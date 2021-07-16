«Данияр Ашимбаев: Медицинская мафия в Казахстане под шумок реорганизует отрасль». «Взрывоопасные настроения. Выйдут ли казахстанские рабочие на массовые забастовки?». «Землю – крестьянам: главную проблему в сельском хозяйстве РК не могут решить 20 лет»

Сетевой Казахстан 16 июля 2021г.

IA — CENTR . RU . «Данияр Ашимбаев: Медицинская мафия в Казахстане под шумок реорганизует отрасль» — «Мы видим, что обсуждать стратегию того, что Минздрав страны, прикрываясь борьбой с коронавирусом, делает на самом деле, никто не собирается. Между тем продолжается тотальная приватизация системы здравоохранения» – известный казахстанский политолог Данияр АШИМБАЕВ в интервью рассказывает о виноватых в кризисе системы здравоохранения в стране и о том, можно ли еще что-то исправить — При этом медицинское лобби изо всех сил лоббирует декриминализацию термина «медицинская ошибка» и вообще настаивает на его запрете. Медицина становится полностью частной. Декриминализация врачебной ошибки приведет к тому, что врачей невозможно будет привлечь к ответственности… Финансирование должно увеличиваться, ответственность – снижаться, а вся система должна быть частной. И какой вывод напрашивается?

KAZPRAVDA . KZ . «Для непривитых от КВИ работников вводят ограничения в Казахстане» — Об этом говорится в новом постановлении главного санитарного врача. В документе сообщается, что вводятся ограничения на допуск для работников в очном режиме, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев) следующих организаций/объектов…

TIME . KZ . Гульмира ИЛЕУОВА – «Темпы роста напряжения опережают темпы вакцинации» — Еще в феврале “Стратегия” провела социсследование о мерах защиты от пандемии. Почти половина опрошенных уже соглашалась, что надо носить маски, но готовность вакцинироваться проявили лишь 22 процента. То есть перед стартом вакцинации было видно: население не готово выстраиваться в очередь за прививкой. Я могу предположить, что наше исследование не понравилось, тогда проведите свое, чтобы понять, в каком направлении действовать. Но никто этого не сделал. А теперь власти столкнулись с проблемой. Похоже, что все желающие получить вакцину сделали это, и остается только адмресурс, который приводит к коррупционным рискам и социальному напряжению.

INFORMBURO . KZ . «Взрывоопасные настроения. Выйдут ли казахстанские рабочие на массовые забастовки?» — Нефтяники Жанаозена и шымкентские железнодорожники вышли на акции протеста с разницей в неделю… Чтобы выяснить, будут ли нарастать подобные стачки и как их урегулировать, корреспондент обратился к нескольким экспертам. Казахстанский политолог, директор Группы оценки рисков Досым САТПАЕВ отмечает, что трудовые конфликты наблюдаются в Казахстане постоянно: это вызвано плохими условиями труда, низкими зарплатами, нарушением норм безопасности. Депутат Мажилиса Парламента от Народной партии Ерлан СМАЙЛОВ с обеспокоенностью говорит о заметном обеднении населения, росте неравенства, обесценивании труда.

365 INFO . KZ . «Шесть причин, по которым люди гибнут на производстве» — За 2020 год в Казахстане больше всего трагических случаев зафиксировано в строительстве, а больше всего травм — в обрабатывающей отрасли. Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий ИЛЬИН перечислил основные причины аварий. По его словам, это нарушение требований промышленной безопасности, высокий моральный и физический износ оборудования, низкая производственная и трудовая дисциплина.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Нужно согласие России»: как казахстанская нефть попала в зависимость от Москвы» — На фоне американских и европейских санкций против нефтехимической отрасли Беларусь наконец-то договорилась с нами об импорте нефти. Но для казахстанской стороны сделка не обещает быть доходной – сырье начнут ввозить к ним беспошлинно. Зачем Казахстану нужен этот контракт, каковы объемы будущего экспорта и главное – разрешит ли Россия транзит нашей нефти по своим трубопроводам?

KAZVEDOMOSTI . KZ . «В РК нет проблем с водой, нет знаний и навыков — как этим хозяйством пользоваться» — Более 20 лет Казахстан не оставляет попыток снабдить всех казахстанцев, даже живущих в отдаленных аулах, питьевой водой. На разного рода программы уже потрачены триллионы тенге, но водопровод доступен, согласно официальной статистике, лишь 35 % сельчан. Как уверена гидролог, PhD шведского университета Лунда Камшат ТУСУПОВА, Казахстану нужно пересмотреть методы обеспечения села питьевой водой. «Ведомости Казахстана» публикуют первую часть интереснейшего интервью с признанным экспертом в сфере гидрологии.

CARAVAN . KZ . «Землю – крестьянам: главную проблему в сельском хозяйстве РК не могут решить 20 лет» — Село начало выходить из кризиса в 1999 году. Тогда начался рост поголовья. КРС осталось 4 млн голов, овец – 9,6 млн, лошадей – 970 тыс., свиней – 980 тыс., птицы – 18 млн голов. У страны появлялись деньги на развитие. Тогда же крестьяне впервые начали сталкиваться с нехваткой земли для выпаса скотины. Пастбища вокруг сел выкупали некие лица, близкие к власти, и не давали крестьянам прогонять стада через свои участки. Примерно с такими же проблемами сталкиваются и крупные предприятия. Акиматы идут им навстречу и помогают найти площадки для создания фермы. Но вот дать им землю для выращивания кормов уже не могут. Она вся скуплена, а нынешний владелец не желает ее продавать, думая получить больше в будущем.

EXCLUSIVE . KZ . «Феномен казахстанского Фейсбука» — Журналистка Дана ОРМАНБАЕВА выиграла два судебных процесса против блогеров: один – о клевете, другой – об оскорблении – В начале 2000-х «блогосфера», «блогер» и «блогерство» были вполне себе приличными понятиями, – говорит Орманбаева. – Я сама вела блоги в модных журналах, на своем сайте, и, в общем-то, была готова причислить себя к армии этого нового движения. В какой-то момент в медиасфере, как грибы после дождя, стали появляться персоны, которые активизировались в социальных сетях, заняв в них довольно большое пространство своими, как правило, эпатажными, скандальными, якобы обличительными микроматериалами. Очень скоро стало очевидным, что это бизнес для очень большого числа недобросовестных людей.

KURSIV . KZ . «Зачем казахстанские банки меняют рейтинговые агентства» — После того как Jusan Bank и АТФ отказались от услуг S&P, у этого агентства осталось восемь клиентов в банковском секторе Казахстана. В целом за неполных два последних года четыре отечественных банка прекратили сотрудничество с S&P, причем в двух случаях они перешли на обслуживание в Moody’s. «Курсив» вспоминает историю взаимоотношений казахстанских БВУ и международных рейтинговых агентств.

SPIK . KZ . «Почему не стоит ожидать превращения казахстанских МФО в банки» — Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина АБЫЛКАСЫМОВА во время своего выступления на CFO Summit 2021 сообщила, что в среднесрочной перспективе в Казахстане планируется принять серию мер для развития рынка микрофинансирования. В качестве одного из самых важных шагов была названа возможность трансформации крупных микрофинансовых организаций (МФО) в банки. Подобные планы, безусловно, кажутся интересными. Вопрос только в том, насколько они реалистичны и что даст нам эта метаморфоза на практике.

EXK . KZ . «Противостояние между застройщиками и жителями: в Алматы 90 проблемных объектов» — Алматинцы считают, что бороться с точечной застройкой в городе не только сложно, но и безнадежно, как воевать с ветряными мельницами. Едва жители многоэтажек добиваются приостановки бурной деятельности захватчиков дворовых территорий и вздыхают свободно, начинается очередной виток их хождения по мукам — На данный момент в Алматы 90 таких проблемных точек, и все, что в них происходит, развивается практически по одному сценарию, — поведала председатель общественного объединения «Защитим Алматы» Салтанат ТАШИМОВА.

AZATTYQ . ORG . «Метадон: зло или благо? Что будет с заместительной терапией для наркозависимых» — Целесообразность применения опиоидной заместительной терапии для наркозависимых в Казахстане вызывает дискуссии и спустя много лет после запуска программы. Проект несколько раз подвергался критике, звучали рекомендации силовых структур свернуть его, но врачи и участники программы говорят о положительных результатах.

LITER . KZ . «Чиновники из Туркестанской области мешают волонтерам помогать умирающим животным в Мангистау» — Энтузиасты из Туркестанской области не могут отправить собранное сено в помощь фермерам из Мангистау — из-за препятствий со стороны акимата. На железнодорожных путях Сарыагаша стоит просто так уже несколько вагонов сена, что собрали добровольцы.

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