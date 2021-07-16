«Данияр Ашимбаев: Медицинская мафия в Казахстане под шумок реорганизует отрасль». «Взрывоопасные настроения. Выйдут ли казахстанские рабочие на массовые забастовки?». «Землю – крестьянам: главную проблему в сельском хозяйстве РК не могут решить 20 лет»

IA—CENTR.RU. «Данияр Ашимбаев: Медицинская мафия в Казахстане под шумок реорганизует отрасль» — «Мы видим, что обсуждать стратегию того, что Минздрав страны, прикрываясь борьбой с коронавирусом, делает на самом деле, никто не собирается. Между тем продолжается тотальная приватизация системы здравоохранения» – известный казахстанский политолог Данияр АШИМБАЕВ в интервью рассказывает о виноватых в кризисе системы здравоохранения в стране и о том, можно ли еще что-то исправить — При этом медицинское лобби изо всех сил лоббирует декриминализацию термина «медицинская ошибка» и вообще настаивает на его запрете. Медицина становится полностью частной. Декриминализация врачебной ошибки приведет к тому, что врачей невозможно будет привлечь к ответственности… Финансирование должно увеличиваться, ответственность – снижаться, а вся система должна быть частной. И какой вывод напрашивается?
KAZPRAVDA.KZ. «Для непривитых от КВИ работников вводят ограничения в Казахстане» — Об этом говорится в новом постановлении главного санитарного врача. В документе сообщается, что вводятся ограничения на допуск для работников в очном режиме, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев) следующих организаций/объектов…
TIME.KZ. Гульмира ИЛЕУОВА – «Темпы роста напряжения опережают темпы вакцинации» — Еще в феврале “Стратегия” провела социсследование о мерах защиты от пандемии. Почти половина опрошенных уже соглашалась, что надо носить маски, но готовность вакцинироваться проявили лишь 22 процента. То есть перед стартом вакцинации было видно: население не готово выстраиваться в очередь за прививкой. Я могу предположить, что наше исследование не понравилось, тогда проведите свое, чтобы понять, в каком направлении действовать. Но никто этого не сделал. А теперь власти столкнулись с проблемой. Похоже, что все желающие получить вакцину сделали это, и остается только адмресурс, который приводит к коррупционным рискам и социальному напряжению.
INFORMBURO.KZ. «Взрывоопасные настроения. Выйдут ли казахстанские рабочие на массовые забастовки?» — Нефтяники Жанаозена и шымкентские железнодорожники вышли на акции протеста с разницей в неделю… Чтобы выяснить, будут ли нарастать подобные стачки и как их урегулировать, корреспондент обратился к нескольким экспертам. Казахстанский политолог, директор Группы оценки рисков Досым САТПАЕВ отмечает, что трудовые конфликты наблюдаются в Казахстане постоянно: это вызвано плохими условиями труда, низкими зарплатами, нарушением норм безопасности. Депутат Мажилиса Парламента от Народной партии Ерлан СМАЙЛОВ с обеспокоенностью говорит о заметном обеднении населения, росте неравенства, обесценивании труда.
365INFO.KZ. «Шесть причин, по которым люди гибнут на производстве» — За 2020 год в Казахстане больше всего трагических случаев зафиксировано в строительстве, а больше всего травм — в обрабатывающей отрасли. Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий ИЛЬИН перечислил основные причины аварий. По его словам, это нарушение требований промышленной безопасности, высокий моральный и физический износ оборудования, низкая производственная и трудовая дисциплина.
AZATTYQ—RUHY.KZ. ««Нужно согласие России»: как казахстанская нефть попала в зависимость от Москвы» — На фоне американских и европейских санкций против нефтехимической отрасли Беларусь наконец-то договорилась с нами об импорте нефти. Но для казахстанской стороны сделка не обещает быть доходной – сырье начнут ввозить к ним беспошлинно. Зачем Казахстану нужен этот контракт, каковы объемы будущего экспорта и главное – разрешит ли Россия транзит нашей нефти по своим трубопроводам?
KAZVEDOMOSTI.KZ. «В РК нет проблем с водой, нет знаний и навыков — как этим хозяйством пользоваться» — Более 20 лет Казахстан не оставляет попыток снабдить всех казахстанцев, даже живущих в отдаленных аулах, питьевой водой. На разного рода программы уже потрачены триллионы тенге, но водопровод доступен, согласно официальной статистике, лишь 35 % сельчан. Как уверена гидролог, PhD шведского университета Лунда Камшат ТУСУПОВА, Казахстану нужно пересмотреть методы обеспечения села питьевой водой. «Ведомости Казахстана» публикуют первую часть интереснейшего интервью с признанным экспертом в сфере гидрологии.
CARAVAN.KZ. «Землю – крестьянам: главную проблему в сельском хозяйстве РК не могут решить 20 лет» — Село начало выходить из кризиса в 1999 году. Тогда начался рост поголовья. КРС осталось 4 млн голов, овец – 9,6 млн, лошадей – 970 тыс., свиней – 980 тыс., птицы – 18 млн голов. У страны появлялись деньги на развитие. Тогда же крестьяне впервые начали сталкиваться с нехваткой земли для выпаса скотины. Пастбища вокруг сел выкупали некие лица, близкие к власти, и не давали крестьянам прогонять стада через свои участки. Примерно с такими же проблемами сталкиваются и крупные предприятия. Акиматы идут им навстречу и помогают найти площадки для создания фермы. Но вот дать им землю для выращивания кормов уже не могут. Она вся скуплена, а нынешний владелец не желает ее продавать, думая получить больше в будущем.
EXCLUSIVE.KZ. «Феномен казахстанского Фейсбука» — Журналистка Дана ОРМАНБАЕВА выиграла два судебных процесса против блогеров: один – о клевете, другой – об оскорблении – В начале 2000-х «блогосфера», «блогер» и «блогерство» были вполне себе приличными понятиями, – говорит Орманбаева. – Я сама вела блоги в модных журналах, на своем сайте, и, в общем-то, была готова причислить себя к армии этого нового движения. В какой-то момент в медиасфере, как грибы после дождя, стали появляться персоны, которые активизировались в социальных сетях, заняв в них довольно большое пространство своими, как правило, эпатажными, скандальными, якобы обличительными микроматериалами. Очень скоро стало очевидным, что это бизнес для очень большого числа недобросовестных людей.
KURSIV.KZ. «Зачем казахстанские банки меняют рейтинговые агентства» — После того как Jusan Bank и АТФ отказались от услуг S&P, у этого агентства осталось восемь клиентов в банковском секторе Казахстана. В целом за неполных два последних года четыре отечественных банка прекратили сотрудничество с S&P, причем в двух случаях они перешли на обслуживание в Moody’s. «Курсив» вспоминает историю взаимоотношений казахстанских БВУ и международных рейтинговых агентств.
SPIK.KZ. «Почему не стоит ожидать превращения казахстанских МФО в банки» — Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина АБЫЛКАСЫМОВА во время своего выступления на CFO Summit 2021 сообщила, что в среднесрочной перспективе в Казахстане планируется принять серию мер для развития рынка микрофинансирования. В качестве одного из самых важных шагов была названа возможность трансформации крупных микрофинансовых организаций (МФО) в банки. Подобные планы, безусловно, кажутся интересными. Вопрос только в том, насколько они реалистичны и что даст нам эта метаморфоза на практике.
EXK.KZ. «Противостояние между застройщиками и жителями: в Алматы 90 проблемных объектов» — Алматинцы считают, что бороться с точечной застройкой в городе не только сложно, но и безнадежно, как воевать с ветряными мельницами. Едва жители многоэтажек добиваются приостановки бурной деятельности захватчиков дворовых территорий и вздыхают свободно, начинается очередной виток их хождения по мукам — На данный момент в Алматы 90 таких проблемных точек, и все, что в них происходит, развивается практически по одному сценарию, — поведала председатель общественного объединения «Защитим Алматы» Салтанат ТАШИМОВА.
AZATTYQ.ORG. «Метадон: зло или благо? Что будет с заместительной терапией для наркозависимых» — Целесообразность применения опиоидной заместительной терапии для наркозависимых в Казахстане вызывает дискуссии и спустя много лет после запуска программы. Проект несколько раз подвергался критике, звучали рекомендации силовых структур свернуть его, но врачи и участники программы говорят о положительных результатах.
LITER.KZ. «Чиновники из Туркестанской области мешают волонтерам помогать умирающим животным в Мангистау» — Энтузиасты из Туркестанской области не могут отправить собранное сено в помощь фермерам из Мангистау — из-за препятствий со стороны акимата. На железнодорожных путях Сарыагаша стоит просто так уже несколько вагонов сена, что собрали добровольцы.
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