Что волнует душу казаха (в первой декаде июля)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Цель Турции — захватить земли Казахстана с помощью идеи о Туранской империи» — На портале Аbai.kz опубликована статья Гулжан ИЗТАЙ о последствиях создания империи Туран, идею которой регулярно продвигает турецкое правительство.

По словам автора, Эрдоган, который хочет создать империю Туран, преследует собственную цель — «Мне кажется, что его интересуют не кыргызские, таджикские, узбекские, афганские страны с маленькими территориями без полезных ископаемых. Скорее ему интересен Казахстан с малочисленным народом, большой территорией и богатой землей«, ― отметила она.

По ее словам, если представить Туранскую империю без казахской земли, то получится скопище стран с небольшой территорией. А если добавить казахскую землю, то сразу получится большая империя с огромной территорией.

На портале Аbai.kz опубликовано высказывание Абил-Серика АЛИАКБАРА о том, как с российской подачи началось восхваление деяний Голощекина на казахских землях.

Автор упомянул, что на российском сайте Regnum вышла статья «главного идеолога по искажению темы голодомора» Дмитрия ВЕРХОТУРОВА о том, «что дал Голощекин казахам». По словам Верхотурова, казахи начали искажать казахскую историю 1920-1930 годов.

«Автор статьи неуместно восхвалял, как Голощекин, вместо того чтобы поддержать и помочь вымирающему народу освоить технические профессии, переводил кадры специалистов из России», ― подчеркнул Алиакбар.

Игнорируя факт, что в 1900-1920-е годы татарская и казахская арабская письменность сыграли огромную роль в просвещении российских тюрков, он заявил, будто казахи стали грамотными благодаря ему: «На юбилейной сессии ЦИК Казахской АССР в октябре 1930 года Филипп Голощекин обещал скорую ликвидацию неграмотности в Казахстане, и был принят закон о всеобщем начальном обучении».

Алиакбар отметил, что неоспоримым достижением Голощекина и казахских большевиков является уничтожение 70 процентов казахов, не приспособленных к советской жизни.

«Как отреагируют на это власти страны и наши депутаты?!» ― задался вопросом автор.

На портале Sn.kz опубликована заметка о способе мотивировать казахстанцев на вакцинацию.

В статье говорится, что нужно не только мотивировать людей на вакцинацию, но и принуждать, так как международный опыт показал то же самое. В странах, которые умело координируют политику «кнута и пряника», показатели вакцинации остаются высокими.

«При этом у Казахстана есть своя специфика. Например, коррупция представляет большую опасность. Если паспорта с прививками будут продаваться, нас не защитит ни один Ashyq», ― говорится в статье.

Отмечается, что в некоторых странах вакцинированных дополнительно стимулируют. Это включает в себя как розыгрыши, так и нематериальную мотивацию, такую как дополнительные выходные, возможность посещения мест массового скопления людей.

«Последнее очень важно для Казахстана, ведь казахские тои ― важный элемент социальных отношений и часть культуры. Если говорить без шуток – только если COVID-19 разрешит вакцинированным людям пойти на свадьбу, это может значительно увеличить вакцинацию», ― отмечает автор.

Назира ДАРИМБЕТ – «Меня Елбасы поцеловал, я счастливый человек — Маржан Арапбаева» — Певица Маржан АРАПБАЕВА рассказала о встрече с Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ, передает портал SkifNews.

«В Павлодаре был большой форум. И мы исполнили финальную песню. Затем на сцену поднялся Нурсултан Абишевич и почему-то именно у меня взял микрофон, взял меня за руку, поцеловал в щеку и сказал мне «спасибо». У меня так сердце застучало в этот момент. Храню до сих пор фотографию с ним, она у меня стоит на аватарке на Whatsapp. Даже если это было не персонально мне сказанное спасибо, но он именно у меня взял микрофон, чтобы сказать речь. Для меня это большая честь. Он — правитель. И не каждому удается услышать из уст такого человека благодарность. Поэтому я очень счастливый человек. Я желаю нашему Елбасы здоровья. Благодаря ему мир узнал о Казахстане, он сделал многое для народа. Нур-Султан всего за несколько лет стал прекрасным городом. Казахстан — признанное в мире государство», — поделилась она воспоминаниями в интервью Youtube-каналу Qasqa Jol.

Общественный деятель Ермек МУКАНГАЛИЕВ в своей статье в газете «Жас Алаш» рассуждает о том, как можно изменить национальное сознание народа.

«На земле тысячи национальностей, среди них 200 имеют независимые государства, одни из них — казахи. По территории Казахстан входит в первую десятку, а по численности населения в первые 100 стран мира. Поэтому нам нужно стремиться к тому, чтобы Казахстан стал одним из развитых государств мира в будущем. Для этого нужно думать о защите национальных интересов и определиться с целями.

К национальным интересам мы в первую очередь должны относить укрепление независимости, сохранение целостности территории, развитие языка, сохранение веры и традиций. Нашими целями должны быть построение демократического общества и правового государства. А для этого необходимо обновление, оздоровление национального сознания, восстановление духовной идентичности.

И сегодня несмотря на то что уже 30 лет нашей независимости, казахи, будучи государствообразующей нацией, не могут добиться полноценного восстановления и развития национальных ценностей — языка, религии, традиций. На это есть две причины. Во-первых, казахи с ХVІІ века, после начала колонизации Россией, жили в феодальном обществе, не перешли через капиталистическо-экономическую формацию, поэтому национальное сознание не успело сформироваться. При советской власти народ подвергся ассимиляции, началась манкуртизация народа. В основном казахи продолжали жить в селах и оставаться безграмотными, а интеллигенция стала забывать о своей культуре, языке. После независимости у власти продолжали оставаться люди, которые служили бывшей метрополии, в стране установилась автократия. Вместо того чтобы восстанавливаться как государствообразующая нация, восстановить национальные ценности, проводить деколонизацию, власть принялась делить богатства страны. Взяли за основу идеологию интернационализма, как при Советском Союзе, объявили Казахстан «многонациональным» государством, уравняли права казахского народа с правами диаспор.

Поэтому казахи так и остались на прежнем уровне в политическом, социальном, правовом, духовном плане. Таким образом, казахи пережили 70 лет тоталитаризма при советской власти, еще 30 лет авторитаризма после получения независимости. Теперь нужно стремиться к тому, чтобы сохранить независимость, построить демократическое общество и правовое государство. Для этого нужно принять национальную идеологию. Обсудить ее на заседании НСОД и прийти к единому решению. С этой целью можно вынести на обсуждение мою книгу «Казахская национальная идеология», которая была написана в 2017 году», — предлагает автор.

Досымжан НАУХАНОВ – «Жертвоприношение на Курбан айт можно заказать в интернете» — Духовное управление мусульман Казахстана объяснило, как в этом году будет совершаться жертвоприношение, пишет Stan.kz.

В 2021 году ритуал жертвоприношения на Кубан айт осложняется из-за пандемийных ограничений. Поэтому духовенство рекомендует мусульманам два варианта.

Первый — организовать жертвоприношение традиционным способом, строго соблюдая санитарные правила, установленные государственным санитарно-эпидемиологическим надзором.

Второй вариант — провести ритуал онлайн, сделав предварительный заказ на сайте qurban2021.kz. ДУМК уточнил, что этот вариант уже был апробирован в прошлом году и получил положительные отклики.

«Катастрофа надвигается: засуха 2021 может повторить беду 1975 года» — 2021 год может стать катастрофическим для животноводов Казахстана, пишет Stan.kz.

Гибель скота вследствие засухи сильно ударила не только по животноводам Мангистауской и Кызылординской областей. Бьют тревогу и фермеры Жамбылского и Алматинского регионов .

«Из-за холодной затяжной весны и засушливого начала лета на пастбищах и сенокосах нет травы», – заявил председатель мясного союза Казахстана, экс-министр сельского хозяйства Асылжан МАМЫТБЕКОВ.

Он опасается, что из-за нехватки кормов фермеры начнут массово забивать скот. А сокращение поголовья приведет к росту цен на продукцию животноводства (мясо, молоко, масло).

Он напомнил, что подобная ситуация в стране наблюдалась в 1975 году. Но тогда борьба с засухой приобрела всенародный характер. На помощь сельчанам пришли десятки тысяч горожан. Людей отправляли косить траву там, где не могли проехать машины. В городах и промышленных центрах пенсионеры, студенты и школьники собирали траву в парках и скверах. В озерах и болотах косили камыши. Из веток, винограда и хвои готовили корма для животных и птиц. В качестве кормовых запасов использовались свекла, картофель, помидоры и стебли подсолнечника.

«Как домбра может продвинуть казахскую культуру» — Заслуженный деятель Казахстана Шамша БЕРКИМБАЕВА предложила использовать положительный опыт других стран, пишет Еgemen.kz.

Шамша Беркимбаева предложила открыть в Алматы и Нур-Султане специальные концертные залы, оснащение которых позволит транслировать казахские кюи на весь мир.

«Ежегодно в национальный день домбры в этом зале можно организовать специальный концерт. Если мы начнем показывать его братским тюркоязычным странам через предварительное соглашение, то аудитория, несомненно, будет расширяться из года в год.

В одном из залов можно создать галерею композиторов-кюйши и дать о них подробную информацию. Также организовать специальную библиотеку, где собрать литературу об искусстве кюй и кюйши.

Это даст возможность жителям других стран услышать могучий звук домбры»,-сказала она.

«Надо ли учить арабский язык в казахских школах?» — Abay.kz опубликовал мнение философа и публициста Абдрашита БАКИРА об инициативе ввести в школьную программу еще один обязательный предмет.

С предложением в обязательном порядке обучать арабскому языку со школьной скамьи к министру образования обратился академик Гарифолла ЕСИМ. Возможное нововведение в систему отечественного образования вызвало массу споров в казнете.

Абдрашит Бакир прокомментировал предложение так: «Некоторые не понимают сути проблемы. Например, в комментариях пишут, мол, наши предки читали и писали по-арабски. Но эти люди путают символы и язык. Наши предки использовали арабские буквы, потом латиницу, потом кириллицу, но писали и читали всегда на казахском. Любой язык можно представить сотнями символов, даже азбукой Морзе. Но ведь нельзя сказать, что мы писали и читали на Морзе».

«Сейчас перед казахской государственностью не стоит потребность в арабском языке. Даже те, кто посещает ОАЭ, свободно пользуются английским. А насчет довода «арабский нужен, чтобы знать религию», скажу, что ислам у нас по своей радикализации уже превзошел арабов и приблизился к талибам. Переход к деструктивным и запрещенным законом государства течениям может идти на любом языке», — сказал Абдрашит Бакир.

«Угрозу независимости увидели в китайских книгах на казахском» — Открытая пропаганда китайской культуры идет в Алматы — об этом заявил журналист Канат АБИЛКАЙЫР на страницах портала Skifnews.kz.

В вину Китаю автор поста ставит появление магазина, который торгует литературой на казахском языке.

«В Алматы на пересечении улиц Абая и Масанчи (Масанчи по национальности дунганин, имеет китайские корни) открылся книжный магазин, пропагандирующий китайскую культуру и литературу. В нем выставлены на продажу сотни книг…»

По мнению автора поста, таким образом Китай продвигает свою политику, культуру, и видение истории.

«Будут ли они продавать казахские книги в Китае, как в этом магазине? Нет. Разве в Китае не сажают в тюрьмы наших соотечественников, в домах которых найдут казахскую книгу? Мы же собираемся привлечь к уголовной ответственности казахского парня, который защищая достоинство девушки, дал пощечину китайцу», — написал журналист.

Автор поста утверждает, что в последние годы китайская экспансия только набирает обороты.

«Почему слово «жесір» (вдова) стали применять и к мужчинам» — Stan.kz узнал у этнографов, что означает понятие «жесір» в традиционной казахской культуре.

По словам этнографа Торехана Майбаса, статус жесір женщина получала временно.

«В течение года после смерти мужа вдова носила траур и была ограничена в развлечениях. А затем согласно казахской традиции выходила замуж за одного из братьев покойного мужа», — пояснил этнограф.

Также, по его словам, на вдову не распространялись большинство запретов, действовавших для женщин. «Например, весь траурный год вдова может не здороваться со старшими».

Торехан Майбас отметил, что в последнее время слово «жесір» применимо и в отношении мужчин, что является большой ошибкой.

«Слово «жесір» по отношению к мужчине звучит очень грубо. У казахов есть поговорка: «Ботай сүйгенін алады, бопай тигенін алады» (Неженатый получает ту, что нравится, а вдовец — ту, которая согласится». То есть сравнивая ботай и бопай, можно сказать, что статус бопая (вдовца) ограничен», — объяснил Торехан Майбас.

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