведь изменения, которые будут проводиться в судебной системе, касаются граждан всей страны. Иначе реформа будет удобной только определенным заинтересованным лицам.

KAPITAL . KZ . «Успеет ли Казахстан запрыгнуть в «поезд криптотехнологий»» — На прошлой неделе случилось целых два значительных события. Первое — в Правительстве Казахстана рассмотрели вопросы развития криптоиндустрии и блокчейн-технологий, в частности реализацию криптобирж на базе МФЦА. Второе — Национальный банк опубликовал доклад для общественного обсуждения «Цифровой тенге» и рассказал о Дорожной карте по внедрению цифровой валюты. Это очень важные моменты, ведь в Казахстане с точки зрения законодательства практически все готово для открытия криптобирж. Нацбанк озвучил планы по внедрению цифрового тенге, который предполагает широкие консультации с обществом. Это не может не радовать — такими инициативами пока не могут особо похвастаться другие страны.

TIME . KZ . «Кривая статистика» — Куда в стране делись 24 тысячи много-квартирных жилых домов? До недавней поры все специалисты в сферах строительства и жилищно-коммунальных отношений — от чиновников, экспертов до общественников — на вопрос, сколько в Казахстане многоквартирных домов, всегда практически хором отвечали: около 80 тысяч. Эта цифра постоянно фигурировала в отчетах госорганов и других компетентных ведомств. И вот вдруг количество МЖД резко сократилось — как будто корова в одночасье языком слизала почти 24 тысячи строений! Землетрясений и каспийских цунами тоже не было. Что же стряслось?

«Мутное дело МУИТа» — В горсуде Алматы никак не могут поставить точку в громком деле о хищении 1 миллиарда 727 миллионов тенге, пропавших в Международном университете информационных технологий (МУИТ). По версии следствия, эту сумму увели со счетов вуза ректор Дамир ШЫНЫБЕКОВ и главный бухгалтер Жанайым СПАБЕКОВА.

RITMEURASIA . ORG . «Ни воды, ни суши: проблемы Арала растут по мере его высыхания» — Проблема Аральского моря давно стала нарицательной, её «надо решать», а не получается. Стремительное высыхание водоема повлекло за собой для Узбекистана и Казахстана экологическую катастрофу, но, увы, не заставило политиков и чиновников забыть сиюминутный интерес ради спасения природной зоны и экологии региона. Аральское море насчитывает около 17 тысяч лет. Полноводными морскими просторами его сделало таяние ледников Памира и Тянь-Шаня. Расположенный в Приаралье Хорезмский оазис был густонаселён с древнейших времён. Много веков регион считался одним из самых оживлённых и ключевых участков Великого шёлкового пути.

INFORMBURO . KZ . «В Казахстане растёт количество разводов. Почему политики бьют тревогу, а социологи констатируют факт?» — В Казахстане распадается каждая четвёртая семья. Средний стаж семьи – 7-10 лет. Чаще всего семьи распадаются уже тогда, когда есть дети…

DKNEWS . KZ . Андрей ЗУБОВ – «Алё, Казахстан! Ирину Кайратовну хочу!» — Вот и я посмотрел последнее интервью Дудя и узнал, что такое (или, точнее – кто такие) «Ирина Кайратовна». Признаюсь, что до этого я с творчеством этой музыкальной группы не был знаком, наверное, из-за возрастной разницы. Но тут решил глянуть, и меня, знаете, зацепило. И с рассуждениями парней я тоже солидарен. Особенно шикарна их идея вывезти всех казахстанцев на два дня в Европу, чтобы они «посмотрели, как там живут». А от неприкрытого фрондерства музыкантов меня даже оторопь взяла. Так смело и уверенно вешать оценочные этикетки на государственных деятелей родного отечества может только молодость. И про дружбу народов шикарно вышло. Особенно, когда Илья сказал Дудю: «Вот ты жил в России по-русски, а я всегда жил с казахами по-казахски!».

QMONITOR . KZ . «Сборная Казахстана: каким будет ее возвращение в элиту мирового хоккея?» — Совсем скоро, 21 мая, в Латвии начнется ежегодно проводимый чемпионат мира с участием 16 сильнейших национальных сборных. После пятилетнего перерыва в эту компанию попала и команда Казахстана, для которой предстоящее соперничество с представителями элиты мирового хоккея станет 9-м в истории. Если исходить из ее реальных возможностей, то любое место не ниже 14-го (оно позволит сохранить прописку в высшем дивизионе) можно будет расценить как приемлемый результат.

LITER . KZ . «В Казахстане появляется все больше живодеров, но никто не может с этим ничего сделать» — Новости о том, что где-то в Казахстане жестоко обращаются с животными, появляются в соцсетях и СМИ буквально еженедельно, на некоторые из них реагирует даже Президент страны. В министерстве экологии, геологии и природных ресурсов уже разрабатывают закон о защите прав животных. Возможно, его принятие как-то улучшит ситуацию, но пока уголовные дела о жестоком обращении с животным не доходят даже до суда. Подробнее об этом рассказала президент общественного фонда «Kare-Забота», юрист Юлия КОВАЛЕНКО.

CARAVAN . KZ . ««Платят сущие копейки, на которые тяжело жить»: сколько зарабатывают отечественные актеры в Казахстане и за рубежом» — Сколько сейчас получают актеры в казахстанском кинобизнесе, как некоторые из них готовы уехать из страны ради достойного заработка, и почему в Казахстане даже неизвестные иностранцы получают больше, чем отечественные артисты.

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