«Матвиенко на встрече с Токаевым сделала комплимент Нур-Султану». «Еще раз об уровне коррупции в Казахстане». «Как акимы сделали областные газеты «карманными». «180 дней в эксперименте: Как на мне испытывали казахстанскую вакцину QazVac»

Сетевой Казахстан 29 июня 2021

FORBES . KZ . «Матвиенко на встрече с Токаевым сделала комплимент Нур-Султану» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ провел встречу с председателем Совета федерации Федерального собрания России Валентиной МАТВИЕНКО, находящейся в Казахстане с официальным визитом – Под сильным и авторитетным руководством Владимира Владимировича Путина Российская Федерация заявила о себе на международной арене как государство, с которым считаются все страны мира и без которого ни одна ключевая международная проблема не находит своего решения, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

— В свое время Владимир Путин сказал, что Нур-Султан – это чудо современного мира. Действительно, это чудо, которое на глазах хорошеет, развивается. Я знаю, что 6 июля будет отмечаться День города. Я хочу поздравить вас и всех жителей Нур-Султана с приближающимся праздником, – сказала она.

QMONITOR . KZ . «Как акимы сделали областные газеты «карманными»….» — Двадцать лет назад, в 2001 году, в Казахстане появился первый региональный медиа-холдинг, объединивший под одной «крышей» местные государственные печатные издания. Впоследствии эту практику распространили практически по всей стране. Заявленная публично цель была в общем-то благая – оптимизировать расходы, централизованно решать вопросы распространения газет и т.д. Но что получилось в итоге? Возникает резонный вопрос: а вообще нужны ли региональные государственные газеты в их нынешнем виде?

TURANPRESS . KZ . Гульмира ИЛЕУОВА – «Еще раз об уровне коррупции в Казахстане» — Многолетний опыт изучения коррупции с точки зрения населения позволяет сделать вывод, что на сегодняшний день мы исчерпали или близимся к исчерпанию потенциала используемых ранее механизмов и способов противодействия этому социальному злу, поскольку сталкивается с ментальными характеристиками/особенностями общества, которые не изучены в полной мере. Это довольно сложный вызов, на который необходимо обязательно искать и дать комплексный ответ, хотя бы потому, что 100 тысяч молодых сограждан уже уехали на учебу за рубеж, считая, что Казахстан – коррумпированная страны, в которой у них нет будущего.

«Справится ли Казахстан с индийским штаммом?» — Штамм «Дельта» уже хозяйничает в стране, власти заверяют, что готовы противостоять болезни. Такие же заявления они делали и раньше, но проиграли коронавирусу с разгромным счетом… Сегодня нас призывают массово вакцинироваться, убеждая, что прививок хватит на всех. Кроме того, министерство здравоохранения рапортует о достаточном запасе необходимых лекарств. Однако лекарства то и дело оказываются предметом манипуляций. Напомним также, что массовая вакцинация началась лишь после того, как президент ТОКАЕВ пригрозил министру здравоохранения Алексею ЦОЮ отставкой, а к закупу вакцины подключилось множество других чиновников. Сейчас МЗ вновь старается продемонстрировать контроль над ситуацией, но два предыдущих фиаско убеждают нас, что этому доверять нельзя.

TENGRINEWS . KZ . Айнаш ОНДИРИС — «180 дней в эксперименте: Как на мне испытывали казахстанскую вакцину QazVac» — 26 декабря мне сделали первый укол казахстанской вакциной в рамках эксперимента. То есть я подписалась на участие в III фазе клинических исследований (КИ) казахстанской вакцины QazVac (тогда он еще назывался QazCovid-In). В исследовании, кроме меня, участвовали еще 3 тысячи человек. Ровно 180 дней мы были в эксперименте и нам запрещалось разглашать любую информацию о ходе КИ. 23 июня клиническое исследование моей группы официально завершилось. Пришло время рассказать все подробнее.

INFORMBURO . KZ . «Посол США об отношениях с Казахстаном: «Надеюсь, что всё будет стабильно – я всё ещё получаю зарплату»» — 28 июня в рамках пресс-конференции американский посол Уильям МОЗЕР ответил на вопросы, касающиеся двусторонних отношений США и Казахстана — Для меня каждый визит в Алматы – возвращение домой. Я в какой-то момент думал оставить дипломатическую службу, но работа в Казахстане и в Алматы убедила меня остаться дипломатом. Моя жена, приехав сейчас в Казахстан, была воодушевлена, увидев множество новых зданий, учреждений и магазинов. Это совсем не так, как было в девяностые годы. Поразительные улучшения в городе! В сравнении с тем, что было 26 лет назад – тогда здесь царило запустение.

TIME . KZ . «Стройки нет, но она уже… есть?» — Жители алматинского микрорайона “Орбита” против строительства многоэтажек в водоохранной зоне реки Большая Алматинка… Между тем местный люд категорически против такого соседства. По его мнению, тут должна быть парковая зона, а не очередной человейник, который, считают здешние обитатели, перекроет им солнце и свежий воздух с гор, а также создаст огромную нагрузку на инженерную и транспортную инфраструктуру района.

«Попал под обстрел» — В минувшую субботу появилась горячая новость: служебный автомобиль Range Rover под управлением полковника полиции Ержана ОРАЗБЕКОВА был обстрелян на трассе Алматы — Усть-Каменогорск. По оперативным данным, стреляли из другой машины — у его внедорожника разбито одно из пассажирских стекол и повреждена стойка. Автомобиль стрелка уже установлен — это Hyindai Santa Fe с госномером 067IYA 02. Что же случилось на дороге между поселком Сарыозек и перевалом Архарлы?

LITER . KZ . «Правительство пообещало восстановить цены на продукты питания в Казахстане» — Причиной роста стоимости овощей в Казахстане стали заморозки, из-за чего фермеры собирали урожай позже обычного. Скоро цены вернутся в норму, обещают в Министерстве сельского хозяйства РК.

EXCLUSIVE . KZ . «Засуха в Казахстане: природный катаклизм или халатность?» — На прошлой неделе все новостные порталы облетели фото истощенного, умирающего от бескормицы скота. Некоторые сельхозники заговорили о набирающем силу с прошлого года джуте. Сельчане, оказавшись перед перспективой пополнить ряды городской бедноты, обращаются в поисках выхода из сложившейся ситуации к специалистам по сельскому хозяйству и лидерам разных партии. Те в ответ высказывают разные, порой противоречивые мнения.

KAZPRAVDA . KZ . «Время качественной журналистики» — О развитии журналистики, доверии к государственным СМИ, трендах и вызовах в медиасфере мы накануне Дня работников средств массовой информации поговорили с известным медиаменеджером, академиком Академии журналистики, председателем правления агентства «Хабар» Ерланом БЕКХОЖИНЫМ.

AZATTYQ . ORG . «Вадим Борейко: от «Ленинской смены» до youTube-канала» — В интервью Азаттыку БОРЕЙКО вспоминает о своей работе в 80-е, рассуждает о свободе слова в эпоху 90-х, а также о том, каково это — журналисту из классических медиа перейти в YouTube.

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