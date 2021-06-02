Война Миров. Сочинский рывок в строительстве союзного государства России и Беларуси

Сближение налогового законодательства, технические регламенты, армия, Крым, авиация

Александр Лукашенко стал сговорчивее на пути сближения с Россией. Это видно по довольному и благодушному лицу Владимира Путина практически на всех фотографиях двухдневной встречи с белорусским коллегой в Сочи. Лидер Беларуси продвинулся на пути наполнения союзного государства Москвы и Минска практическим содержанием, а в ответ получил политическую поддержку, вторую часть транша ($500 млн) из ранее обещанного $1 млрд и дополнительные рейсы для «Белавиа» в Россию.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. (Фото с newsaf.cgtn.com)

Третью за текущий год встречу президентов России и Беларуси невозможно рассматривать без экскурса в историю, потому что посадка самолета Ryanair в Минске и арест Романа Протасевича с Софией Сапега – это лишь веха на долгом пути.

Союзное государство России и Беларуси стало формироваться в период плохого самочувствия Бориса Ельцина и хорошего у Александра Лукашенко. Когда ельцинские царедворцы увидели, что в пунктах договора есть норма о том, что решения Союзного государства обязательны для исполнительной власти двух стран, а кто будет руководителем нового объединения в тех раскладах, догадаться было не сложно, то в авральном режиме выхолостили документ.

Годы шли и в какой-то момент даже медлительный Владимир Путин вернул Москве Крым, после чего получил от Запада «черную метку» как для себя лично, так и для всей российской правящей элиты. Когда стало ясно, что договориться с коллективным Западом не получается, Кремль взял курс на формирование разноуровневых интеграционных объединений.

Союз России и Беларуси должен стать примером наиболее тесного объединения и взаимодействия двух государств. В 2019 году Москва и Минск парафировали соглашение об углублении интеграции. Данное обстоятельство сильно встревожило Вашингтон и Брюссель, после чего Александр Лукашенко получил от Запада обещание экономической помощи на $3 млрд. Их не стоит пусть с тремя миллиардами евро, которые Урсула фон дер Ляйен сейчас обещает выделить Беларуси, как только там сменится власть и страна пойдет по пути «демократических» преобразований.

После того, как президент Лукашенко стал больше переносить центр тяжести на «западный» стул своей двухвекторной политики, Кремль продолжил снятие Минска с экономических дотаций, а где-то с ноября 2019 года по июнь 2020-го в провластных российских медиа была развернута полноценная антилукашенковская информационная кампания. Перед самыми президентскими выборами в Беларуси ее ослабили и перевели в формат «наш сукин сын», поскольку главным оппонентом действующего главы государства выступала Светлана Тихановская, а ее вектор тяги работает строго на Запад.

Потом произошли известные события майданного типа, но свергнуть Александра Лукашенко у его противников не получилось. В первую очередь потому, что Кремль с напряжением усилий спас своего «заблудшего» союзника. Призванные в то время на работу в белорусские СМИ российские журналисты (на смену уволившимся антилукашенковским белорусским) так и трудятся в своей затянувшейся командировке.

Обидевшийся на коварство Запада и примкнувшей к нему Украины президент Лукашенко занялся сменой курса. С одной стороны он решает вопросы сохранения личной власти, с другой мстит всем подряд за предательство, а с третьей пытается упрочить связи с Москвой. Белорусский транзит через порты Литвы и Латвии уже переброшен на российские морские терминалы (Кремль распорядился о льготных тарифах), а отношения с Киевом продолжают поэтапно портиться.

Еще когда Александр Лукашенко в феврале летал в Сочи на встречу с российским лидером, Украина уже закрыла свое воздушное пространство для его самолета. После того, как Киев присоединился к воздушной блокаде Беларуси, Минск ответил экономическими санкциями. Возникла сложная ситуация с поставками белорусских ГСМ на украинский рынок. По бензину А-95 Беларусь закрывала 50% потребностей украинского рынка, но сейчас фактически введено эмбарго. Ясно дело, что Украине все это создает проблемы, но ведь и Минск потеряет значительную часть экспортных доходов.

Картина прекращения поставок белорусского бензина на украинский рынок со всей наглядностью демонстрирует, что геополитические соображения жестко доминируют над коммерческими. Батька снабжал украинские танки соляркой, пока считал, что лично ему новая власть в Киеве не угрожает. Однако в августе-сентябре прошлого года Украина активно помогла протестующим политической поддержкой, информационно и «волонтерами», после чего у главы Беларуси произошла переоценка ценностей.

Раньше Минск во главе с президентом Лукашенко был для Кремля чем-то вроде чемодана без ручки. Несли его только потому, что существовала реальная угроза перехвата «чемодана» западными «партнерами». Однако неудачный майдан 2020-го белорусского лидера «отшептал» больше чем наполовину. Теперь Беларусь в инициативном порядке высылает латвийских дипломатов, фактически беря на себя часть российской геополитической нагрузки, сажает авиалайнер европейского лоукостера, тем самым осуществив для Москвы фактически разведку боем.

Взрывной темперамент Александра Лукашенко, помноженный на его способность принимать жесткие политические решения, после ареста Протасевича довел Европейский союз и Великобританию до состояния истерики. Вроде как воздушная блокада, дипломатическая перебранка и угроза секторальных санкций, но президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе встречи со Светланой Тихановской публично призналась, что в борьбе с Батькой часто ощущает себя бессильной.

Г-жа Тихановская тем временем заявляет: «Надеюсь, что четвертый пакет санкций будет намного жестче». После того, как экс-кандидат в президенты покинула пределы Беларуси, она де-факто много сделала укрепления позиций президента Лукашенко. Потому что когда Светлана Тихановская делает подобные заявления, то Минску даже особых усилий прилагать не надо, чтобы представить оппозиционного деятеля в качестве врага белорусского народа. Мол, это из-за таких как она у нас «Белавиа» потеряла кучу маршрутов.

«Белавиа», после некоторой задержки, получила дополнительные направления для полетов в Россию. Власти Крыма предложили белорусской авиакомпании прямые рейсы в Симферополь. На это Игорь Чергинец, генеральный директор «Белавиа», ответил, что «до политического признания Крыма как субъекта российского государства» летать на полуостров перевозчик не может. Фактически Александру Лукашенко делается очередное предложение для более глубокой интеграции, над которым ему предстоит серьезно подумать.

В истории с Софией Сапегой белорусский лидер фактически угодил Владимиру Путину. Российской прозападной молодежи показывается, что работа на геополитического конкурента может приводить в СИЗО не только в РФ, но и в Беларуси. Консул, конечно, попытается с вами встретиться, но все будет делаться по закону.

Тот факт, что Европа очень сильно прижимает Минск к Москве, лучше всего разглядели в Вашингтоне. Белый дом переживает, что от западной табуретки у президента Лукашенко не осталось даже дощечки, из-за чего резко сузилось пространство для маневра в объятиях Кремля. Во время последнего масштабного обострения вокруг Донбасса белорусские войска были стянуты к украинской границе и отрабатывали наступательные боевые действия. Российско-белорусское военное сотрудничество и взаимодействие на уровне спецслужб после неудачной попытки свержения Батьки быстро получило второе дыхание. Поэтому американские грузовые авиакомпании продолжают летать через Беларусь.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.