«Елбасы провел заседание Совета безопасности РК». «Визит Токаева в Таджикистан: общий фон, интересы игроков, риски». «Имидж казашек в мире изрядно подпорчен. Стали привычны их избиения и изнасилования (своими и чужими)… Что делать?»

Сетевой Казахстан 20 мая 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «Елбасы провел заседание Совета безопасности РК» — Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан НАЗАРБАЕВ провел заседание Совета Безопасности. В ходе заседания был рассмотрен проект Концепции строительства и развития Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований до 2030 года, а также обсуждены вопросы обеспечения пограничной безопасности. Нурсултан Назарбаев обозначил необходимость выработки новых подходов в военном строительстве и конфигурации Вооруженных сил в современных реалиях. «Мы установили крепкие дружеские отношения со всеми соседями и прочное партнерство с ведущими державами. Вместе с тем сильная армия является важнейшим гарантом безопасности страны«, – сказал Председатель Совета Безопасности.

AZATTYQ . ORG . «Примеряя роль «миротворца». Визит Токаева в Таджикистан: общий фон, интересы игроков, риски» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ 19 мая прибывает в Душанбе. Двухдневный официальный визит проходит после смертоносного конфликта на границе Таджикистана и Кыргызстана. Может ли Центральная Азия превратиться в дугу нестабильности на фоне растущей конкуренции крупных игроков за влияние в регионе? Что стоит за поездкой Токаева — попытка повысить собственную легитимность и/или продолжение линии предшественника, который позиционировал Казахстан в качестве «миротворца»? Азаттык поговорил с казахстанским политологом Досымом САТПАЕВЫМ, директором «Группы оценки рисков».

««Зашить рот» и связать по рукам и ногам. Один день безработного активиста» — Выйдя из следственного изолятора в Алматы почти год назад, гражданский активист Альнур ИЛЬЯШЕВ назвал вынесенный ему приговор «узаконенным механизмом зашить ему рот». Назначенное судом наказание — ограничение свободы, общественные работы и пятилетний запрет на общественную деятельность — стало еще и способом связать активиста по рукам и ногам.

IA — CENTR . RU . «Запад толкает Центральную Азию в Афганистан» — Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей ГРОЗИН — Главное – понимание того, что республики ЦА должны пройти некий новый этап. И, собственно, все казахстанские стратегии, которым нет числа, – все про это. Это и необходимость модернизации общественного сознания, и необходимость слезть с углеводородной иглы, и провести новую индустриализацию и т.д. Текстов таких много, но то, что большая их часть остается лишь текстами, не значит, что они неправильные. У казахстанского руководства, как, впрочем, и у узбекского, и даже кыргызского, которое очень часто сменяется, хватает понимания, что как минимум экономическая и отчасти социальная система, которая существует в этих государствах, требует модернизации. Потому что иначе, оказавшись в роли вечных аутсайдеров, велик риск превратиться в некий филиал если не Афганистана, то стран Центральной Африки.

KZAIF . KZ . «Олжас Сулейменов: «Человечество всегда выбирало в свои вожди знающих»» — Зададимся вопросом: какие великие научные открытия, изобретения, великие произведения литературы появились у нас в стране за 30 лет? Никто не знает. Ни одного имени не назовут. Значит, следует подумать сообща: почему? И даже этот вопрос активизирует сознание общества, ускорит развитие.

«Чьи ценности – того и идеи» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о том, есть ли общие ценности и базовая идеология в Казахстане — Да, у «верхов» идеология своя, а у «низов» – другая. Так чаще всего (но далеко не всегда) и бывает. Когда «верхи» говорят о стабильности, это означает стабильность сохранения их власти. А для «низов» это безопасность и хоть какие-то гарантии того, что те же самые «верхи» снова не начнут делить власть и собственность. Тогда уж всем достанется, и прежде всего – тем же «низам».

INFORMBURO . KZ . Андрей ЧЕБОТАРЕВ — «Как казахстанские партии выполняют роль связующего звена между обществом и государством» — Одной из ключевых функций политических партий является функция коммуникации, в рамках осуществления которой партии выступают в качестве связующего звена между обществом и государственной властью. В той или иной степени её выполняют и казахстанские партии. Кстати, это характеризует ещё и уровень их открытости для общества.

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Зачем KEGOC дивиденды?» — Без преувеличения судьбоносный вопрос решается сейчас в руководстве страны. Недавно назначенный председателем правления АО “Самрук-Казына” Алмасадам САТКАЛИЕВ обратился в администрацию президента по такому проблемному (именно так указано в обращении) вопросу, как выплата дивидендов акционерам АО “KEGOC”. Сама же проблема состоит в том, что еще в рамках программы “Народное IPO” 2011 года рождения дивиденды акционерам этой системообразующей компании национальной энергосистемы аккуратно выплачивались, но в конце 2019-го приказом Министерства национальной экономики были отредактированы правила формирования тарифов, и теперь в них значится запрет на включение расходов на выплату дивидендов в прибыль субъекта естественной монополии.

«Нам поможет киберсуд?» — Казахстанской Фемиде хотят “вживить” искусственный интеллект. Сложно верить в торжество справедливости, когда представители судейского корпуса регулярно вляпываются в коррупционные скандалы. Тем временем общество ждет результатов реформ и предсказуемости правосудия. Одно из готовящихся новшеств призвано устранить влияние человеческого фактора при вынесении судебных актов. Скоро несколько категорий дел начнет рассматривать… робот!

365 INFO . KZ . «Неожиданный эффект снятия пенсий: выросли депозиты» — В Казахстане произошло увеличение депозитных вкладов населения. По данным Нацбанка, только за март 2021 года они выросли на 2,6%. По мнению руководителя информационно-аналитического центра TeleTrade Сергея ЛЫСАКОВА, это случилось на фоне продажи валюты населением и выхода в тенге. Другая причина — изъятие излишков пенсионных накоплений для покупки недвижимости. Между тем, по его наблюдениям, в марте по сравнению с первыми двумя месяцами 2021 года динамика роста депозитов была не самой активной.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Аким Аксу подал в суд на акима Павлодарской области: что происходит в регионе» — Бывший аким Павлодара, экс-депутат сената, а ныне глава Аксу Нуржан АШИМБЕТОВ дал интервью Sputnik Казахстан по поводу двух своих исков к руководству.

TURANPRESS . KZ . Гульмира ИЛЕУОВА – «Как органы правопорядка помогают алматинцам жить безопасно и комфортно» — По итогам опроса населения жителей Алматы в апреле 2021 года, работа Департамента полиции города была оценена недостаточно высоко: борьба с преступностью – 3,10 балла; работа дорожной полиции – 3,30 балла; безопасность для пешеходов – 3,28 балла; безопасность для детей – 2,92 балла. Прежде чем приступить непосредственно к описанию полученных социологических данных хотелось бы понять, в какой мере претензии населения к работе городского Департамента полиции обоснованы. А может быть, как это часто бывает в нашей стране, то, чем неудовлетворено население, оказывается в функциональном ведении другого государственного органа? И именно в этой бюрократической неразберихе и кроются причины неэффективности работы того или иного госоргана и итогового недовольства населения.

FORBES . KZ . «Нет разносчиков — нет бизнеса. Чего добились бастовавшие курьеры сервисов доставки еды?» — Компаниям-агрегаторам пришлось пойти навстречу протестующим сотрудникам и улучшить уровень оплаты труда и условия работы. Середина мая ознаменовалась неожиданной серией протестов со стороны курьеров онлайн-сервисов по доставке еды Wolt и Chocofood. Часть работников — партнеров агрегаторов бастовала из-за того, что, по их мнению, доходы заметно снизились после пересмотра зарплатных тарифов, притом что сам принцип работы нередко связан с прямым риском для жизни. В спешке курьеры порой попадают в ДТП, что иногда приводит к настоящим трагедиям.

TENGRINEWS . KZ . ««Мы те самые женщины, которые выходили на митинги». Как изменились многодетные матери» — Общественный фонд, о котором пойдет речь, называется — Strong mothers. Почему mothers, то есть «мамы», понятно: это сообщество многодетных матерей; а вот почему strong, то есть «сильные», нуждается в пояснении. Для этого нужно вернуться в 2019 год, когда многодетные матери собирались на митинги и пытались всеми способами пробиться к чиновникам, чтобы донести до них свои проблемы. После всех этих протестов несколько женщин с активной гражданской позицией пересмотрели свои взгляды на жизнь и решили создать свой фонд, который бы поднял статус многодетной матери на совершенно новый уровень. Так и появились Strong mothers, или «Сильные мамы».

CENTRASIA . RU . Гайнижамал НУКЕЙ — «Имидж казашек в мире изрядно подпорчен. Стали привычны их избиения и изнасилования (своими и чужими)… Что делать?» — Почему именно наших казашек то тут, то там выбрасывают из окон многоэтажных зданий то дагестанец, то грузин; их бьют турки, гоняют и сажают в тюрьмы в Дубае? Не потому ли, что наши девушки стали слишком вездесущи, везде «активны», «успешны», во все вмешиваются, амбициозны и лезут на рожон? Еще и наивны, и глупы, не зная сложное устройство нынешнего мира… Надо вносить серьезные коррективы в законодательство; также надо менять модели и стереотипы современной казахской ментальности через СМИ и соцсети, реально объясняя молодежи и родителям, что такое «хорошо», и что такое «плохо». «Плохо» – это и есть «уят» (переводится: стыд, срам). И плохо, если девушка той или иной нации имеет в мире репутацию легкомысленной особы и даже дешевого товара. Скромность – это не «отсталость», а вечная и истинная женская добродетель.

NOVGAZ.COM . Амиржан КОСАНОВ – «Друг птиц» — Завтра сорок дней со дня смерти поэта Есенгали РАУШАНОВА. Он ушел в 64 года. Думаю, что русскоязычной аудитории будет интересно узнать, в чем заключался его феномен… Сейчас готовится к печати семитомник его сочинений. Одна из книг называется «Птицы — наши друзья». В ней он в прозе рассказывает о жизни 27-и обитателей неба. Я в шутку называл поэта «видным поэтом — орнитологом». Когда человек уходит в мир иной, говорят — «ушел в небеса». Есенгали Раушанов ушел к своим друзьям…

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.