Кто ответит за гибель людей на Чарыне? 02.06.2021 14:00 Евгения САЗОНОВА Общество 154 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 61 Похожие материалы: «Под завалами могут находиться сотни людей» – казахстанские спасатели отправились в Россию За январь-март Казахстан покинуло более чем вдвое больше людей, чем прибыло «Фобии здесь неуместны»: Токаев поручил убедить казахстанцев в необходимости АЭС». «Аксусский прецедент. Как аким маленького города «перешел в оппозицию». «А сегодня людей алма-атинской национальности почти не встретишь». «Пересчитают по головам» «Байбек против Мамая». Продолжение Пропавшая при сходе смертельного грязе-селевого потока найдена живой в Чарынском каньоне