Еще шесть олимпийских лицензий для Казахстана, накануне «Тур де Франс», российский барьер перед женской сборной РК по регби и очередные победы лидеров футбольного чемпионата страны

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Регби-7: проиграли главный матч

На мировом квалификационном турнире в Монако одиннадцать женских команд разыграли две последние олимпийские квоты. Вообще-то их должно было быть двенадцать, но ямайская не смогла приехать. Поэтому в группе «В» играли лишь три сборные – Казахстана, Туниса и Папуа Новой Гвинеи, и две лучшие из них получали право выйти в «плэй-офф». Наши девушки решили эту задачу, победив представительниц Северной Африки со счетом 12:0, а Океании – 17:10. Из групп «А» и «С» пропуск в следующую стадию турнира получили по три команды.

На снимке: Балжан Койшыбаева, капитан сборной Казахстана

В первом раунде «плэй-офф» казахстанские регбистки снова встретились с соперницами из Туниса и на сей раз выиграли у них в более упорной борьбе – 29:21. Следующий матч с россиянками, состоявшийся вчера вечером, имел статус финального, поскольку победившая команда получала путевку на Олимпиаду. Однако оказать достойного сопротивления сборной РФ наши девушки не смогли – 0:38. Не получилось особой борьбы и во втором поединке за право поехать в Токио: француженки разгромили регбисток из Гонконга – 51:0.

В женском олимпийском турнире по регби-7 примут участие 12 сборных. Ранее стали известны десять из них – это команды Японии (хозяйка Игр), Новой Зеландии, США, Австралии, Канады (сильнейшие по итогам Мировой серии сезона 2018/19), Великобритании, Бразилии, Китая, Фиджи и Кении (победители континентальных турниров).

Олимпиада: в теннисе и каратэ отборочная компания завершилась

На минувшей неделе стали известны имена еще шести казахстанских спортсменов, которые получили право поехать на предстоящую Олимпиаду. Напомним, что открытие летних Игр в Токио запланировано на 23 июля. То есть, до их начала осталось чуть больше месяца.

Теннис. Обнародован список обладателей всех путевок на ОИ. Их определили согласно положению в рейтингах АТР и WTA на 14 июня, при этом каждая страна могла претендовать не больше чем на четыре квоты в мужском и женском одиночном разрядах, а также не больше чем на две в парных. От Казахстана в число квалифицированных вошли Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Ярослава Шведова у женщин и Александр Бублик у мужчин. Впрочем, в списке могут произойти изменения. Дело в том, что для большинства теннисистов олимпийский турнир – не самый главный, и нередко они отказываются от участия (как это сделал на днях знаменитый испанец Рафаэль Надаль). А значит, возможны передвижки.

На снимке: Данияр Юлдашев (слева). Фото с сайта НОК РК

Каратэ. В этом виде единоборств, впервые включенном в олимпийскую программу, Казахстану достались еще две лицензии. Их обладателями стали Данияр Юлдашев и Софья Берульцева, которые выступают в самых тяжелых весовых категориях. Они получили путевки в Токио благодаря тому, что заняли высокие места в мировом рейтинге. Ранее на Олимпиаду сумели отобраться Дархан Асадилов (до 67 кг) и Нурканат Ажиканов (до 75 кг), а также Молдир Жанбырбай (до 55 кг). Таким образом, Казахстан вместе с Италией и Египтом попал в число стран, завоевавших по 5 лицензий. Больше только у Японии (8) и Турции (7).

Борьба: с составом на летние Игры определились

В этом виде спорта Казахстан завоевал в общей сложности 11 квот для участия в Олимпиаде. Поскольку в отличие, например, от бокса, лицензии здесь неименные, то борцы должны были доказывать свое право поехать на летние Игры в соперничестве друг с другом. Недавно тренерский штаб национальной сборной РК по вольной борьбе назвал имена тех, кто прошел этот отбор: до 57 кг – Нурислам Санаев, до 65 кг – Даулет Ниязбеков, до 74 кг – Данияр Кайсанов, до 97 кг – Алишер Ергали, до 125 кг – Юсуп Батырмурзаев. Еще в одной весовой категории, до 86 кг, наша страна осталась без лицензии.

В женской борьбе Казахстану достались три квоты из шести возможных. В Токио поедут те, кто их завоевал: до 50 кг – Валентина Исламова, до 53 кг – Татьяна Аманжол (Бакатюк), до 76 кг – Эльмира Сыздыкова, бронзовый призер летних Игр 2016-го.

Состав нашей олимпийской команды по греко-римской борьбе, в которой будут три спортсмена, должен быть назван в ближайшие дни.

Водное поло: пять игр – пять поражений

В столице Греции прошел суперфинал Мировой лиги с участием женских сборных. Среди восьми команд, боровшихся за престижный трофей, была и казахстанская. Причем только она и греческая не смогли отобраться на Олимпиаду – остальные шесть будут оспаривать медали на летних Играх в Токио, и для них турнир в Афинах стал своего рода генеральной репетицией перед главными соревнованиями четырехлетия.

На снимке: Анна Турова. Фото zimbio.com

В своей группе наши девушки проиграли все три матча: испанкам – 11:20, американкам – 2:20, гречанкам – 11:25. Но согласно регламенту, в 1/4 финала вышли все команды. На этой стадии подопечные Марата Наурызбекова встретились с победительницами другого квартета канадками и уступили им со счетом 3:11. Затем, в утешительном турнире за 5-8 места, она потерпела еще два поражения: от испанок – 8:20, от японок – 10:18. В итоге сборная Казахстана разместилась на 8-й, самой нижней, строчке. Лучшим ее бомбардиром стала Анна Турова, которая 15 раз поражала ворота соперниц.

А победительницами Мировой лиги стали ватерполистки США, выигравшие в финале у венгерок – 14:8. В поединке за «бронзу» россиянки взяли верх над канадками – 10:8.

Велоспорт: что ждет «Астану» на «Большой петле»?

В эту субботу, 26 июня, стартует вторая в нынешнем году супермногодневка – «Тур де Франс». На сегодня известны имена шести гонщиков из восьми, которых заявит «Астана». Это датчанин Якоб Фульсанг, казахстанец Алексей Луценко, испанцы Йон Исагирре, Омар Фрайе и Алекс Аранбуру, а также канадец Хуго Хул. На призовое место в генеральной классификации нашей команде рассчитывать сложно, поэтому, скорее всего, она сосредоточится на том, чтобы попытаться выиграть отдельные этапы.

По мнению экспертов, борьба за желтую майку победителя общего зачета, как и год назад, развернется между двумя словенцами – Тадеем Погачаром из «UAE Team Emirates» и Приможем Рогличем из «Jumbo-Visma». Последний горит желанием взять реванш у своего молодого соотечественника за прошлогоднее поражение. Сразу нескольких сильных «генеральщиков» заявила велогруппа «Ineos Grenadiers» — это британцы Герэйнт Томас (кстати, победитель «Тур де Франс» 2019-го) и Тао Джохеган Харт (выигравший прошлогодний «Джиро»), эквадорец Ричард Карапас, а также австралиец Ричи Порте.

Футбол: тройка фаворитов уходит вперед

В 16-м туре чемпионата Казахстана особых неожиданностей не произошло: все три лидера и главных фаворита одержали очередные победы. Кстати, один из этих клубов потерял главного тренера: 41-летний Григорий Бабаян, воспитанник отечественного футбола, на протяжении многих лет (еще с 2008-го, когда ему было 28) входивший в штаб национальной сборной РК и «Астаны», а два года назад возглавивший «Тобол», перешел в московский ЦСКА. Там он будет работать в паре с Алексеем Березуцким, который не имеет достаточного тренерского опыта. Иначе говоря, с Бабаяном один из ведущих российских клубов связывает большие надежды.

«Атырау» – «Астана» 0:2. Лучший снайпер чемпионата Марин Томасов еще до перерыва забил два мяча и обеспечил победу столичной команде. А заодно упрочил свое лидерство в списке лучших голеадоров – теперь на его счету 11 взятий ворот.

«Туран» – «Кайрат» 0:3. Уже на 13-й минуте Вагнер Лав реализовал пенальти, после чего пока еще действующий чемпион страны уверенно довел дело до нужного для себя исхода. Но отыграть у «Астаны» в оставшихся десяти турах 8 очков ему будет чрезвычайно сложно.

«Тобол» – «Жетысу» 2:1. Ушедшего в ЦСКА Григория Бабаяна на тренерском мостике костанайской команды заменил Александр Москаленко. Дебют в новой роли получился для него непростым. Пропустив мяч первыми, хозяева поля сумели выиграть лишь благодаря реализации двух пенальти, назначенных в ворота семиреченцев.

«Ордабасы» – «Актобе» 0:1. В предыдущем туре шымкентский клуб одержал первую победу после затяжной серии ничьей и, казалось, вернулся в гонку если не за медали, то за попадание в «зону УЕФА». Однако теперь он проиграл не хватающему звезд с неба «Актобе», победу которому принес вернувшийся в родные пенаты Юрий Логвиненко, бывший основной центральный защитник национальной сборной.

«Кызылжар» – «Акжайык» 0:1. Команда-«выскочка» из Уральска продолжает сохранять ноль в графе «ничьи». Теперь у нее 8 побед и 8 поражений в 16 проведенных матчах, и она вернулась на 4-е место.

«Шахтер» – «Тараз» 1:0. Клуб из Тараза, который после шести туров возглавлял вместе с «Астаной» турнирную таблицу, после этого «сдулся». В восьми последних матчах он потерпел шесть поражений и набрал лишь два очка.

«Каспий» – «Кайсар» 2:4. Две трети игрового времени хозяева имели численное большинства после удаления футболиста кызылординской команды. Но, тем не менее, за пять минут до конца матча «горели» со счетом 0:4. Два ответных гола стали для них слабым утешением.

Положение команд после 16 туров: «Астана» – 38 очков, «Тобол» – 35, «Кайрат» – 30, «Акжайык» – 24, «Каспий» – 23, «Кызылжар» и «Ордабасы» – по 21 (провели на один матч меньше), «Атырау» – 21, «Тараз» и «Актобе» – по 19, «Туран» – 16, «Шахтер» – 15, «Кайсар» – 11, «Жетысу» – 10.

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