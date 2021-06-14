Миллиард деревьев Зеленского против двух миллиардов Токаева

В океане политической декарбонизации нет брода

Когда Касым-Жомарт Токаев в прошлом году объявлял о посадке 2 млрд деревьев на просторах и еще 15 млн в городах Казахстана за пять лет, то многие отнеслись к начинанию настороженно. Однако идея масштабных лесопосадок среди президентов прижилась. Лидер Украины Владимир Зеленский заявил о планах на 1 млрд деревьев за три года. Древние укры хоть и выкопали Черное море (по лайт-версии – почистили), но перебить заданную Нур-Султаном планку Киев побоялся.

Президент Токаев про миллиарды деревьев сообщил в рамках работы по «глубокой декарбонизации». Дело в том, что в Евросоюзе как раз стали активно анонсировать «углеродный налог» на страны вроде Казахстана, а потому Нур-Султан ответил, что он в мейнстриме и на дело борьбы с изменением климата деклараций не пожалеет.

Президент Зеленский двинул про свой миллиард за три года вроде как самостоятельно, в рамах всеукраинского форума «Украина 30. Экология». Пусть в Незалежной леса вырубают гораздо быстрее, чем они восстанавливаются, однако наблюдатели указывают на «зеленую повестку» в последних выступлениях президента США Джо Байдена. Быть экологически озабоченным стало политически правильным и модным, своего рода тест на лояльность коллективному Западу вообще и Вашингтону в частности.

Мы не говорим о том, что экология – это плохо. Просто с момента бурной «экологистской» кампании, чьим лицом выступила Грета Тунберг, сильно поменялись акценты. Раньше экологическое движение было направлено на защиту окружающей среды, а теперь оно применяется против людей. Фактически под лозунгами экологизма развивающимся странам ставятся препоны в развитии.

Российские специалисты предлагают считать по балансу. С одной стороны угольная, газовая, атомная и прочая энергетика со всеми ее выбросами, а с другой количество кислорода, выработанное в сибирской тайге и карельских лесах. Все нужно посчитать и наверняка установить, кто является экологическим донором, а кто реципиентом.

В отличие от двух миллиардов деревьев Касым-Жомарта Токаева, заявление о которых ушло в пустоту. Миллиард от Владимира Зеленского окунулся в экспертное обсуждение. Одни специалисты по зеленым насаждениям настроены к амбициозным планам политического лидера скептически, а другие считают схему потенциально рабочей, только для ее воплощения в жизнь нужно много, грамотно и системно трудиться.

При рабочем сценарии сразу оговаривается, что если за три года высадить миллиард саженцев, а примется из них 20%, то проект можно считать успешным. Ну а в Казахстане про 20% от двух миллиардов никто не заикался. Все поймали тишину и больше к данной теме не возвращаются. Ответственным за приращение 2-х миллиардов деревьев в лесном фонде Республики Казахстан назначено правительство. Не за горами первая годовщина из объявленной «пятилетки», поэтому хотелось бы уже в сентябре услышать как продвигается грандиозный проект.

В неформальном соревновании Нур-Султана и Киева у нашей страны имеется фора по времени. Президент Зеленский дал своему кабинету министров два месяца для разработки специальной программы по залесниванию Украины. Правда, попытки найти в интернете планы посадок 2-х млрд деревьев в РК никакого результата не дали. То ли программа секретная, то ли ее нет.

Для Незалежной тема вырубки лесов достаточно болезненная и постоянно присутствует в информационном поле. Больше всего страдают и сокращаются лесные массивы в Карпатах. Правительство ввело мораторий на экспорт леса-кругляка, но ни к каким позитивным переменам это не привело. Лес либо отправляют за рубеж контрабандой, либо со спиленных деревьев убирают кору, после чего они формально перестают быть кругляком.

В Казахстане на отсутствие лесных насаждений жалуются в основном те, кто мотается на автомобилях по просторам страны. Пока не видно, чтобы вдоль дорог появлялись новые посадки деревьев в сколько-нибудь серьезных количествах.

У Владимира Зеленского плохая ситуация в плане предвыборных обещаний. Все базовые положения, которые он обещал, баллотируясь на должность президента, не выполнены. В такой ситуации приходится вводить в информационный оборот сравнительно нейтральные темы, которые не вызывают негативной реакции населения.

Из сегодняшнего дня не понятно, какую цель преследовал Касым-Жомарт Токаев, заявляя о двух миллиардах деревьев за пять лет. Тогда такого бешеного роста цен еще не было, безденежье в нынешней степени население не донимало, а МСБ находился в нокдауне, но не нокауте. Сегодня, когда все стало еще хуже, чем в момент известия о 2 млрд, стоит ожидать 3 млрд новых деревьев где-то за семь лет.

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