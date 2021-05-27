«Фобии здесь неуместны»: Токаев поручил убедить казахстанцев в необходимости АЭС». «Аксусский прецедент. Как аким маленького города «перешел в оппозицию». «А сегодня людей алма-атинской национальности почти не встретишь». «Пересчитают по головам»

Сетевой Казахстан 27 мая 2021г.

SPUTNIKNEWS . KZ . ««Фобии здесь неуместны»: Токаев поручил убедить казахстанцев в необходимости АЭС» — Казахстан не будет спешить со строительством атомных станций, но и опаздывать с этим не следует. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ на совещании по вопросам развития электроэнергетической отрасли, сообщает Акорда. Токаев согласился с мнением специалистов, которые считают, что окончательно списывать со счетов атомную энергетику преждевременно и ошибочно — «Весь развитый мир полагается на атомную энергию. Фобии здесь неуместны. Но следует проводить настойчивую разъяснительную работу среди граждан. Спешить со строительством атомных станций не будем, но и опаздывать с этим делом не следует«, — подчеркнул президент.

NOVGAZ.COM . Амиржан КОСАНОВ – «Назначаемо-избираемые акимы» — Выборность акимов, о которой так много говорили демократы, «свершилась»! Правда в весьма усеченном и сомнительном виде. Во вторник президент ТОКАЕВ подписал соответствующие изменения в выборное законодательство. Акорда преподнесла эти новаций, как несомненное достижение казахстанской демократии.

AZATTYQ . ORG . «Аксусский прецедент. Как аким маленького города «перешел в оппозицию»» — Противостояние акимов на севере Казахстана завершилось тем, что глава Павлодарской области Абылкаир СКАКОВ освободил от занимаемой должности своего подчиненного — акима города Аксу Нуржана АШИМБЕТОВА. Конфликт развивался в городе Аксу, что в 50 километрах от Павлодара, и, похоже, будет иметь продолжение. Репортер Азаттыка побывала в Павлодарской области, чтобы найти ответ на главный вопрос: что пошло не так в иерархии власти.

«Старая мебель, прогнивший пол, некачественное образование. Как учились в малокомплектных школах» — Около десятка детей и несколько учителей на всю школу, где нет ни спортзала, ни столовой, ни мультимедийного оборудования. Малокомплектных учебных заведений в Казахстане — сотни. Низкое качество образования, которое получают там ученики, — не единственная проблема. Какой выход видят эксперты?

KZAIF . KZ . «Реновато тут у вас…» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о новой напасти, грозящей самому крупному городу Казахстана. Сколько еще нужно снести домов в Алматы, чтобы больше сносить не хотелось? — Лицо города – это не столько его здания, сколько его люди. Когда я приехал сюда работать из моей родной Караганды в конце 1987 года, настоящие алмаатинцы еще «водились» здесь в изобилии. Это была особая порода людей – тактичных, сострадательных и гордых. Гордых своим городом, своими предками, своей семейной историей… А сегодня людей алма-атинской национальности почти не встретишь – кто спился, кто уехал, кто ушел насовсем… А вместе с ними ушла и история этого уникального города, теперь вот и архитектура уходит.

QMONITOR . KZ . «Сила слова. Почему казахам нужно изучать иностранные языки?» — Как мы собираемся обучать наших детей исключительно на казахском языке и при этом дать им качественное современное образование, если располагаем крайне слабой базой словарных знаний? Существует ли казахская философия, и могла ли она зародиться в эпоху отсутствия письменности? Можно ли говорить о казахской этнопедагогике как о научной дисциплине? На эти и связанные с ними вопросы пытается дать ответы в своей статье исследователь Сейткасым АУЕЛБЕКОВ.

TIME . KZ . «Пересчитают по головам» — С 1 сентября по 30 октября 2021 года в Казахстане пройдет общенациональная перепись населения. Главным новшеством станет то, что граждане смогут заполнить опросные листы самостоятельно в режиме онлайн. Тех, кто не захочет сидеть перед компьютером или не имеет доступа к интернету, опросят интервьюеры при подворовом обходе.

«Мародёры» — У сбитой насмерть на пешеходном переходе женщины с места происшествия украли телефон и вывели все деньги с банковского депозита. Уже два года это дело полицейские считают столь сложным, что не могут его расследовать.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Там замешаны все начальники»: общественник – о миллиардной закупке правоохранителей» — В ближайшее время полиция Алматинской, Актюбинской областей и Алматы планирует потратить 939 миллионов тенге на свои очередные прихоти – разумеется, автомобили в лучших комплектациях и со всеми «начинками» вроде кожаного салона. Как же на таких машинах борются с преступностью? Или эти самые «игрушки» и есть объект этой самой преступности? Детали в материале корреспондента…

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Компрадоры снова не хотят платить» — Очередные сторонники безудержного импорта пошли в атаку на утилизационный сбор. То, что любители ввоза готовых автомобилей, автобусов, тракторов, комбайнов не хотят нести различные финансовые издержки – не новость. Оригинальное в петиции на имя президента от 4 мая текущего года в том, что утильсбор требуют не понизить, а отменить вообще. Аппетиты у импортоозабоченной олигархии растут буквально на глазах.

CARAVAN . KZ . «Благодаря знаменитостям из Казахстана нам теперь живется хорошо — казахи в России» — Казахи являются коренным народом в Российской Федерации, десятым по численности среди всех этносов страны. Численность казахов в Российской Федерации по переписи 2010 года составила 647 тысяч человек. Большая часть российских казахов проживает вдоль российско-казахстанской границы. Но крупнейшие общины проживают также в Астраханской, Оренбургской, Омской и Саратовской областях.

365 INFO . KZ . «Детских суицидов всё больше: эксперты об итогах «дистанционки»» — Между тем всего за четыре месяца (с января по апрель 2021 года)в Казахстане уже было совершено 53 суицида среди несовершеннолетних. Это на 15,2% больше, чем годом ранее. Попытки суицида совершили еще 120 подростков — на 5,3% больше, чем в 2020 году — 21 мальчик и 99 девочек. Большинство из них проживали в полных семьях. И эти показатели, по мнению психолога Светланы БОГАТЫРЕВОЙ, весьма пессимистичные — В целом и педагоги, и сами родители мало озабочены психологическим состоянием, для них важнее академические результаты. А в сложившейся ситуации пандемии наоборот, надо, чтобы все это не выливалось в страшные цифры, — отмечает психолог.

LITER . KZ . «В Нур-Султане беременным Минтруда не выплатило положенные декретные деньги» — Один из самых важных этапов в жизни женщины — это рождение ребенка. Беременность часто сопровождается различными эмоциями и переживаниями. В этот период женщина как никогда должна быть уверенной в поддержке государства. Но как быть, если уполномоченный орган в лице Государственного фонда соцстрахования (ГФСС) при Министерстве труда и социальной защиты не помогает?

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