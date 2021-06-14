Наш теннисный дуэт впервые в финале турнира «Большого шлема», 8 олимпийских путевок за неделю, единственная медаль на чемпионате мира по дзюдо и битва лидеров футбольного первенства РК

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Теннис: сенсация от казахстанской пары

Впервые чисто казахстанский дуэт дошел до финала парного разряда турнира «Большого шлема». Это удалось Андрею Голубеву и Александру Бублику на завершившемся вчера открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»). На пути к поединку за титул они выиграли пять матчей. В финале их соперниками стали французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю. Наши теннисисты завершили в свою пользу первый сет – 6:4. Судьба второго решалась на тай-брейке, в котором сильнее оказались хозяева корта – 6:7 (1:7). В третьей, решающей, партии казахстанцы проиграли со счетом 4:6.

На снимке: Андрей Голубев и Александр Бублик. (Фото с сайта Казахстанской федерации тенниса)

Успешно выступила в женском одиночном разряде Елена Рыбакина (22-я рейтинге WTA). Напомним, что по ходу турнира она победила четырех соперниц, в том числе знаменитую американку Серену Уильямс (8-я). В четвертьфинале Рыбакина встретилась с россиянкой Анастасией Павлюченковой (32-я). Поединок получился очень упорным: наша теннисистка взяла на тай-брейке первый сет – 7:6 (7:2), отдала второй – 2:6, а в решающем уступила со счетом 7:9. Кстати, россиянка затем дошла до финала, в котором проиграла чешке Барбаре Крейчиковой.

Дзюдо: первая медаль осталась единственной

Вчера в Будапеште завершился чемпионат мира. Медаль, завоеванная Гусманом Кыргызбаевым в первый день турнира в самом легком весе до 60 кг (о том, что он стал серебряным призером, а его товарищ по команде Магжан Шамшадин занял 5-е место, мы сообщили в обзоре недельной давности), так и осталась единственной в активе сборной Казахстана.

Из тех наших соотечественников, которые выступали в других весовых категориях, ближе всех к пьедесталу почета подобрался Елдос Жумаканов (до 66 кг). Победив четырех соперников, в том числе сильного монгола Херлена Ганболда, 7-го в мировом рейтинге, он в полуфинале встретился с итальянцем Мануэлем Ломбардо, который, несмотря на молодость, возглавляет этот рейтинг. Основное время не выявило победителя, а на исходе второй дополнительной минуты Жумаканов, пытаясь провести результативное действие, сам нарвался на контрприем и проиграл. При этом он получил травму и не смог выйти на поединок за «бронзу». В итоге 5-е место.

На снимке: Елдос Жумаканов

Успешно провел свои первые схватки и Ислам Бозбаев (до 90 кг), который одолел трех соперников. Но затем он сошелся на татами с узбеком Давлатом Бобоновым, 5-м в мировой «табели о рангах» в этой весовой категории, и проиграл ему иппоном. Не смог казахстанец справиться и со шведом Маркусом Ньюманом в утешительном раунде. Таким образом, он закончил соревнования 7-м. А Бобонов дошел до финала, где в дополнительное время уступил испанцу грузинского происхождения, лидеру рейтинга Николосу Шеразадишвили.

В остальных весовых категориях наши дзюдоисты-мужчины, выиграв первые схватки, потерпели поражения во вторых. А из восьми девушек пять прекратили борьбу за медали уже после стартовых поединков. В общестрановом зачете Казахстан занял 14-е место, расположившись сразу после Узбекистана. Доминировала же, как обычно, Япония, спортсмены которой завоевали 11 медалей, в том числе 5 золотых.

Завершился чемпионат смешанным командным турниром, который состоялся вчера. Наша сборная уже в стартовом раунде со счетом 3:4 уступила бразильской, которая затем сама, в свою очередь, уступила узбекской.

Олимпиада: лицензий становится все больше

На минувшей неделе казахстанские спортсмены завоевали еще несколько путевок на летние Олимпийские игры, до начала которых осталось менее чем полтора месяца. Напомним, что главные соревнования четырехлетия (а в данном случае уже пятилетия) должны пройти в период с 23 июля по 8 августа в столице Японии.

Легкая атлетика. Представительницы «королевы спорта» добыли три путевки в Токио. Легкоатлеты могут отобраться на Олимпиаду двумя путями: первый – выполнить квалификационные нормативы (они очень высокие), второй – заработать необходимое количество рейтинговых очков. Так вот, на чемпионате Казахстана две наши прыгуньи в высоту Надежда Дубовицкая и Кристина Овчинникова, а также Марина Овчинникова в тройном прыжке справились с нормативами. Причем Дубовицкая побила державшийся 12 лет рекорд Азии, первой на континенте преодолев двухметровую отметку. Ранее аналогичным образом отобрались на Олимпиаду ходоки на 20 километров Айман Ратова и Георгий Шейко, бегунья на марафонскую дистанцию Жанна Мамажанова и прыгунья тройным, олимпийская чемпионка 2012-го Ольга Рыпакова. То есть, по состоянию на сегодня нормативы выполнили семь казахстанских легкоатлетов. Возможно, до 29 июня, когда истечет срок квалификационного периода, это удастся еще кому-то. Если нет, то придется надеяться на завоевание лицензий согласно рейтингу.

На снимке: Надежда Дубовицкая. (Фото с сайта НОК)

Художественная гимнастика. Лидеру нашей сборной Алине Адилхановой путевка в Токио досталась по итогам чемпионата Азии, завершившегося в Ташкенте. Решение задачи ей облегчило то обстоятельство, что главные ее соперницы – две японки и узбечка Сабина Ташкенбаева – ранее уже обеспечили себе поездку на Олимпиаду. В их отсутствие наша соотечественница уверенно заняла первое место.

Тяжелая атлетика. Международная федерация этого вида спорта (IWF) обнародовала окончательный рейтинг-лист, согласно которому будут распределены квоты для участия в летних Играх. Казахстану достались две из них: на Олимпиаду поедут Зульфия Чиншанло и Игорь Сон. Больше никому из наших штангистов не удалось попасть в «лицензионную зону». Впрочем, в любом случае сборная РК не могла рассчитывать больше чем на две квоты (одну мужскую и одну женскую) – так она наказана за частые нарушения антидопинговых правил

Каратэ. В этом виде единоборств, впервые включенном в олимпийскую программу, путевки в Токио завоевали Молдир Жанбырбай и Нурканат Ажиканов. Они успешно выступили на мировом квалификационном турнире в Париже. Ранее на летние Игры отобрался Дархан Асадилов, возглавивший рейтинг в своей весовой категории. Таким образом, от Казахстана в Токио поедут три каратиста.

Баскетбол: поражение, которое не расстроило

Вчера в Аммане мужская сборная Казахстана провела свой заключительный матч квалификационного раунда Кубка Азии, который, в свою очередь, станет отборочным турниром к чемпионату мира. Ее экзаменовала команда Иордании, считающаяся фаворитом нашей группы. Она и одержала победу (счет 70:80), заодно перехватив лидерство в квартете. Это второе поражение баскетболистов Казахстана в нынешнем турнире от иорданцев: ранее они проиграли на своей площадке (68:71)

Впрочем, вне зависимости от результата вчерашнего поединка наши парни обеспечили себе участие в Кубке Азии, поскольку еще раньше гарантировали себе, как минимум, второе место в группе, выиграв четыре матча (дважды у палестинцев – 79:76 и 93:56, а также дважды у шри-ланкийцев – 111:52 и 103:37).

Всего в Кубке Азии выступят 16 команд – по две сильнейшие из шести групп, а также четыре победителя дополнительного турнира с участием шести сборных, занявших третьи места. Эти 16 команд соберутся во второй половине августа нынешнего года в Индонезии. На сегодня известны лишь шесть из них. Дело в том, что из-за пандемии в большинстве групп матчи неоднократно переносились.

Футбол: у команд сбился прицел?

После небольшого перерыва возобновился чемпионат Казахстана. В 15-м туре лидеры «Астана» и «Тобол» разошлись миром, что позволило «Кайрату», выигравшему у «Тараза», несколько подтянуться к ним. В этих двух матчах было забито по два мяча, в четырех – лишь по одному, а еще в одном счет так и не был открыт. Иначе говоря, команды оказались крайне скупы на результативные атаки. А те из них, которые выступали в роли принимающей стороны, и вовсе лишь дважды поразили ворота.

«Астана» – «Тобол» 1:1. В центральном матче тура на исходе первого получаса хозяева поля оказались в роли проигрывающих, но перед самым перерывом они сравняли счет с пенальти. 11-метровый реализовал Марин Томасов, который с 9 забитыми мячами упрочил свое лидерство в споре лучших бомбардиров.

«Тараз» – «Кайрат» 0:2. В этом матче тоже был назначен пенальти – именно точный удар Вагнера Лава с «точки» позволил алматинской команде открыть счет. А в середине второго тайма гости забили еще один гол, после чего вопрос о победителе был снят.

«Акжайык» – «Ордабасы» 0:1. Пять предыдущих игр шымкентский клуб завершил вничью. В Уральске дело шло к тому, что серия продолжится, но на второй компенсированной минуте Жоао Пауло, главная ударная сила «Ордабасы», принес-таки шымкентцам долгожданную победу. А «Акжайык», напротив, продлил свою серию – 15 матчей без ничьих!

«Шахтер» – «Кызылжар» 0:1. И здесь гости забили победный гол в самом конце матче.

«Жетысу» – «Каспий» 0:1. Семиреченская команда, крайне слабо начавшая сезон, во второй половине мая одержала три победы кряду и вроде бы начала выбираться из опасной зоны. Но перерыв в чемпионате, видимо, не пошел ей на пользу. А «Каспий» благодаря этой победе впервые поднялся на 4-е место.

«Актобе» – «Атырау» 1:0.

«Кайсар» – «Туран» 0:0.

Положение команд после 15 туров: «Астана» – 35 очков, «Тобол» – 32, «Кайрат» – 27, «Каспий» – 23, «Кызылжар» и «Ордабасы» – по 21 (провели на один матч меньше), «Акжайык» и «Атырау» – по 21, «Тараз» – 19, «Актобе» и «Туран» – по 16, «Жетысу» – 10, «Шахтер» – 9, «Кайсар» – 8.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.