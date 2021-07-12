Футбольные клубы в еврокубковых турнирах, взлет Жансаи Абдумалик в рейтинге FIDE, Алексей Луценко – 7-й на «Тур де Франс» и внутренние «разборки» вокруг олимпийских лицензий

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Футбол: «Кайрат» начал с ничьей, а остальные готовятся

Для казахстанских клубов началась новая еврокубковая кампания. Первым в нее на минувшей неделе вступил алматинский «Кайрат». В израильской Хайфе он в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА встретился с местным «Маккаби», победителем национального первенства.

На снимке: эпизод матча в Хайфе. (Фото с сайта ФК «Кайрат»)

До перерыва явное игровое преимущество имели хозяева поля, которые в самом его конце сумели провести голевую комбинацию. Во второй половине матча наша команда выровняла игру, и на 76-й минуте центральный защитник Нуралы Алип после подачи углового головой подсек мяч в ворота. Футболисты «Маккаби» попытались организовать финальный штурм, но «Кайрат» удержал ничейный счет. Ответный поединок состоится послезавтра, 14 июля, в Алматы. Кстати, эти команды в прошлом году тоже противостояли друг другу, но в квалификации Лиги Европы. Тогда из-за пандемии был проведен лишь один матч, в котором сильнее оказался израильский клуб.

Если «Кайрат» сумеет пройти «Маккаби», то встретится в следующем раунде с «Црвена Звезда» (Сербия). В случае же неудачи он продолжит выступления в квалификации другого турнира, который появился в календаре УЕФА впервые, – Лиги конференций, и присоединится там к трем казахстанским клубам, чьи соперники уже известны. Костанайский «Тобол» дважды, 22 и 29 июля, сыграет с хорватским «Хайдуком», «Астана» – с греческим «Арисом», а карагандинский «Шахтер» – с румынским ФКСБ (бывший «Стяуа»). Кстати, «Стяуа» в 1986-м завоевал главный клубный трофей Старого Света – Кубок европейских чемпионов. Да и «Хайдук» с «Арисом» имеют славную историю. Но сегодня это среднего уровня команды, которых можно побеждать.

Шахматы: остался всего один шаг до топ-10

В июльском женском рейтинге FIDE Жансая Абдумалик поднялась с 20-й позиции, которую она занимала месяцем раньше, сразу на 11-ю – подобное происходит довольно редко. Такой прогресс стал возможен благодаря ее победе на очень сильном по составу турнире в Гибралтаре с великолепным результатом – 8,5 очка из 11 возможных. Напомним, что тогда она оставила позади себя четырех шахматисток, входящих в топ-10 рейтинга FIDE, а ближайшую конкурентку опередила на полтора очка.

На снимке: Жансая Абдумалик

Теперь личный коэффициент Жансаи составляет 2505 (на начало июня был 2472). Выше располагаются только три китаянки, по две представительницы России, Индии и Украины, а также шахматистка из Грузии. Причем от идущей 10-й шахматистки нашу соотечественницу отделяют лишь шесть баллов. А вот Динара Садукасова, которая занимала месяц назад 12-ю строчку и неудачно выступила в Гибралтаре, опустилась на 18-ю. Ее личный коэффициент – 2483. В первую сотню входит также Бибисара Асаубаева – она на 72-м месте.

Олимпиада: путевки в Токио завоевали одни, а поедут другие

Объявлен окончательный список казахстанских атлетов, которые поедут в олимпийский Токио. В большинстве видов спорта лицензии являются именными, а значит, те, кто завоевал их, и выступят на летних Играх. Но кое-где квоты были завоеваны на страну, и в таких случаях решение о том, кто будет представлять Казахстан, принимали национальные федерации и их тренерские советы.

На снимке: Асем Орынбай. (Фото с сайта Международной федерации стрелкового спорта)

Например, в женской стендовой стрельбе они сделали выбор в пользу 27-летней Асем Орынбай, которая поборется за медаль в ските (круглый стенд), хотя лицензию добыла 23-летняя Сарсенкуль Рысбекова. Это вызвало недовольство среди отдельных любителей спорта, особенно в Шымкенте, откуда родом Сарсенкуль. Тренеры же объяснили такой выбор тем, что Асем находится в лучших кондициях и что от нее можно ждать более высокого результата.

В греко-римской борьбе олимпийскую путевку в весе до 77 кг завоевал Асхат Дильмухамедов, которому в конце июля исполнится 35 лет, – на чемпионате мира 2019 года, проходившем в Нур-Султане, он попал в топ-6. Но в Токио поедет 31-летний Демеу Жадырауов, выступавший на том ЧМ в неолимпийской категории до 72 кг и выбывший из борьбы за медали уже после второй своей схватки. Возможно, на выбор тренерского штаба повлияли возраст Дильмухамедова (староват для этого вида спорта) и то обстоятельство, что Жадырауов четыре года назад стал серебряным призером чемпионата мира.

Сейчас казахстанские олимпийцы находятся на обязательном двухнедельном карантине, а 16 июля чартерным рейсом вылетят в Токио.

Водное поло: стали известны соперники сборной Казахстана

Объявлены составы групп и календарь матчей мужского турнира по водному поло – единственному командному игровому виду спорта, в котором Казахстан будет представлен на предстоящей Олимпиаде.

Соперниками нашей сборной на групповом этапе станут ватерполисты из трех бывших республик Югославии – Сербии, Хорватии и Черногории, а также из Испании и Австралии. На последнем чемпионате мира, состоявшемся в 2019 году, испанцы и хорваты завоевали серебряные и бронзовые медали, сербы и австралийцы заняли соответственно 5-и 6-е места. А черногорцы известны тем, что особенно сильно играют на Олимпиадах: они трижды подряд, в 2008-м, 2012-м и 2016-м, становились на летних Играх 4-ми. То есть, им каждый раз не хватало совсем немного, чтобы подняться на пьедестал почета.

Словом, соперники очень сильные, и у сборной Казахстана, откровенно говоря, мало шансов на то, чтобы пробиться в «плэй-офф» — для этого ей надо в своей группе попасть в четверку сильнейших Другой секстет составили команды Венгрии, Италии, США, Греции, Японии ЮАР. Первые четыре, скорее всего, продолжат борьбу за медали.

Свой стартовый матч наши ватерполисты проведут 25 июля – в этот день они сыграют с хорватами.

Велоспорт: Алексей Луценко – на 7-й позиции

Завершилась вторая неделя супермногодневки «Тур де Франс». Вплоть до вчерашнего, воскресного, дня в общем зачете сохранялась практически та же диспозиция, которая сложилась после первой недели. Лидировал прошлогодний победитель этого гранд-тура словенец Тадей Погачар из «UAE Team Emirates». Больше четырех минут проигрывал ему француз Гийом Мартан из «Cofidis», от которого, в свою очередь, на минуту с лишним отставал колумбиец Ригоберто Уран из «EF Education-Nippo». А следом с очень небольшими интервалами шли сразу шестеро гонщиков, включая Алексея Луценко из «Астаны»: казахстанец уступал Урану чуть больше минуты, а обладателю желтой майки лидера – ровно шесть с половиной минут. Заявленный на «Тур де Франс» в качестве капитана нашей команды Якоб Фульсанг находился в уже почти часовом отдалении от Погачара.

После вчерашнего горного этапа Луценко поднялся на 7-е место в общем зачете (вследствие того, что крайне неудачно провел гонку Мартан, который откатился со 2-й позиции на 9-ю). Но при этом его отставание от Погачара увеличилось до семи минут, от поднявшегося на вторую строчку Урана – до 1.43, а от идущего теперь третьим датчанина Йонаса Вингегаарда из «Jumbo-Visma» – до 1.29. Впрочем, двум последним капитан «Астаны» проигрывает не так уж и много.

Сегодня на «Тур де Франс» будет выходной, после чего состоятся три подряд горных этапа. Особенно сложными обещают стать те, которые пройдут в среду и в четверг. Затем, в пятницу, «генеральщики» возьмут небольшую паузу, чтобы дать порезвиться на равнинном этапе спринтерам. А на субботу запланирована 30-километровая «разделка», которая и должна окончательно расставить всех по своим местам. Для Луценко важно не проиграть основным соперникам в горах, а на субботнем этапе он с его хорошим индивидуальным ходом способен выступить лучше, чем большинство из конкурентов в общем зачете.

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