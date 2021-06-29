Русский с китайцем не братья навек

Удастся ли Америке их поссорить?

Сразу после встречи Путина с Байденом в китайском правительственном таблоиде «Хуаньцю шибао» появилась редакционная статья, дающая гневную отповедь попыткам США вбить клин в российско-китайские отношения. В статье сообщается, что Байден, говоря о «давлении» Китая на северного соседа («Китай наступает… преисполненный решимости стать самой мощной экономикой в ​​мире, с самой сильной в мире военной мощью, и ваша экономика борется из последних сил» и т.п.), пытался унизить Россию. На самом деле никакого давления нет. Одно лишь взаимовыгодное сотрудничество и добрососедство. На сайте газеты помещены и читательские комментарии к статье. Там Байдену выписываются дополнительные плюшки. Его ожидаемо называют лицемером и ещё по-разному. Но больше других мне понравился комментарий китайского читателя, скрывшегося под псевдонимом «Те горы, та вода» (все остальные комментарии тоже анонимные): «Почему Сонный Джо не говорит о том, как США давят на Канаду и Мексику?».

Если я правильно понимаю, читатель хотел сказать: конечно, Великий Китай давит на Россию. Но зачем вы лезете в чужие дела? Давайте лучше про Мексику поговорим.

В тех российских экспертных кругах, что прислушиваются к мнению Кремля, вопрос о китайском давлении и китайской экономической экспансии считается в последние 10-15 лет деликатным и даже не очень приличным. Большое начальство эту тему не одобряет. Ведущие московские синологи, как правило, хорошо известные в Китае, предпочитают не наживать себе недоброжелателей и за Великой стеной. Поэтому больше говорят о китайском своеобразии, об особенностях взаимодействия наших великих и очень разных культур. Огромную разницу в масштабах китайской и российской экономик, нарастание этой разницы и преимущественно сырьевой характер российского экспорта в Китай они не считают какими-то уж очень тревожными факторами. Поскольку военно-политический вес России в мире достаточно высок. Россия остаётся на лидирующих позициях в области производства новейших видов вооружения и военных технологий, которыми она делится с Китаем. Если, дескать, это и похоже на отношения старшего и младшего, то младший здесь точно не Россия.

Теперь что касается присутствия китайского бизнеса на российском Дальнем Востоке и в Сибири. Академик РАН Виктор Лаврентьевич Ларин в своей работе «Китайская экспансия» в восточных районах России в начале XXI века через призму компаративистского анализа» сделал вывод о «глубоком разрыве между прогнозами экспертов и интуитивными российскими страхами о расширении «китайской экспансии» в России, намерениями российских и китайских политиков увеличить вклад КНР в развитие Тихоокеанской России, и реальными масштабами этого участия».

«Присутствие китайского бизнеса в некоторых регионах России является заметным, но о доминировании речь не идёт. Скорее, как проблема воспринимается неспособность российских властей привлекать китайские инвестиции», – считает Василий Кашин, главный научный сотрудник Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО. Что касается столкновения интересов России и КНР в Центральной Азии, то, по мнению Кашина, «экономическая конкуренция… имеет место быть, но носит ограниченный характер, поскольку Россия и Китай присутствуют в разных секторах местных экономик. Китай является для расположенных здесь государств главным направлением экспорта сырьевых товаров, Россия – главным направлением экспорта рабочей силы источником импорта. Страны региона сами заинтересованы проводить тщательную политику балансирования между крупными державами, а Россия и Китай стремятся удерживать свою конкуренцию под контролем».

Вторая категория российских экспертов, условные либералы, придерживаются прямо противоположной концепции. Типичный представитель этого направления, Михаил Крутихин, аналитик в нефтегазовой сфере, настойчиво проводит в в своих публикациях мысль о том, что китайцы в отношениях с Россией действуют умно и расчётливо, а российская сторона в лице руководителей крупнейших энергетических компаний транжирит огромные бюджетные средства на прокладывание в Китай не выгодных России газопроводов и ставит несчастную страну с нищими пенсионерами в ещё большую зависимость от Китая. Как видим, данный эксперт озвучивает вполне байденовскую позицию. Но это, наверное, совпадение.

Наконец, есть третья позиция, промежуточная и одновременно алармистская: да, Китай очень себе на уме, считать его дружеской страной нет никаких оснований, но и врагом России он не является. Нам надо с китайцами выгодно сотрудничать, настойчиво торговаться по каждой позиции, одновременно наращивая экономическую мощь, укрепляя оборону и единство страны. Поскольку угроза ползучей китайской экспансии в Россию существует на самом деле. А для стран постсоветской Центральной Азии это не просто угроза, а завтрашняя реальность. Например, год назад профессор московской Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев говорил мне в интервью: «Я думаю, что экономическое взаимодействие между Китаем и Казахстаном будет развиваться поступательно и эффективно вплоть до полной утраты национального характера казахстанской экономики и создания элементов контролируемой Китаем экономической экстерриториальности».

Примерно до 2010 года была популярна страшилка о китайской демографической экспансии в Россию. Мол, «всё же понятно»: китайцев полтора миллиарда, россиян в десять раз меньше. Огромные территории российского Дальнего Востока и Сибири малолюдны и очень богаты ресурсами. Во времена СССР китайскую экспансию сдерживали только закрытые границы, суровые советские автоматчики. А теперь, конечно же, китайцы хлынут на российские просторы и заполонят их. Однако не хлынули и не заполонили. Оказалось, что китайцам в Сибири холодно, неуютно и просто им там нечего делать. В мире и в самом Китае много тёплых комфортных мест, где можно прекрасно устроиться и зарабатывать деньги.

«Китайская демографическая экспансия никогда не материализовалась, – говорит Василий Кашин. – На самом деле китайцы уезжают из провинций собственного Северо-Востока в процветающие мегаполисы Южного Китая. После девальваций рубля в 2009 и 2014 годах по отношению к доллару и юаню массовая китайская миграция в Россию стала заведомым экономическим абсурдом».

Затем появилась другая страшилка: о китайской туристической экспансии. Для жителей мегаполисов страшилка выглядела вполне убедительно: все могли наблюдать бескрайние толпы горластых китайских туристов в московских и питерских музеях, в метро и на улицах, набитый китайцами «Сапсан». Все слушали и читали рассказы о том, что ни копейки денег в российский бюджет это всё не приносит. Поскольку китайцы прилетают в Россию на своих самолётах, селятся в принадлежащих китайцам и практически недоступных для европейцев и местных жителей отелях, питаются в здешних китайских ресторанах и даже матрёшек made in China приобретают в Москве в китайских магазинах. Ну, разве что билеты в Третьяковку и Русский музей покупают не у китайцев. Учитывая огромный потенциал развития выездного туризма в Китае (ещё 20 лет назад по миру путешествовали миллионы китайцев, потом стали путешествовать десятки миллионов, а скоро должны были начать путешествовать сотни миллионов), тревогу российских обывателей и местных властей можно было понять. Однако из-за пандемии вот уже полтора года китайский туризм в России отсутствует как явление. Что с ним будет дальше, никто не знает.

Что касается попыток США поссорить Россию с Китаем: вокруг этой темы много политических спекуляций, однако сама тема, безусловно, существует. Вот, например, изложение Доклада ведущих сотрудников влиятельного в демократических кругах США «Центра новой американской безопасности» (Center for a New American Security). Доклад называется «Управляя углубляющимся российско-китайским партнерством». Оцените. С фирменным простодушным нахальством авторы отмечают: «Россия и Китай имеют не только совпадающие, но и расходящиеся интересы. В отношениях присутствуют «микротрещины», и американская политика должна максимально расширять и углублять их». Как именно? Например, «Следует повысить качество разведывательной деятельности на российском и китайском направлениях». А также «Привлекать молодые таланты из России и Китая в Соединенные Штаты. Чтобы помешать развитию российско-китайского научно-технического сотрудничества, следует создать для талантливой российской и китайской молодежи работающие альтернативы в виде возможностей в Соединенных Штатах, включая стипендии, упрощенные визовые процедуры, льготные условия для получения вида на жительства и гражданства». В этом докладе ещё много интересного. Например, о борьбе США, Китая и России за Центральную Азию. Будет время, почитайте.

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