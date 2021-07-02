Они работают, не покладая рук, по 14 часов в сутки. При этом получают до $755 в час

Стали известны пикантные подробности оплаты труда в национальных компаниях

Так ли эффективен квазигосударственный сектор, к которому относятся все управляющие холдинги, национальные компании и их многочисленные «дочки»-«внучки»?

Квази – мода!

Компактная по сути казахстанская экономика за полтора десятка лет разрослась до неузнаваемости. Причем, не за счет бизнеса, который в цивилизованных странах является кормильцем бюджета, а за счет компаний, которые имеют статус квазигосударственных, но на самом деле — пиявки, присосавшиеся к государственным финансам.

Поначалу квазигосударственный сектор считался благом – частный бизнес еще не был готов занимать все ниши, он был слаб, неопытен и аморфен. Теперь же квази настолько размножились и окрепли, благодаря постоянной подпитке из республиканского бюджета, что не хотят уступать место частникам, им неинтересна здоровая рыночная конкуренция, а потому они и не собираются уходить.

Только представьте себе: в то время как Акорда уже несколько лет твердит о необходимости снижения государственного сектора в экономике, количество компаний сокращается только за счет фирм-однодневок, которые были созданы лишь под определенные проекты самими чинушами на подставных лиц или родственников (в своих, разумеется, интересах: госзаказ – дело сверхдоходное).

Хотите знать результаты Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы? Они неутешительны. Согласно реестру государственного имущества, из 790 объектов фактически продано 490 объектов (62%). Сняты с торгов 292 объекта (37%), из которых на долю активов коммунальной собственности приходится 173 объекта (59%), субъектов квазигоссектора – 82 объекта (28%), социально-предпринимательских корпораций – 32 объекта (11%), республиканской собственности – 5 объектов (2%).

Счетный комитет по контролю за республиканским бюджетом установил, что из 82 квази-объектов, 66 ликвидированы (80%) и 16 – реорганизованы (20%). Преимущественно это активы национальных компаний АО «НК «КазМунайГаз» (17 объектов, или 21%), АО «НАК «Казатомпром» (12 объектов, или 15%), АО «НУХ «Казагро» (12 объектов, или 15%), АО «Қазақстан темiр жолы» (11 объектов, или 13%), и АО «ФНБ «Самрук-Казына» (9 объектов, или 11%). Из выставленных на продажу 192 объектов субъектов квазигоссектора фактически продано 105 (55%), ликвидировано – 66 (34%) и реорганизовано – 16 (8%).

Теперь вы понимаете, какую ценность представляет квазигосударственный сектор для государства? Нижайшая отдача.

При этом по итогам госаудита (было проверено всего в 25 субъектах квазигоссектора с охватом 16 трлн. тенге) установлены нарушения на 379,8 млрд. тенге, из них: финансовые нарушения – 40,7 млрд. тенге, неэффективное управление активами — 339,1 млрд. тенге.

По итогам 2019 года доля трех холдингов (АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НУХ «КазАгро», АО «НУХ «Байтерек») в экономике составила 12,2%, практически сохранив уровень 2016-2017 годов (2016 год – 12,9% в валовой добавленной стоимости, 2017 год – 12,4%, 2018 год – 13,1%).

«Сохранение преобладания государственного участия в отраслях экономики отчасти связано со слабой и формальной работой по трансформации деятельности субъектов квазигоссектора», — делают свои выводы в Счетном комитете, что очень диссонирует с многочисленными PR-публикациями в прессе об успешной трансформации.

А самое интересное, что квазисектор вообще может не ужиматься, — достаточно создавать иллюзию сокращения своей доли в экономике, становясь все менее эффективным!

Синекура – наше все!

Если вы не знаете, что такое «синекура» — поясню. Это давняя-давняя история, из средневековой Европы, очень хорошо символизирующая казахстанскую современность и характеризующая руководителей наших управляющих холдингов и многочисленных национальных компаний. Проще говоря, это ХОРОШО оплачиваемая должность, не требующая особого труда.

Так вот, любит наша элита синекуру. И не только она, но и потомки администраторов в католических церквях давно ушедшей эпохи. Не брезгуют они незаработанными кровью и потом деньгами.

Как установил Счетный комитет, расходы на содержание советов директоров компаний систематически и бесконтрольно увеличиваются — в отдельных холдингах в 55 раз за 6 лет! Конечно, из них значительная доля приходится на выплаты иностранным гражданам — а наши получают такое довольствие под их «прикрытием».

«В большинстве национальных компаний 51-58-процентную долю в административных расходах занимает заработная плата. При этом, среднемесячные выплаты работникам (премии, бонусы, вознаграждения) материнских компаний имеют динамику ежегодного роста — в отдельных случаях на 1 человека до 1,7 млн. тенге в месяц», — сообщает Счетный комитет.

А чтобы не вводить общество в грех возмущения и уныния, квази придумали… занижать фонды оплаты труда при размещении публичного отчета в Депозитарии финансовой отчетности и предоставлении информации в государственные органы статистики на сумму вознаграждения управленческих работников. То есть, бонусы они получают, но не учитывают и никому не рассказывают о них.

При этом выплата вознаграждений и бонусов членам совета директоров не привязана к ключевым показателям деятельности (KPI) компаний. Выплата, компенсация проезда и иных командировочных для членов СД предусмотрена только за участие в плановых заседаниях: отметился — получил свои $5 тыс. или, может быть, $10 тыс.? Чем не синекура?

О том, что на законодательном уровне отсутствует ответственность руководителей, членов советов директоров за слабые фактические результаты компаний, в том числе за некачественно, ошибочно принятые решения, приведшие к экономическим потерям, нерентабельным расходам и убыткам, и говорить не приходится. Мелочи жизни. Текущие издержки. Теперь – и с реабилитацией от главы государства.

«Получила широкое распространение практика привлечения сторонних организаций для оказания консультационных услуг при наличии в штате соответствующих специалистов. При этом при закупке таких услуг отсутствует единая методология и конкретные расчеты стоимости, ставок консультантов и количество затрачиваемых часов для выполнения рабочих заданий. В результате консультантами самостоятельно устанавливались и предъявлялись к оплате количество затраченного времени, объем которого в отдельных случаях достигал до 14 часов в сутки, а их стоимость до $755 в час за одного консультанта», — обнаружили аудиторы.

Да, возможно, есть необходимость нормативной регламентации лимитов административных расходов для субъектов квазигоссектора, но мы видим, что это не спасет. До тех пор, пока будет существовать кормушка в виде управляющих холдингов и национальных компаний все воззвания к здравому смыслу, увы, бессмысленны.

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