«Елбасы не поддержал идею установить ему памятник в Туркестане». «Можно ли назвать инициативу президента шагом к демократии?». «Отложенный эффект пандемии: «плохих» кредитов становится больше». «Казахам надо перестать воздвигать статуи и снимать телесериалы»

Сетевой Казахстан 28 мая 2021г.

INFORM . KZ . «Елбасы не поддержал идею установить ему памятник в Туркестане – Айдос Укибай» — Пресс-секретарь Первого Президента Казахстана Айдос УКИБАЙ сообщил, как Нурсултан Назарбаев отнесся к предложению установить ему памятник в Туркестане — Елбасы не поддержал эту идею, так же как и многие другие, которые были до этого момента. Ему абсолютно не нравятся подобные «подарки», связанные с установлением памятников, переименованием архитектурных объектов, в особенности если эти «подарки» организовывают чиновники на местах. Нурсултан Абишевич уже довольно много раз заявлял, что подобные знаки внимания ему не нужны. Иногда создается такое впечатление, что некоторые люди намеренно создают информационный шум. Единственный случай в истории, когда он согласился дать свое имя новым проектам, – это университет и интеллектуальные школы.

EXCLUSIVE . KZ . «Можно ли назвать инициативу президента шагом к демократии?» — На прошлой неделе президент ТОКАЕВ внедрил своим указом некоторые поправки в закон о выборах, где, кроме прочего, говорится о возможности прямых выборов акимов низшего звена. Этот факт внес некоторое оживление в общество, но для основной его части – ненадолго. Между тем, речь идет не только о том, кто, как и кого выберет себе сельским акимчиком, а о перспективах местного самоуправления, которое на самом деле управляется из Астаны. Пока это поняли только единицы, в том числе, активисты из «Независимых наблюдателей».

EXK . KZ . «У меня двоякие чувства — министр образования о прошедшем учебном годе» — Министр образования и науки РК Асхат АЙМАГАМБЕТОВ провел онлайн-заседание педсовета, посвященного итогам завершающегося учебного года, сообщает ЭК. Есть отчего говорить о двояких чувствах — ведь это был год пандемии и локдаунов, когда образовательные системы всех стран получили жесткую встряску и впервые полностью уходили в режим онлайн-обучения. Тем не менее казахстанская система выходит из шторма изрядно потрепанной, но не побежденной.

QMONITOR . KZ . «Был ли вселенский заговор в отношении казахских спортсменов?» — В нашем национальном самосознании очень живуч «комплекс жертвы». Мало того, мы его чуть ли не лелеем, находя, а то и придумывая все новые и новые истории в доказательство того, как нас, казахов, унижали и третировали в недавнем прошлом. Да и в современной действительности мы пытаемся обнаружить примеры подобного рода. Это относится даже к такой, казалось бы, этнически нейтральной сфере, как спорт.

TURANPRESS . KZ . «Культурный барьер» — Несмотря на впечатляющие бюджеты культурное пространство Казахстана продолжает сжиматься. Традиционно, 21 мая в Казахстане празднуется День работника культуры и искусства. Особой торжественности в этом году, правда, не ощущалось. Еще определились с культурной столицей на нынешний год – ей стал Кокшетау. По этому поводу акиму была вручена советующая статуэтка и озвучены напутствия «достойно принимать участников конкурсов среди работников государственных музеев, библиотек, объектов досуга и других организаций культуры».

CENTRASIA . ORG . Н.ДАУТБЕККЫЗЫ – «Казахам надо перестать воздвигать статуи и снимать телесериалы» — Современные казахи отличаются культурной маргинальностью, что отнюдь не всегда служит креативности. Есть казахское слово «дүбара» для определения такого субъекта-маргинала, и означает оно «гибрид», «помесь». Плоды деэтнизации и демусульманизации казахского сознания мы видим в свойственном большинству представителей этого народа в бездумном слепом копировании чужих культурных эталонов, «всеядности», сумбуре в голове, безвкусице, хаосе, эклектике и т.д.

365 INFO . KZ . «Отложенный эффект пандемии: «плохих» кредитов становится больше» — Закредитованность населения в Казахстане растет, а у коллекторов появляются все новые «мишени». В России с января по март 2021 года банки передали коллекторам рекордные за три года 145 миллиардов рублей долгов заемщиков. Это превысило прошлогодний показатель на 13%. Объем просроченной задолженности в пандемию возрос почти на четверть. Аналитики полагают, что передача долгов коллекторам связана с увеличением просроченной задолженности на балансе банков. Между тем схожая ситуация может быть и в Казахстане, считают эксперты. По мнению финансиста Расула РЫСМАМБЕТОВА, с падением платежеспособности физических лиц и усугублением привычного кризиса, вероятнее всего, плохих кредитов (NPL 90+ дней) стало больше.

AZATTYQ . ORG . ««Депутат богатеет, пайщики — нет». Сельчане отдали свои земли за 12 600 тенге дивидендов в год» — Владельцы земельных паев в Аршалинском районе Акмолинской области, что находится недалеко от столицы Казахстана, судятся с депутатом областного маслихата от правящей партии. Часть пайщиков требуют повышения выплат от пользования их землей, а часть хотят вообще вывести земли из собственности агрофирмы, которой руководит народный избранник, чтобы сеять самим. И те и другие утверждают, что депутат богатеет за счет их земли и не делится с пайщиками доходами. Депутат обвинения отвергает.

LITER . KZ . «eGov скрывает комментарии казахстанцев против открытия автобусной полосы для всех машин» — Пока власти Нур-Султана расширяют сеть выделенных полос для общественного транспорта, чтобы решить проблему пробок, Комитет административной полиции МВД подготовил проект постановления Правительства РК о правилах дорожного движения, которым предлагают разрешить всем видам автотранспорта передвигаться по автобусной полосе в определенное время суток. Казахстанцы подвергли идею жесткой критике. Но, судя по всему, госорган-инициатор не собирается прислушиваться к народу.

CARAVAN . KZ . «Газировки будут приравнены к пиву и сигаретам и подорожают в 1,5 раза» — Власти страны предлагают ввести акциз на сахаросодержащие безалкогольные напитки. Причина – забота о здоровье нации. При этом у правительства нет объективного исследования по модели потребления продуктов питания в Казахстане и как привычки влияют на здоровье, считает Алия МАМЫТБАЕВА, руководитель Ассоциации “Производителей безалкогольных напитков и соков”. Как всё будет выглядеть на практике – пока непонятно. Может статься, что применят модель акцизного обложения табака и алкоголя. Тогда на каждую бутылку производители сладкой воды будут наклеивать акцизные марки, которые будут покупать в КГД. В любом случае бизнес переложит все расходы на конечного потребителя и поднимет цены.

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