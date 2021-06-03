Диагноз здравоохранению – хроническая коррупция 03.06.2021 13:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 276 0 Каиргали Конеев о том, что нарушения законности в системе здравоохранения «крышуют» надзорные и правоохранительные органы Похожие материалы: Расширить доступ к здравоохранению и образованию на общем рынке труда ЕАЭС призвал Жапаров Что волнует душу казаха (в середине мая) «Грядет новый миропорядок, и Казахстану надо найти свое место». «Политические реформы в РК: перестройка или косметический ремонт?». «Единственное, что может спасти Казахстан — падение цен на нефть ниже 40 долларов». «Цифровизация в РК – крякнулась или гавкнулась?» Бастующие курьеры и игры Минздрава со статистикой Мы не сеем, не пашем. Мы строим!