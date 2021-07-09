Вопросы без ответов

1

Конец Света развивается по сценарию кинофильма «Неуловимые мстители». Помните? Громадный шар Солнца, на фоне которого крошечные фигурки конных бойцов. И песня:

— Если снова над миром грянет гром, небо вспыхнет огнём, вы нам только шепните, мы на помощь придём!

Допустим, это всадники Апокалипсиса. В начале нашего Армагеддона они восседали на курице, корове и свинье. Курица, как ей, безмозглой, и положено опростоволосилась вчистую: 227 смертельных случаев на всю человеческую популяцию. Тупая корова забрела вообще из другой степи, её «бешенство» не вирусное. Оно может передаваться человеку, но это один случай на миллион. Такова и лихорадка Эбола, которая весьма опасна, но заражение происходит лишь при непосредственном контакте с физиологическими выделения организма – кровь, слюна, фекалии, сперма, но воздушно-капельного пути нет.

Победила хрюшка.

Первая «пандемия» в XXI веке была объявлена именно по поводу свиного гриппа.

Длилась она 1 год – 2009-2010, охватила 214 стран, поразила 30% населения планеты. Но количество зарегистрированных летальных случаев было скромным: 18 тысяч. В 2012 году некие эксперты ситуацию пересчитали с помощью таинственной математической модели, и вышло 284 тысячи. В 15 раз больше. Ничего не напоминает? Публикации тех лет свидетельствуют о крупном скандале: Парламентская ассамблея Совета Европы обвинила ВОЗ в создании необоснованной паники, Британский медицинский журнал заявил о коррумпированности её экспертов, а немецкий врач и политик Вольфганг Водарг назвал пандемию фальшивкой. Скандал своеобразно осложнился в Германии: в прессу просочились сведения, что вакцина, противодействующая свиному гриппу, изготовлена была в двух вариантах – один для крупных государственных служащих и ведущих политиков, а другой «для всех прочих».

То есть 10 лет назад СМИ ещё что-то контролировали. И поток сообщений о «свином гриппе» не был столь однозначным и чудовищно агрессивным, он допускал разнообразие оценок и мнений, что является золотым правилом информационной журналистики.

Дело кончилось постыдным курьёзом: Из 34 миллионов вакцин, приобретённых Германией, почти 29 миллионов оказались невостребованными, срок годности истёк, дорогостоящие препараты просто сожгли. 239 миллионов евро превратились в дым. Это были деньги налогоплательщиков.

Кстати, о вакцинах тех лет: ВОЗ, отбиваясь от обвинений, всё же настойчиво рекомендовала пользоваться препаратами, эффективность которых не доказана до сих пор. Об этом говорил Вольфганг Водарг в интервью «Известиям». По его словам, суммарная выручка этих компаний в результате аферы ориентировочно приблизилась к цифре 18 миллиардов долларов. Он же поделился интригующей деталью: в начале нынешнего века произошёл своеобразный переворот: во-первых, Всемирная организация здравоохранения добилась права приглашать в качестве экспертов представителей крупнейших фармацевтических фирм, а во-вторых, она устранила формальные показатели, позволявшие объявлять эпидемию (пандемию). Были учреждены невнятные Международные медико-санитарные правила, состоявшие из шести фаз опасности, но их тоже вскоре отменили, провозгласив совсем уж аморфную «ситуацию угрозы общественному здоровью на международном уровне» (Public Health Emergency of International Concern).

Так что, выходит, всемирный Айболит, он же д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, никакой «пандемии» 11 марта прошлого года не объявлял. Он всего лишь сказал, что ситуация с распространением болезни, вызванной коронавирусом нового типа, «может быть расценена как пандемия».

Прелестно.

2

Кажется, Ульянов-Ленин сказал, что один дурак может задать столько вопросов, что и десяток мудрецов на них не ответит.

Пусть я буду тот самый дурак.

Итак, с начала «пандемии» прошло 547 суток. 18 месяцев (период от 1 января 2020 года до 1 июля 2021). За этот промежуток времени Ковид поразил 183 миллиона, 157 тысяч 621 человек. Выздоровело 167 миллионов, 690 тысяч 924 человека. То есть 91,5%. Погибли от болезни 3 миллиона, 965 тысяч 562 человека – 2,2 %. На излечении находятся 11 миллионов, 501 тысяча, 135 человек, 6,3 %.

Допустим.

Вопрос: разве эти цифры не нуждаются в фоновых сопоставлениях? Прежде всего, необходимо сообщить точные сведения о населении Земли. Это нетрудно сделать: 7 миллиардов, 899 миллионов, 443 тысячи человек. Цифра меняется ежесекундно и только в сторону увеличения.

Далее. Важно знать основные причины смертности, от которых страдает человеческая популяция в целом. Эти данные есть. В текущем году от ишемической болезни сердца умерли 4 миллиона 756 тысяч человек. На втором месте инсульт – в этом году от него скончались 3 миллиона, 390 тысяч. Список завершает рак лёгких – 920 тысяч, 410 тысяч.

Напоминаю: статистика по Ковид дана за 18 месяцев, а причины смертности этого года — в объёме шести месяцев. Считайте, сравнивайте, делайте выводы. То есть, если сделать годовую – общепланетную — выборку по ишемической болезни сердца, инсульту и раку лёгких, то цифры могут оказаться не менее впечатляющими. А то и более.

Вопрос: Корректно ли сообщать в СМИ ежедневно (!) в течение полутора лет (!) одну только статистику Ковид? Не является ли столь массированная и однозначная информация способом пропаганды и манипуляции?

Кстати, отчитываясь по итогам скандальной «пандемии свиного гриппа» в 2010 году, Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала жёстких карантинных ограничений и «локдаунов», находя эти меры бессмысленными. Вопрос: почему спустя 10 лет она хранит по поводу тотальной карантинизации столь непроницаемое молчание?

Следующий вопрос: почему Парламентская ассамблея Совета Европы в своём отчете 2010 года обвинила ВОЗ, правительства стран Европы и учреждений Евросоюза в действиях, «приведших к растрате государственных средств и внушению населению необоснованных страхов», а в 2020 году воздержалась от каких-либо высказываний по поводу сокрушительного обвала мировой экономики и слома привычного уклада жизни миллиардов людей, что можно сравнить с последствиями широкомасштабной войны?

4

Не так страшен чёрт, как его малютки.

Вот появились штаммы Ковида.

Вообще-то штамм есть научное понятие, применяемое в микробиологии. С его помощью описывают бактерии, микробы и прочую микроскопическую сволочь, способную самостоятельно размножаться и проникать в организмы, нанося им фатальный урон. Холера, чума, тиф, оспа, сибирская язва, туляремия – вот далеко не полный список особо опасных инфекций.

Применение термина «штамм» к в отношении вирусам не является вполне корректным, ибо вирусы не относятся к живой природе, то есть они не микроорганизмы.

Ладно, пусть будет штамм. Модификация вируса. Но вот что настораживает. Кто возвестил миру о появлении «британского» штамма Ковида? Борис Джонсон, премьер-министр UK. Человек, который своим обликом напоминает кого угодно, но только не учёного. Логично предположить, что эти основания дал ему министр здравоохранения. Точно. Мэттью Хэнкокк, бывший казначей, бывший министр цифровых технологий, бог знает, кто ещё бывший, но только не врач. Хэнкокк и сообщил, что «британский» вирус «предположительно способен передаваться от человека к человеку на 50-70% быстрее…». Британские учёные, давно ставшие интернетным мемом, осторожно вторят министру: есть некоторые основания полагать, что этот штамм более смертоносный, но достаточных научных оснований для подтверждения этого пока нет.

Предположительно. Научных оснований нет. Только некоторые. По предварительным данным. И так далее. То есть клинических испытаний и наблюдений на момент объявления нового «штамма» не было. Их, полагаю, нет и сейчас, а потому британский клон тихо уступил место индийскому.

Индия. Вторая страна по численности населения – 1 миллиард, 400 миллионов человек. Статистика за весь ковидный период такая: 30 миллионов 581 тысяча 578 человек инфицированных. Выздоровели 29 миллионов, 687 тысяч, 446. Умерли 402 тысячи 708. Болеют 491 тысяча, 424 человека.

Здесь тоже необходимы сведения по смертности от других причин, но их нет, а без них считать картину достоверной нельзя.

Что такое «индийский штамм»?

Ханс Клюге, глава Европейского бюро ВОЗ, уверяет, что найденный в Индии штамм коронавируса вызывает наибольшую обеспокоенность. Он заразнее «оригинального» коронавируса и опасен даже для людей с иммунитетом.

Вопрос: на результаты каких исследований опирается Ханс Клюге? Кем выделен этот штамм, кем описан, какие статистические доказательства свидетельствуют о его повышенной опасности? Почему мы должны верить на слово чиновнику, организация которого обладает сомнительной репутацией?

Сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан утверждает, что «дельта-вирус» распространяется в два раза быстрее, чем изначальный Ковид, но никаких доказательств не приводит. Кто и как это доказал?

«Он более контагиозный», — считает министр здравоохранения РФ Мурашко. — Но пока мы не можем сказать, что он более летальный. Он более заразный, поэтому вакцинация необходима».

Ну и Собянин, как без него. Из телеинтервью: «И самое неприятное, что для того, чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, его количество антител, как сейчас вот говорят, должен быть почти в два раза выше, чем к уханьскому вирусу, то есть, по сути дела, мы начинаем заново проходить эту историю». Вот так. Эта песня хороша, начинай сначала.

Кто такой Собянин? Градоначальник. Выпускник технологического института и заочник юридического. Диссертацию не защитил, был уличён в плагиате. Что он антителам, что они ему? Кто подсказал Собянину малопостижимое для его разума научное слово «антитела»?

Александр Гинцбург, кто ещё. Директор Центра имени Гамалеи. Это он придумал вакцину Спутник-V и получил за это в прошлом году Государственную премию. Он врач? Нет. Закончил биолого-почвенный факультет МГУ. Микробиолог. Изучал свойства вибрионов и кишечных палочек. К практической медицине, иммунологии и вирусологии отношения не имеет. Но вот его высказывания:

29 июня – Летальность от Covid-19 может вырасти от 5 до 10%

29 июня – Из-за мутаций короновируса прививаться нужно будет каждые полгода.

20 июня — Индийский штамм коронавируса «злее» уханьского — болезнь при заражении протекает молниеносно.

И, главное:

20 июня – Спутник V защищает от всех известных штаммов коронавируса.

Прелестно. Кажется, это и называется панацея? Тогда Нобелевку в студию!

Теперь цифры по РФ: население 145 миллионов, 997 тысяч. Всего «заражений» 5 миллионов, 635 тысяч, 294. Выздоровевшие – 5 миллионов, 83 тысячи, 441. Умерли 138 тысяч, 579. На излечении 413 тысяч, 274 человека.

Я не знаю, много это или мало. Скорблю обо всех умерших, желаю выздоровления всем хворым. Но для полноты картины желал бы знать, какое количество россиян умерло за этот период от инфаркта. От инсульта. От рака. От сезонного гриппа, наконец. И если ковидные цифры намного выше, я согласен – это беда.

5

А, впрочем, будь по-вашему. Нет бога, кроме смога, и Миттал пророк его. И несть спасенья от Ковида никому из индивидов. Даёшь вакцинацию каждой нации! Перестаньте, черти, жаться на крови, всё-таки поверьте в чудный Спутник V. Ваше благородие, леди Пандемия! Вы страшней Горгоны ведь, курва mamma mia! Мы винца не допили, шлюх не доимели, серу сверху пролили в крайний день Помпеи. Будут ночки лунные, свистнет с вышки рак. А вокруг все умные.

Я один дурак.

«А вдоль дороги мёртвые с косами стоят. И тишина!».

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