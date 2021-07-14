Война Миров. Афганистан опять самая горячая точка планеты

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Американцы уходят слишком быстро, а талибы в таком же темпе берут власть

Всего 1 мая текущего года Джо Байден объявил о выводе американского военного контингента с территории Афганистана. Почти двадцать лет США наводили «порядок» в этой стране, но он оказался бутафорским. Как результат, поддерживаемое Вашингтоном правительство в Кабуле стремительно утрачивает контроль над территорией, а талибы распространяют свою власть на уезд за уездом. Перемены происходят настолько стремительно, что заставляют волноваться ближних и дальних соседей Афганистана, которые оказались неготовы к столь резким переменам.

Забавно читать российские информационные сводки, по которым запрещенное в РФ движение «Талибан» ведет боевые действия с запрещенным в РФ Исламским государством на севере Афганистана. Судя по тому, что в Москве прошли переговоры политического офиса талибов с российскими властями, «Талибан» в Кремле воспринимается как «менее запрещенная» организация, нежели ИГ.

Примечательно, что переговоры с талибами в Кремле прошли еще до того, как они взяли власть в Кабуле. Но здесь масса объясняющих причин. Если в 2001 году, накануне американского вторжения в Афганистан, неподконтрольной «Талибану» территорией оставался только северо-восток страны, населенный преимущественно таджиками, то двадцать лет спустя картина поменялась. Теперь большинство земель, некогда входивших в Северный альянс, уже подчинены талибам.

Столь разительный контраст с 2001-ым годом показывает, что сам «Талибан» очень сильно трансформировался и эволюционировал в сторону прогресса. Теперь найден общий язык с таджиками. В 2001-ом у талибов были крайне плохие отношения с хазарейцами, которые являются шиитами (талибы – сунниты). На религиозной почве талибы вырезали хазарейцев в худших традициях средневековья, а те отчаянно сопротивлялись. В настоящий момент интенсивных боевых действий между отрядами «Талибана» и хазарейцами не наблюдается, но и существенного продвижения талибов в населенные хазарейцами районы тоже нет.

Развитие событий свидетельствует, что переговоры талибов с Ираном тоже прошли успешно. Тегеран патронирует хазарейскую общину Афганистана. Созданная КСИР (Корпус стражей исламской революции) сначала бригада, а потом дивизия «Фатимиюн» состоит из хазарейцев, набранных как среди хазарейских беженцев на территории Ирана, так и непосредственно в Афганистане. «Фатимиюн» воюет на стороне правительственных войск в Сирии, где через ее боевые структуры на основе ротации проходят различные отряды хазарейцев.

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Талибы захватили КПП на границе с Ираном и Туркменистаном в провинции Герат. Иранские власти по данному вопросу никакой озабоченности не проявляют, значит, ситуация развивается под контролем и обе стороны поддерживают рабочие контакты.

Накануне решения Белого дома о выводе американских войск из Афганистана разведка США утверждала, что правительство в Кабуле способно 2-4 года продержаться самостоятельно. На 1 мая общая численность армии и сил безопасности в распоряжении центрального правительства составляла порядка 450 тысяч человек. Но талибы за последние недели удвоили баланс находящегося у них вооружения. Сделано это за счет захвата баз и складов правительственных войск, плюс переходы афганских военнослужащих на сторону «Талибан».

Талибы уже располагают бронетанковыми и механизированными (ну путать с пулеметами на пикапах «Тойота») соединениями. У правительственной армии перевес в авиации, но 6 вертолетов зенитчики «Талибан» уже сбили, а остающиеся самолеты и вертолеты испытывают дефицит боеприпасов и горючего. Теперь та же самая американская разведка прогнозирует, что до конца года прозападное правительство падет, а власть в стране возьмут талибы. Она же просит Госдепартамент поторопиться с вывозом из Афганистана 9 тысяч человек, которые сотрудничали с американцами, и предоставить им вид на жительство в странах Запада, поскольку ничего хорошего этих людей и их семьи при власти «Талибана» не ждет.

Под натиском талибов границу с Таджикистаном за первую декаду июля пересекло не менее 5 тысяч афганских военных. Таджикский президент Эмомали Рахмон уже попросил Москву о военной помощи, поскольку события на взгляд Душанбе могут развиваться непредсказуемо. Таджикистан тем временем начал призыв резервистов, ибо граница с Афганистаном в 1300 км ко многому обязывает.

«Талибан» позиционирует себя как национально-освободительное движение, которое противостоит на территории Афганистана США и людям, сотрудничающим с ними. Талибы читают, что государство должно быть исламским, управляться согласно нормам шариата, основной правящей группой видятся представители движения «Талибан».

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За время нахождения войск Пентагона в Афганистане, эта страна увеличила производство героина в 40 раз. В какой-то степени такое произошло от безысходности, поскольку за 43 года гражданской войны многие гидротехнические сооружения в Афганистане разрушены, а опийный мак можно выращивать и на вододефицитных землях. Вместе с тем, видна и целенаправленная работа по совершенствованию производства (организация лабораторий, поставка прекурсоров) и выстраиванию логистики. Практика показала, что наркотические деньги способны коррумпировать любые государственные структуры на постсоветском пространстве.

На переговорах в Москве представители «Талибана» заявили, что территория Афганистана не будет использована в качестве базы Исламского государства, а также против территориальных соседей и дружеских стран. Еще они гарантировали меры против производства и контрабанды наркотиков.

Отдельный блок заявлений был посвящен тому, что талибы не собираются узурпировать власть. К работе в афганском государстве приглашаются все представители (общины) афганского общества. Мужчинам и женщинам гарантируется доступ к образованию (от начального до высшего, но с учетом исламской специфики).

После того, как Турция заявила о намерении контролировать аэропорт в Кабуле после вывода американских войск, официальные представители движения «Талибан» категорически рекомендовали Анкаре не делать этого. Потому что любые иностранные войска (в отличие от дипломатов и работников международных неправительственных организаций) на территории страны будут восприниматься как неугодные и враждебные. На фоне конструктивных переговоров талибов с Россией и Ираном турецкое направление явно выбивается в конфликтную сторону. Правда, Реджеп Эрдоган собирался это делать не на собственном энтузиазме, а с помощью «дипломатической, материально-технической и финансовой поддержки» со стороны Вашингтона.

Ситуацию в Афганистане невозможно рассматривать без участия Пакистана и Китая. Пакистан усилиями своей межведомственной разведки во многом создавал «Талибан» и оказывал ему поддержку до 2001 года. Потом под давлением США Исламабад помощь талибам сократил и стал оказывать ее скрытно. Годы шли и в Пакистан в какой-то момент пришли большие деньги из Китая. После того, как Исламабад геополитически переориентировался с США на Пекин, правила игры поменялись. Пакистан вновь мощно и щедро стал поддерживать «Талибан», что заметно ухудшило положение американского контингента в Афганистане.

Что касается Поднебесной, то она предлагает талибам кредиты и инвестиции. Предложение талибам очень нравится. Они обещают не оказывать никакой поддержки уйгурским сепаратистам в Синцзяне, а китайскому бизнесу и китайским рабочим гарантируют полную безопасность на подконтрольной территории. Если трезво взглянуть на происходящие в Афганистане процессы, то после вывода американских войск эта страна концептуально переходит в сферу влияния Китая. Правда, для этого нужно решить пару-тройку технических моментов вроде взятия Кабула, но общий расклад сил уже вполне определенный.

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© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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