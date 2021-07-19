Что волнует душу казаха (во второй декаде июля)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Досымжан НАУХАНОВ – «Бизнес призвали не повышать цены в преддверии Курбан айта» — С обращением к предпринимателям обратился верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, пишет Baq.kz.

Муфтий отметил, что в праздничные дни резко растет спрос на домашний скот.

«Поэтому призываю владельцев всех крестьянских хозяйств страны предлагать людям разумную цену и не повышать необоснованно цену на скот в честь великого праздника Курбан Айт. Кроме того, призываю всех предпринимателей максимально снизить стоимость социально значимых продуктов питания, потребляемых населением. Основная цель Курбан Айта – формирование у мусульман нравственных ценностей — доброты, щедрости, милосердия, довольства. Давайте в этот день Божьей благодати делать добро нашему народу и удостоиться довольства Аллаха», — говорится в обращении.

Назира ДАРИМБЕТ – «Пятьсот квартир пообещал подарить антиваксерам акын Имашев» — Айтыскер Балгынбек ИМАШЕВ пообещал подарить 500 квартир казахстанцам, отказавшимся от вакцинации против COVID-19, пишет газета Turkestan.

«Я не могу ничего сделать против принудительной вакцинации. Потому что ее широко рекламируют, устраивают розыгрыши телефонов, денег, даже квартир, если это не помогает — запугивают, обязывают. Но я тоже не буду сидеть сложа руки. Ради казахов я тоже буду действовать. И тоже объявляю розыгрыш. Для тех, кто несмотря ни на что не вакцинируется, для тех, кто не призывает к этому других — 500 квартир от Балгынбека! Не пять, а 500! Об условиях розыгрыша напишу подробнее в следующих постах», — объявил поэт на своей странице в Instagram.

«Зачем Казахстану столько русских школ? – поэт Даулеткерей Капулы» — Портал Abai публикует статью поэта Даулеткерея КАПУЛЫ, который возмущен количеством смешанных и русских школ в столице.

«В сердце нашей родины – городе Нур-Султане в настоящий момент 36 казахских, 53 смешанных и 18 русских школ. Детей, обучающихся в смешанных школах, можно автоматически считать выпускниками русских школ. Эти школы расположены в центре, в новых зданиях. А многие казахские школы где-то на окраинах города. В смешанных школах учатся дети успешных чиновников, которые не верят в будущее казахского языка. Уважаемые коллеги, писатели и поэты! Мы зачастую не вмешиваемся в политику, но в этом случае нельзя молчать. Кто будет завтра читать ваши произведения на казахском? Столько смешанных и русских школ! Мы воспитываем в школах чье будущее? Где национальная идеология, которую так и не выработали за 30 лет Независимости? Нур-Султан, вообще, чей город? И чьим государством станет в будущем Казахстан? Одумайтесь казахи! Пора действовать!», – призывает автор.

Газета «Жас Алаш» публикует мнение юриста и публициста Накыпбека САДУАУАСТЕГИ, который предлагает программу обмена жильем между переселенцами России и Казахстана.

«Если будет введена такая программа обмена жильем между русскими в Казахстане и казахами в России, то это будет выгодно для граждан обеих стран. Можно это ввести и с Узбекистаном, заключив взаимовыгодный межнациональный договор с Россией и Узбекистаном. Численность этнических казахов в России составляет около 1 миллиона человек, в Китае около 3 миллионов, в Узбекистане – 1,5 миллиона, в Монголии — 150 тысяч, Кыргызстане — 40 тысяч, в Туркменистане — около 20 тысяч. Самая главная проблема, которая волнует тех, кто собирается переехать на историческую родину — вопрос жилья. Многих беспокоит проблема нехватки средств на покупку дома или квартиры. Поэтому такой взаимообмен решил бы эту проблему», – считает он.

Анар ФАЗЫЛЖАНОВА замиректора Института языкознания им. Байтурсынова считает, что многие называют главное казахское блюдо неправильно, пишет портал Stan.

«Первые русские переселенцы приходили в гости к казахам и видели, как они едят мясо руками, окуная пять пальцев. Русские по привычке ели ложками, и им говорили: «Это блюдо едят пятью пальцами». Отсюда пошло название «бешбармак», которое затем стало «бесбармак» (пять пальцев). Но в казахской традиционной культуре главное национальное блюдо называют «ет» (мясо). Говорят «еттің наны» (сочни для мяса), «еттің сорпасы» (мясной бульон). «Бешбармаком» назвали блюдо русские, теперь так говорят и русскоязычные. Казахи никогда его так не называли и нужно употреблять правильное название. Называйте национальное блюдо правильно», – призвала лингвист.

Досымжан НАУХАНОВ – «Невежество и коррупция загнали общество в замкнутый круг» — Аbay.kz опубликовал пост эксперта Аятжана АХМЕТЖАНУЛЫ, который считает, что нынешний хаос в обществе происходит из-за падения качества образования.

По мнению Ахметжанулы, в коррумпированном обществе нельзя добиться качества ни в одной сфере.

«Чтобы добиться качества, нужна честная работа. А если учитель дает взятку, чтобы получить место в школе, а студент дает взятку за оценку, качество знаний падает. Страну охватывает невежество, в результате нет хороших специалистов», — пишет он.

Эксперт отметил, что коррупция и невежество – понятия неразделимые.

«Невежество ведет к коррупции, а коррупция ведет к невежеству. Невозможно определить, что является причиной, а что следствием. Это похоже на загадку: что первично — курица или яйцо?» — пишет Аятжан Ахметжанулы.

По его словам, к коррупции склонны именно люди с низким уровнем знаний.

«Русский парень ответил на казахском тем, кто выгоняет его из страны» — Видеоответ домбриста Алексея ЛОДОЧНИКОВА опубликовал Stan.kz.

Один из пользователей соцсети написал на странице Алексея: «Почему русские живут в Казахстане? Не пора ли им вернуться в Россию?».

Комментарий фолловера сильно задел музыканта, и он ответил незамедлительно. Причем на казахском языке — «А почему мы должны покинуть эту страну? Мы вам мешаем? Я родился и вырос здесь, сформировался. Выучил казахский язык как дань уважения стране. Продвигаю культуру и искусство страны. Ответьте на мой вопрос — что вы сделали для развития этой страны, кроме как написать это?» — задал вопрос Алексей Лодочников.

Пользователи соцсети поддержали музыканта — «Этот русский мальчик говорит по-казахски лучше некоторых депутатов, которые не могут связать пару слов на родном языке».

«Для этнических казахов упростили получение гражданства» — Об этом сообщил вице-президент фонда «Отандастар» Магауия САРБАСОВ.

По его словам, теперь статус «қандас» присваивается в течение 3 рабочих дней, а получить гражданство Казахстана можно максимум за три месяца. Кроме того идет работа по сокращению количества требуемых документов.

«До конца года предусмотрено сокращение с 46 документов до 26. Это одна из льгот, которая предоставляется гражданам, которые переехали в нашу страну или изъявили желание переехать. Сейчас для получения гражданства и постановки на учет подаются документы только один раз. Не каждый документ по отдельности, как было ранее. Данный порядок, утвержденный приказом МВД, вступил в силу с начала этого года», — сказал Магауия Сарбасов.

«В мире в тренде азиаты, а в СНГ — казахи» — Stan.kz опубликовал выдержки из интервью актрисы Гульназ ЖОЛАНОВОЙ — гостьи программы АdminAnon.

По роду своей деятельности Жоланова часто бывает за рубежом. И по ее мнению, ситуация в нашей стране не так уж плоха — «Во всех странах, где я побывала, есть как плюсы, так и минусы, будь это Америка или Канада. Конечно, мы должны работать с нашими минусами — в регионах, например, проблемы с дорогами. Поэтому нам надо много работать и многое поменять в экономике страны».

Также кинозвезда высказалась о коллегах, добившихся успеха, пусть даже за рубежом.

«Последние 2-3 года мы везде в тренде. У нас много талантов в шоу-бизнесе и кино. И с каждой нашей победой, будь то Иманбек или кто-то другой, повышается и самооценка народа. Смотря на них, многие делают шаг вперед, говоря: «У нас одна кровь, у нас одна генетика, а значит у меня тоже все получится». Это очень хорошая тенденция. В СНГ сейчас в тренде казахи, а в мире — азиаты», — сказала Гульназ Жоланова.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.