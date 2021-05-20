«Кто будет третьим президентом Казахстана?»

Сетевые СМИ о прогнозах на будущее

«Не любит отмечать день рождения: Токаеву исполнилось 68 лет» — Президенту Казахстана Касым-Жомарту ТОКАЕВУ исполнилось 68 лет. Отмечать этот день Токаев не любит, об этом ранее говорил его пресс-секретарь Берик УАЛИ. Дело в том, что в семье президента не было такой традиции – не принято было праздновать дни рождения как детей, так и родителей.

Касым-Жомарт Токаев по знаку зодиака – Телец. Родился он 17 мая 1953 года, в год Змеи по восточному календарю.

Президент не страдает низкой самооценкой, он скрытный и сентиментальный – такой вывод сделал графолог Сергей АЛЕСКОВСКИЙ.

Арыстан ЖУАСОВ – «Третьим будешь?» — В последние месяцы сразу несколько СМИ, как по команде, забросили пробные шары по поводу пришествия третьего президента Казахстана.

Он, по словам журналистки и общественного деятеля Гульжан ЕРГАЛИЕВОЙ, может объявиться на нашу голову досрочно.

По ее мнению, которое она высказала на своей странице в Facebook, Токаев, фигура временная, неамбициозная и встроенная в узкую нишу, хоть и президентскую: «Все стратегические, кадровые и внешнеполитические тренды по-прежнему задает Елбасы. Но надолго ли? Все мы ходим под богом, как говорится. И во-вторых, проблема гарантий семейству Назарбаевых на будущую перспективу так до сих пор не решена. Нет такого Путина, который обеспечил броню от преследований и анафемы народа семье Ельцина после его смерти. А в Казахстане эта проблема может стать во сто крат больше…».

Ергалиева считает, что вопрос о семейной преемственности власти отходит на второй план. То есть, прогноз «Дарига – президент», по ее мнению, уже не актуален и не состоятелен. Другие члены семьи, кажется, тоже поняли, что претензии на трон могут стать «себе дороже».

Поэтому Ергалиева допускает, что очередным кандидатом на пост президента может быть кто-то, вроде главы КНБ Карима МАСИМОВА. Совпадение или нет, но Комитет национальной безопасности РК на прошлой неделе обнародовал проект поправок в ряд Указов Президента, согласно которым Председателю КНБ дадут новые и изменят старые полномочия, 27 из них засекречены.

Тем не менее, не исключая кандидатуры Карима Масимова на посту президента, Гульжан Ергалиева считает, что все-таки из всех приоритетов по выбору третьего президента — авторитет, опыт, поддержка, ресурсы, на первом месте стоит именно «фактор Путина», то есть гарантии защиты семьи и капиталов первого президента. Это для Назарбаева главный показатель. На взгляд бывшей и действующей номенклатуры, это должен быть «свой в доску» чиновник, пронизанный соками еще советского тоталитаризма и назарбаевского авторитаризма.

Им мог бы, по ее мнению, стать Имангали ТАСМАГАМБЕТОВ, имеющий и вес, и опыт, и признание в народе. Однако по непонятным причинам он взял самоотвод и тихо ушел в тень.

Сам НАЗАРБАЕВ, считает Ергалиева, до недавнего времени лелеял надежды на Бауыржана БАЙБЕКА как своего духовного и политического преемника. Однако Елбасы просчитался. Кроме резко негативного мнения почти 2-миллионного города о себе, Байбек на посту акима южной столицы, почти ничего не добился. А кого Алматы не признает, тому не светит президентский пост.

Из всех потенциальных претендентов от власти сегодня свои амбиции, по мнению Ергалиевой, больше всего проявляет Нурлан НИГМАТУЛИН — спикер мажилиса, который пытается сделать мажилис политическим центром страны: «Не Токаев отчитывает акимов и министров, а Нигматулин. Кого только председатель нижней палаты не учил работать, кому только не указывал на недостатки, с кого только не брал обязательства исправить положение, кого только не ловил за руку и так далее. Не премьер- министр, не президент страны, а спикер мажилиса тот, к кому все бегают отчитываться и молча переносят высокомерные замечания и ироничные шуточки», – констатирует Ергалиева. Хотя по статусу, замечает она, Нигматулин должен организовывать послушное голосование депутатов за спущенные сверху законы. И все! Но бывший комсомольский вожак, видимо получив индульгенцию от Елбасы, уже вовсю репетирует роль президента страны. И если все это терпят, включая Токаева и Мамина, значит Назарбаев сделал выбор фаворита.

Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Кто будет третьим президентом Казахстана?» — 2024 год будет очень драматичным для Казахстана – нам предстоит не только жить с третьим президентом, но и многое будет зависеть от того, кто станет хозяевами Кремля и Белого дома, как они будут ладить между собой и как будет складываться судьба Компартии Китая. Там же рядом выборы в Турции, значение которой стало играть для нас все более важную роль.

А баланс действительно весьма и весьма хрупок и зависит от слишком многих «если». Первое «если» — присутствие Елбасы, который по-прежнему является «гарантом стабильности». Можно долго спорить об отрицательной или положительной роли этой стабильности, но истина, как всегда, где-то посередине. С одной стороны – в сегодняшней сложной (как, впрочем, и всегда) геополитической обстановке Назарбаев нужен нам как воздух – как бы там ни было, его политический вес в мире достаточно высок, особенно в условиях, когда и других политиков мира с большой натяжкой можно назвать масштабно мыслящими. И это плохая новость, потому что хаос будет нарастать и из-за последствий пандемии, и из-за того, что в целом меняется весь миропорядок в целом. А это всегда сопровождается политическими и экономическими цунами. А потому вся надежда на инстинкт самосохранения, выкидывающий на волну новые фигуры, способные взять на себя ответственность за принятие решений.

С другой – несмотря на приход Токаева (или благодаря ему?), Назарбаев играет «консервирующую роль» во внутренней политике, тормозя неизбежный процесс перераспределения собственности. А ее в нашей разграбленной стране все еще очень много, даже с учетом продолжающегося вывода за рубеж.

Именно вопрос: «Как будем делить страну: по-братски или по-справедливости?» определяет завтрашнюю повестку дня, потому как с сегодняшней все более или менее понятно – в основном по-братски, то бишь по-старому.

Опыт других государств в аналогичной ситуации, к сожалению, очень типичный для авторитарной страны говорит о том, что альтернативой внешнему управлению становится фигура, связанная с силовым блоком. Это не член Семьи, но и не чужой ей человек. Всегда державшийся в тени, но достаточно известный. Его влияние заключается в чрезвычайной информированности, но при этом, по крайней мере, пока, формальной «политике невмешательства». Скажем так, это более совершенная версия Токаева, но в определенный час Х способная на решительные действия, обладающая влиянием и ресурсами.

Хотя, не исключено, что у нашего хитромудрого Папы есть еще один джокер в кармане и он опять переиграет всех, даже после своего ухода.

Поэтому возможен и третий сценарий – оптимистический. Общество будет мудрее своих правителей и отнесется к переделу собственности с королевским спокойствием. Появится плеяда кризис-менеджеров, которые смогут удержать руль штурвала. К этому времени обескровленные взаимной травлей элиты будут готовы к теперь уже трезвому и спокойному диалогу. И все начнется сначала.

«Третий президент Казахстана. Борьба за пост главы государства уже стартовала?» — Транзит власти, по мнению экспертов, завершится с выборами третьего главы государства.

Судя по тому, как разворачиваются «подковерные игры» битва за престол будет жесткой. Причем, борьба развернется между различными провластными кланами на фоне роста протестности в обществе. Не останутся безучастными и геополитические игроки, между которыми усиливается соперничество за влияние в Центральной Азии.

Еще важнее — что все это стимулирует процессы у нас. А они очень непростые — нужно понять, будет ли глобальный передел собственности. Все же понимают, что второй срок Токаева запустит это процесс — новые игроки уже сформировались, и уже готовы. Не так давно, к примеру, от имени президента (как говорят в Алматы) Шымбулак пытались отжать у нынешних владельцев. Как в старые добрые времена — пришли и сказали переписать документы. Бесплатно.

А тут еще политологи нагнетают. А это значит — предвыборная гонка фактически стартовала. Непонятно только, у нас будет второй президент или третий? Чтобы понять — мы пойдем, как обычно, по бенефициарам второго срока, пишет телеграм-канал «Всемирное шежире»…

«Если говорить о президентских амбициях Нигматулина, то в окружении влиятельного «консильери» внутриполитической иерархии Казахстана — помощника Елбасы и первого заместителя Управделами президента РК Абая Бисембаева — они оцениваются как реалистичные, с высокими шансами на конечный успех. Помимо финансовых средств, спикер Мажилиса обладает мощной поддержкой Елбасы, который ценит его личную преданность. Нигматулин во всех публичных выступлениях подчеркивает, что выполняет поручения только первого президента и практически никогда не упоминает президента действующего. Кроме того, большую роль играет тот факт, что жена спикера Мажилиса является родственницей Елбасы. В правительственном квартале уже давно шепчутся о напряженных взаимоотношениях между президентом и спикером Мажилиса, однако глава государства, вероятно зная о реальном отношении Елбасы к Нигматулину, скорее не решается нанести удар по амбициозному сопернику на предстоящих выборах, а значит рискует своей президентской должностью», — пишет «Узун кулак».

Данияр АШИМБАЕВ – «О президенте Токаеве: штрихи к портрету» — Казахстан уже два года живет с новым президентом, но до конца к этому до сих пор еще не привык. В общем-то, ситуация неудивительна: с одной стороны, Нурсултан НАЗАРБАЕВ, сохранив за собой статус лидера нации, продолжает обеспечивать преемственность своего многолетнего курса на согласие, стабильность и многовекторность, а с другой — тема смены власти обсуждалась на протяжении почти трех десятилетий, обросла своей, так сказать, мифологией, и когда случилась на самом деле, то застала всех врасплох. И движется по инерции дальше: сначала она переросла в странную тему «транзитного президентства» ТОКАЕВА, а ныне перешла в дискуссию по поводу «проблемы-2024», когда, по мнению конспирологов, Назарбаев выдвинет некоего «настоящего преемника»…

19 марта 2019 года 79-летний Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к народу, заявив об отставке с поста президента. Новым главой государства стал 65-летний Касым-Жомарт Токаев.

Не нужно думать, что назначение Токаева — это прихоть Назарбаева или то, что он единственный человек в элите, незапятнанный в коррупционных скандалах. На мой взгляд, при выборе преемника первый президент руководствовался сочетанием определенных личностных черт и политического опыта.

Нужно понимать, что Токаев — не революционер; он прагматик, мудрый, опытный и информированный реалист, хорошо знающий и возможности страны, ее правящей элиты и населения. Он не боится ответственности, но его стиль — не доводить ситуацию до конфронтации. Президент готов к диалогу, но, во-первых, на него бессмысленно давить, а во-вторых, нужно понимать, что вариантов решений по каждому вопросу немало, а нести ответственность будет только он сам. Как представляется, будучи министром, премьером, спикером, он заготовил немало больших и малых реформ, но торопиться с ними в соответствии с давней китайской мудростью он не будет.

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