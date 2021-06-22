В работе с инвалидами государство гонится за дешевизной

Инвалиды просят не приносить им «непоправимую пользу» без их участия

«Побеждают те, у кого в тендере самая низкая цена. А по дешевке оказать качественные услуги инвалидам невозможно», – подчеркнула Татьяна Кравченко, общество помощи инвалидам «Лучик надежды» (Караганда). Прозвучало это в ходе заседания Проектного офиса Народной партии Казахстана, посвященного проблемам, с которыми сталкиваются граждане республики с инвалидностью.

«Наша главная задача: подготовиться к работе над Социальным кодексом. Там должны быть прописаны и должным образом защищены права лиц инвалидностью», – ввел в стратегическую линию НПК председатель партии и одновременно руководитель ее фракции в Мажилисе Айкын Конуров. Со своей стороны он обещал инвалидам всю возможную помощь, которую в силах оказать парламентская партия.

Проектный офис возглавил Вениамин Алаев, правозащитник, член Координационного совета при правительстве по делам людей с инвалидностью. Он сообщил, что граждан с инвалидностью в Казахстане 695 тысяч. В среднем пособие по инвалидности в Республике Казахстан составляет в районе 50 тысяч тенге в месяц; 85,5 тысяч составляет категория работающих инвалидов.

Главные проблемы инвалидов по стране – это безденежье и безработица. Часть людей с инвалидностью не может работать в силу физических причин, а среди трудоспособных инвалидов занятость составляет 23%. Проектный офис через филиалы НПК запускает анкету, где инвалиды расскажут о своих главных проблемах в конкретных регионах и городах. Потом планируется создать специальную карту, где в каждой области будут указаны пять самых актуальных проблем людей с инвалидностью.

Ерлан Смайлов, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса, сообщил, что парламентская фракция НПК ставила перед правительством конкретные требования по снижению пенсионного возраста для инвалидов, повышению пособий для людей с инвалидностью и родителей инвалидов, особенно для матерей-одиночек. «Внятного ответа пока не получили», – указал парламентарий на ситуацию в текущем моменте.

Касаясь государственного социального заказа и тендеров госзакупок, г-н Смайлов отметил: «Приоритет цены, а не качества – это проблема не только в плане инвалидов, а вообще всей социальной сферы. Нужно разумное соотношение цены и качества».

«Ключевое, с чем сталкиваются люди с инвалидностью – это неравенство», – акцентировала Захира Бегалиева, Центр развития компетенций (Алматы). В последнее время к этому добавилось цифровое неравенство. Для людей с инвалидностью часто компьютер с доступом в интернет является единственным способом заработка, но инструкции для государственных органов составлены таким образом, что взрослым людям купить компьютер для работы за бюджетный счет практически невозможно.

«Министерство труда и социальной защиты проводит бюджетоцентричную политику, а хотелось бы человекоцентричную», – особо выделила Арайлым Кумаржанова (Нур-Султан).

В США подсчитали, что $1 вложений в инвалидов приносит $25 прибыли. Например, при трудоустройстве человеку с инвалидностью можно не платить пособие, потому что он сам зарабатывает.

Алина Вязова (Павлодар) рассказала о своей подруге, которая не могла пройти обследование МРТ (физически не может ровно лежать). В итоге в частной клинике попросили анестезиолога сделать легкий наркоз и все получилось. То есть простейшие вещи, доступные для здоровых людей, у инвалидов превращаются в сложные головоломки.

Для инвалидов-колясочников посещение стоматолога становится проблемой. А есть еще и финансовая сторона вопроса. Лечить зубы в условиях элементарной бедности – уже большая сложность. Вениамин Алаев указал на необходимость иметь в больницах палаты, оборудованные для приема инвалидов. Если людей со специальными потребностями нет, то пусть в них оказывается помощь обычным пациентам. Здесь главное, чтобы такая инфраструктура была как таковая.

Казахстан в 2015 году ратифицировал Конвенцию о правах инвалидов ООН. Среди прочего, она предполагает инклюзивное обучение школьников, когда обычные дети и с инвалидностью учатся в одном классе. «Требуется специальная подготовка учителей, – подчеркнул г-н Алаев. – Взрослые люди порой говорят «пусть ваш ребенок вернется в интернат».

«У людей с инвалидностью не хватает инструментов влияния на тех, кто поставляет им некачественные услуги», – указала на еще одну серьезную проблему Гульмира Бурашева, юрист Проектного офиса.

«Ничего о нас без нашего участия», – процитировал Вениамин Алаев лозунг инвалидов-правозащитников. Потом он продиктовал номер своего личного телефона – 7017996009 – по которому люди с инвалидностью могут связаться с ним непосредственно. Была только одна просьба – не звонить после 21 часа.

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