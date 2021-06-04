«Токаев не назначает тех, кто был бы «в контрах» с Назарбаевым». «Пять причин сотрудничать с Китаем, а не ссориться». «Кто хочет ввести в Казахстане монополию на историческую правду?». «Массовый исход казахстанцев из аулов в города продолжается»

Сетевой Казахстан 4 июня 2021г.

IA — CENTR . RU . «Данияр Ашимбаев: Токаев не назначает тех, кто был бы «в контрах» с Назарбаевым» — Политолог Данияр АШИМБАЕВ изучил принципы кадровой политики, унаследованные Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ — В существующей конфигурации власти нет фигур, которые были бы нелояльными обоим президентам, поскольку и политическое поле было подготовлено таким образом, чтобы не было никого, кто стал бы выбирать между двумя президентами. И Токаев, соответственно, выдвигая того или иного человека, не будет назначать никого, кто был бы «в контрах» с первым президентом. Кого-то могут привлечь в качестве эксперта, но фигурам условно типа Аблязова дорога в Акорду заказана. Назарбаев провел свою кадровую зачистку, обеспечив благоприятную среду, и Токаев, в свою очередь, предельно корректен в выборе людей в плане их отношения к первому президенту.

REGNUM . RU . «Китай — новый «старший брат» для Казахстана?» — Многолетнее цирковое шоу под названием «Кони бегают по кругу Москва — Пекин — Брюссель», официально именуемое Нур-Султаном многовекторной политикой, в котором место Брюсселя то пустовало, то занималось ненадолго Анкарой, похоже, скоро будет снято с программы. И дело не в том, что в столице «Великой степи» с регулярно меняющимся названием наконец-то определились с внешнеполитическими приоритетами, просто эпоха, которую называли строительством многополярного мира, подошла к концу.

365 INFO . KZ . «Пять причин сотрудничать с Китаем, а не ссориться» — У Китая многому можно поучиться, например инновационному развитию или борьбе с бедностью, считает доктор исторических наук Булат СУЛТАНОВ. И сейчас нам следует всячески развивать отношения с этой страной. В будущем такая политика даст немалые плоды.

«Защитить работников и побороть «чиновничий беспредел»» — Мажилис одобрил в первом чтении проект поправок в Кодекс РК об административных правонарушениях. Поправки затронули и трудовые вопросы. К примеру, будет предусмотрена административная ответственность за дискриминацию по оплате труда работников направляющей стороны по сравнению с работниками принимающей стороны.

NOVGAZ.COM . Вячеслав ПОЛОВИНКО – «Ашаршылык» — 90 лет Голодомору в Казахстане, убившему не менее миллиона казахов. Вина СССР и Сталина неоспорима. Как за это будет отвечать Россия? Накануне нынешнего дня памяти спикер верхней палаты парламента — Сената — Маулен АШИМБАЕВ под камеры презентовал президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ трехтомник «Ашаршылык. Голод. 1928–1934. Документальная хроника». В него, утверждает Ашимбаев, вошло больше тысячи реальных свидетельств об ужасах коллективизации на территории Казахстана…

QMONITOR . KZ . Женис БАЙХОЖА — «Кто хочет ввести в Казахстане монополию на историческую правду?» — Ко Дню памяти жертв политических репрессий, который отмечался в Казахстане 31 мая, некоторые члены государственной комиссии по их реабилитации дали интервью отечественным СМИ. Наибольший резонанс вызвали предложения руководителя одной из подкомиссий, депутата мажилиса, историка, кандидата политических наук Берика АБДЫГАЛИУЛЫ… Подобные предложения нельзя трактовать иначе, чем попытку ввести в стране монополию на историческую правду. Она может быть вызвана интеллектуальным бессилием (неспособностью в честном споре доказать справедливость своих мнений и оценок относительно событий прошлого), отсутствием веских доказательств, аргументов.

EXK . KZ . «Кого из солдат Туркестанского легиона реабилитируют?» — Подробности «ЭК» рассказал экс-директор Архива Президента РК и член госкомиссии по реабилитации Борис ДЖАПАРОВ. По подсчетам в ВОВ приняли участие 1,2 млн казахстанцев. В плен попадал каждый шестой. Примерно треть пленных попала в трудовые лагеря немцев. Какая-то часть оказалась в Туркестанском легионе — Зачастую попадание в легион было единственной возможностью выжить. СССР отказался подписывать Женевское соглашение о защите прав военнопленных. В плену их ждало жестокое отношение немцев. Половина советских пленных умерли в лагерях, — отмечает Борис Джапаров.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Минздрав провалил кампанию». Что делать, если на работе заставляют вакцинироваться?» — Прививочная кампания построена на добровольных началах – об этом власть не устает твердить с высоких трибун. Настолько высоких, что им оттуда не видать, что происходит внизу у нас с вами. А наша реальность сильно отличается – людей заставляют вакцинироваться под угрозой увольнения. Почему Минздрав умывает руки и главное – что делать, если вы оказались в такой ситуации?

KAPITAL . KZ . «Экспортировать нефть Казахстан будет. Но по какой цене?» — Эксперт Михаил КРУТИХИН считает, что влияние зеленой энергетики нефтеэкспортирующие страны почувствуют уже в ближайшие годы. В конце мая в мире произошло сенсационное событие, незаслуженно мало замеченное в нефтедобывающем Казахстане: суд Гааги обязал крупнейшую нефтегазовую компанию мира, Royal Dutch Shell сократить выбросы углекислого газа к 2030 году на 45% от уровня 2019-го. Даже на фоне расширяющейся борьбы за снижение эмиссии СО2 такое сложно было представить до этого события. Что происходит в мировой энергетике – об этом корреспондент побеседовал с известным российским экспертом по энергетическим рынкам Михаилом Ивановичем Крутихиным.

FORBES . KZ . «Экс-главный архитектор Алматы: Я бы в новостройках жить не стал» — Почетный архитектор Казахстана Сайран ФАЗЫЛОВ рассказал о том, как правильно реализовать программу по замещению стремительно стареющего жилищного фонда в южной столице. Он безусловно согласен с тем, что реновация ветхого жилья городу нужна, и различные проекты обсуждались и при прежних администрациях, но ключевыми вопросами всегда были и остаются качество возведенных жилых домов и плотность застройки.

LITER . KZ . «Сколько стоит строительство дорог в Казахстане на самом деле» — Строители считают, что финансирования не хватает, а политолог говорит, что воровать надо меньше. Свыше триллиона тенге выделено в 2020-2021 годах на строительство, ремонт и содержание дорог в Казахстане. Liter.kz попытался выяснить дорого ли это, и можно ли снизить ценники… В свою очередь, политолог Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ полагает, что причиной некачественных дорог в стране является не недостаточное финансирование, а коррупция в этой сфере.

CARAVAN . KZ . «Массовый исход казахстанцев из аулов в города продолжается» — Основными точками притяжения остаются Нур-Султан и Алматы. Что в это время происходит в регионах, как развивать малые города и села? Ответы, как сообщил в ходе “круглого стола” в Центре прикладных исследований “Талап” вице-министр национальной экономики Алишер АБДЫКАДЫРОВ, содержатся в Плане территориального развития РК до 2025 года. В документ, принятый в 2019 году, заложены региональные нормы – базовые стандарты качества жизни.

AZATTYQ . ORG . «Выжить на пике пандемии: ученые проанализировали шансы казахстанцев» — Заболеваемость респираторными недугами на пике первой волны коронавирусной инфекции в четыре раза превысила допандемийный показатель, а смертность от них — в 11 раз. К такому выводу пришли казахстанские ученые и их зарубежные коллеги, изучив данные лишь из одного региона Казахстана. Группа исследователей в конце прошлого месяца представила свои выводы на основе анализа медицинских записей в самой густонаселенной области с июня по август 2020 года.

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