Мы никогда не торговали так хорошо, как до 2013 года

Эксперты не видят предпосылок для активизации внешней торговли и большей открытости экономики

«Открытость экономики Казахстана снизилась и в ближайшие 20 лет не достигнет пиковых уровней 2000-х», — исследование на эту тему опубликовало аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).

Вывод аналитиков неутешителен: экономика Казахстана стала менее открытой.

«После продолжавшегося с начала 2000-х стремительного роста объемов внешней торговли Казахстана, по темпам опережавшего ВВП, в 2014–2015 годах тренд изменился. Ослабление динамики внешней торговли в сравнении с общим уровнем экономической активности привело к снижению открытости экономики страны — важной составляющей оценки суверенного риска», — отметили авторы исследования.

Они объясняют, что изменение открытости экономики приводит к тому, что меняются соотношение и сила воздействия на национальную экономику со стороны внешних и внутренних факторов, способствующих экономическому росту или снижению. То есть, надо полагать, развитие внешней торговли может стимулировать экономический рост. В то же время экспорт сырьевых ресурсов не может расти поступательно десятилетиями, и это большой риск для экономики. Чтобы не провалиться в своем развитии, страна должна открывать новые экспортные направления.

Как мы «открывались» и «закрывались»

За последние 20 лет, начиная с 2000 года, показатель открытости экономики Казахстана, измеряемый как отношение суммы экспорта/импорта товаров и услуг к ВВП, заметно снизился: со 104% ВВП в 2000 году до 57% в 2020-м.

«С началом нефтяного бума 2000-х объемы внешней торговли страны показывали взрывной рост, и за 2000–2013 годы долларовый объем внешней торговли товарами увеличился в 8,2 раза. Однако в 2014–2015 годах ситуация резко изменилась, объем внешней торговли стал сокращаться и в 2020-м так и не смог выйти на пиковый уровень 2013 года, составив лишь 63% от максимального показателя», — подсчитали аналитики.

По мнению АКРА, резкое снижение уровня открытости экономики Казахстана обусловлено рядом причин, связанных как с экспортом, так и с импортом.

В части экспорта на ситуации сказывается зависимость доминирующего экспортного товара Казахстана (минеральных ресурсов, прежде всего нефти) от внешней конъюнктуры на энергетическое сырье.

Так, с 2014 по 2020 год изменения в экспорте минеральных ресурсов были основным фактором волатильности объемов экспорта в целом. С 2014–2015 годов средние цены на нефть и объемы ее экспорта перестают показывать уверенный рост. Если с 2005 по 2014 год баррель нефти в среднем стоил $86 (в 2010-2014 годах — около $102), то с 2015 по 2020 год среднегодовая цена барреля нефти не превышала $72.

АКРА связывает снижение средних цен на нефть за последние шесть лет со структурными изменениями в мировом спросе. В частности, США — одни из основных потребителей нефти в мире — фактически стали самодостаточны в нефтедобыче благодаря сланцевой нефти, что оказывает общее негативное влияние на динамику нефтяных цен.

Что касается объемов экспорта нефти, то основную роль в общей тенденции его снижения сыграло перераспределение добычи в пользу внутреннего потребления. После стремительного роста нефтяного экспорта в 2000-2009 годах и сравнительной стабилизации 2009-2014 годов по данному показателю с 2015 года наблюдается стагнация. И эксперты делают вывод о том, что волатильность цен на нефть и объемов экспорта создает предпосылки возникновения новых шоков, влияющих на уровень открытости экономики Казахстана.

Что касается импорта, то его сокращение с 2015 по 2020 год к показателям 2000-2014 годов было обусловлено снижением двух групп товаров: импорта машин и оборудования и импорта топливно-энергетических товаров. Структура импорта в Казахстане менее концентрирована в отличие от экспорта. Последние восемь лет доля основных импортируемых товаров – машин и оборудования – в общем объеме импорта составляла от 38 до 45%, тогда как импорт топливно-энергетических товаров резко сократился в общем объеме импорта с 2013 по 2020 год – с 11 до 4%.

«С точки зрения импорта на уровне открытости экономики Казахстана сказывается наблюдаемое с 2014 года падение объемов импорта товаров в номинальном выражении; данная тенденция связана с сокращением импорта машин и оборудования на фоне курсовых шоков и удорожания импорта в эквиваленте в тенге. Кроме того, на уровень открытости влияет снижение импорта топливно-энергетических продуктов с 2014 года, вызванное не только эффектом от переоценки курса тенге, но и увеличением собственных мощностей страны по переработке нефти и уменьшением потребностей в импорте», – отмечают в АКРА.

Что там, в 2040-м?

Ожидания по объемам внешней торговли Казахстана в период с 2021 по 2050 год АКРА связывает, прежде всего, с тенденциями на рынке нефти, цена которой находится под влиянием разнонаправленных факторов.

«С одной стороны, восстановление мировой экономики после кризиса 2020 года приводит к восстановлению спроса на нефть, с другой — декарбонизация крупнейших экономик дает основания полагать, что восстановление цен на нефть будет иметь ограничения и может стать относительно непродолжительным. Краткосрочное повышение цен на нефть даже при увеличении объемов добычи и наращивании импорта на уровне темпов роста ВВП может привести к тому, что показатель открытости экономики Казахстана не вернется на докризисный уровень», – увы, ожидания не самые лучшие.

В базовом сценарии прогноза на период с 2021 по 2025 год АКРА ожидает постепенное восстановление цен на нефть марки Urals в расчете на баррель с $57 в 2021 году до $61,5 в 2025-м. Для реализации возможного сценария роста цен на нефть после 2030 года, как полагает АКРА, есть существенные риски. Спрос со стороны США, Европы и Китая – ключевых мировых потребителей нефти – может существенно скорректироваться вниз, если правительствам этих стран удастся реализовать программы декарбонизации своих экономик. Подобное сокращение спроса неизбежно приведет к снижению нефтяных цен, которое будет носить не временный, а постоянный характер.

Базовый сценарий прогноза АКРА в отношении объема импорта товаров и услуг предполагает, что динамика этого показателя в целом должна соответствовать прогнозным темпам роста экономики Казахстана (примерно на 4-5% в год). Агентство допускает вероятность того, что в отдельные годы объем импорта может выйти за пределы долгосрочного тренда в ту или иную сторону, но это будет кратковременное отклонение.

По оптимистичному сценарию, рост уровня открытости экономики Казахстана в 2030 году увеличится до 61% от ожидаемого ВВП и затем последует его снижение до 56-57% в 2038-2040 годах. В консервативном сценарии показатель открытости к 2040 году уменьшится до 52%.

Этот прогноз говорит о том, что потенциал экономического развития страны уменьшается. Правда, не все потеряно. Если, например, страна усиленно начнет развивать новые экспортные отрасли: сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность и сферу услуг.

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