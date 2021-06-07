Правительство продолжает разгонять инфляцию 07.06.2021 12:30 Владислав ЮРИЦЫН Политика 726 0 Политолог Максим Казначеев о раскоординированности действий государственных органов в экономике Похожие материалы: Скачок цен на бензин в апреле на 6% разгоняет инфляцию – Нацбанк Нефть продолжает дорожать на ведущих мировых биржах Нефть продолжает дорожать на ведущих мировых биржах Нефть продолжает дорожать на ведущих мировых биржах Число регионов в «красной» зоне по коронавирусу продолжает сокращаться в Казахстане