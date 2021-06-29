Движение «Халык сенiмi» («Доверие народа») намерено стать партией

Первая политическая цель – изменить систему управления страной

«Сначала экономика, потом политика. Мы свою часть общественного договора выполняли – в политику не лезли. Власти, судя по состоянию экономики, свою часть обязанностей не выполнили. Теперь мы идем в политику», – заявил Казбек Бейсебаев, один из участников инициативной группы, на презентации движения «Халык сенiмi». Мероприятие прошло под лозунгом «Оян азамат!» («Проснись гражданин!»).

Из каждых 1000 тенге бюджетных расходов 57 уходит на чиновников, 64 на силовиков и 1 тенге на промышленность. Цифры привел экономист Айдар Алибаев. Он из партии ОСДП не уходит, однако своим присутствием и участием новую политическую силу «Халык сенiмi» поддерживает.

Г-н Алибаев не доверяет официальной статистике в учете безработных и самозанятых. По ее цифрам следует, что в Казахстане 0,5 млн безработных и 3 млн самозанятых. По собственным подсчетам экономиста получается совокупное число таких людей в 4,5 млн человек.

Поскольку сейчас год тридцатилетия независимости республики, Айдар Алибаев подвел некоторые итоги. Сейчас 60% семей имеют водопровод, 46% канализацию, 42% центральное отопление и 37% горячую воду из крана. На момент распада Советского Союза в Казахстане насчитывалось более 2000 машиностроительных предприятий, теперь их меньше 100 (доля машиностроения в ВВП 2%).

Текстильная промышленность покрывает 6% потребностей страны, обувная промышленность – 1%. «Наша страна представляет собой классическую сырьевую колониальную модель, – подчеркнула г-н Алибаев. – Процветает кредитное рабство – 4 млн безнадежных заемщиков». «Коррупция сожрала страну, людей и будущее. Если мы хотим сохранить свою страну, нам нужно объединяться и что-то делать».

У членов инициативной группы пытались выяснить, каковы их планы относительно пенсионной модели, выборности акимов, системы налогообложения. Казбек Бейсебаев ответил, что все эти вопросы вторичны и сама возможность их решения появится только после того, как будет изменена система государственной власти.

По словам выступающих, Республика Казахстан представляет собой суперпрезидентскую модель, где вся полнота власти сосредоточена в руках одного лица. Правда сейчас, из-за транзита и двухголовости верховной власти в лице президента и елбасы, действующая конструкция потеряла эффективность и управляемость. «Халык сенiмi» предлагает административную власть и контроль силовиков оставить в руках президента; экономику и финансы сосредоточить в компетенции правительства; функциями контроля наделить парламент и верховный суд.

Без решения базового вопроса о власти все остальные поднимать бессмысленно. Воздействовать на политические процессы в Казахстане можно только через институт политических партий. Поэтому движение «Халык сенiмi» планирует трансформироваться в партию. «Нам нужно открывать филиалы в областях, – объяснил Казбек Бейсебаев. – Со временем для процедуры регистрации нам придется нанимать юристов, потому что она очень сложная».

«Движение не связано ни с одной запрещенной в Казахстане организацией», – подчеркнул г-н Бейсебаев. Инициативная группа рассчитывает на краудфандинг (способ коллективного финансирования, основанный на добровольном участии). «Мы намерены стать настоящей народной партией, содержащейся на народные деньги, – говорится в пресс-релизе. – Перемены назрели и мы хотим перемен. На кону судьба страны». «Халык сенiмi» позиционирует себя центристской партией ближе к социал-демократам.

Красной нитью через все мероприятие прошли подорожавшие картофель и морковь. Выступавшие много говорили о том, что пандемия обнажила массу проблем, которые власти решать не могут. Раньше проблемы заливались деньгами, но сейчас с финансами туго, поэтому лезут в карман Нацфонда, вводят платные автодороги и вообще активно ищут способы получить дополнительные доходы с населения. «Мы стоим на грани потери государства», – акцентировал Айдар Алибаев.

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