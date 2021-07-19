Первый успех футбольного «Кайрата» в квалификации Лиги чемпионов, наши шахматисты на Кубке мира, большие перемены в хоккейном «Барысе», финиш «Тур де Франс» и накануне летней Олимпиады

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Футбол: первый барьер преодолен!

Алматинский «Кайрат» успешно преодолел первый квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА – самого престижного клубного турнира Европы. После ничьей 1:1 с израильским «Маккаби» (Хайфа) на его поле казахстанская команда в ответном матче на своем стадионе выиграла со счетом 2:0.

На снимке: Вагнер Лав

Первый гол был забит уже на 10-й минуте. Небойша Косович сделал мягкий наброс в район 11-метровой отметки, Артур Шушеначев головой скинул мяч Вагнеру Лаву, и тот, оставшись один перед голкипером, переиграл его. Вторую результативную атаку, случившуюся на 66-й минуте, тоже раскрутила эта троица, после чего мяч отскочил в сторону, и набежавший опорный полузащитник Айбол Абикен сильным ударом вогнал его впритирку со штангой. Если говорить в целом, то «Кайрат» победил вполне заслуженно, поскольку играл лучше, чем соперник. Возможно, сказалось и то, что он, как говорится, на ходу, поскольку в Казахстане футбольный сезон в самом разгаре, тогда как чемпионат Израиля еще не начался, причем до его старта еще довольно много времени.

Во втором квалификационном раунде «Кайрат» дважды, 21 и 28 июля, сыграет с чемпионом Сербии – клубом «Црвена Звезда», спонсором которого, кстати, является российский «Газпром». Явным фаворитом в этом противостоянии букмекеры считают сербскую команду, которая в клубном рейтинге УЕФА занимает 50-ю строчку («Кайрат» располагается на 189-й) и, в отличие от «Маккаби», уже провела один матч в национальном чемпионате.

На этой неделе в еврокубковый сезон вступят и три казахстанские команды, участвующие в квалификации Лиги конференций УЕФА. В четверг, 22 июля, «Астана» будет принимать на своем поле греческий «Арис», костанайский «Тобол» сыграет в гостях с хорватским «Хайдуком», а карагандинский «Шахтер» в Бухаресте встретится с румынским «Стяуа». Ответные поединки состоятся 29 июля.

Шахматы: Жансая выбыла, остальные продолжают борьбу

В Сочи стартовал Кубок мира. Право на участие в нем завоевали четыре сильнейших казахстанских шахматиста: в мужском турнире (хотя его правильнее называть открытым) – Ринат Джумабаев, в женском – Жансая Абдумалик, Динара Садуакасова и Бибисара Асаубаева. Помимо призового фонда, мужчины разыграют две путевки на турнир претендентов, победитель которого сыграет затем в матче за звание чемпиона мира. У женщин на кону стоят три такие квоты. Кстати, в женском турнире участвуют семь шахматисток, входящих в топ-10 рейтинга FIDE.

На снимке: Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева. (Фото с официального сайта Кубка мира)

В 1/32 финала жребий свел за одной доской двух наших соотечественниц – Абдумалик и Асаубаеву. Их противостояние сенсационно завершилось победой более юной Бибисары. Она выиграла в первый день, во второй уступила, но оказалась более удачливой в дополнительных партиях с укороченным контролем времени. Таким образом, Жансая, недавно поднявшаяся на 11-ю строчку женского рейтинга, неожиданно рано выбыла из турнирной сетки, а Бибисара прошла в следующий круг, где ее соперницей стала грузинка Бэла Хотенашвили (20-я в рейтинге). Победительница этой пары, скорее всего, выйдет в 1/8 финала на россиянку Екатерину Лагно (5-я).

Садуакасова уверенно выиграла обе «классические» партии у американки Дженнифер Ю и теперь в следующем круге встречается с Элиной Даниэлян из Армении. В случае победы ей предстоит матч с одной из россиянок – либо с Алиной Кашлинской (15-я), либо с Алисой Галлямовой (31-я).

В открытом турнире участников, а значит, и раундов больше. Единственный представитель Казахстана в 1/64 финала встретился с россиянином Александром Мотылевым (оба шахматиста не входят в топ-100, но располагаются близко к нему). Джумабаев выиграл со счетом 1,5:0,5 очка. А следующим его соперником стал американец Фабиано Каруана: он идет вторым в рейтинге, сразу после действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, который тоже приехал в Сочи.

Первые партии 1/16 финала у женщин и 1/32 финала у мужчин состоялись вчера вечером.

Хоккей: состав обновился почти наполовину

На посту главного тренера «Барыса» останется Юрий Михайлис, контракт с которым продлен еще на один сезон. Об этом на прошлой неделе сообщила пресс-служба хоккейного клуба. Не претерпел изменений и состав его помощников.

А вот среди игроков появится немало новичков. Из команды ушли сразу шестеро защитников, в том числе выступавшие за нашу национальную сборную на недавнем чемпионате мира Виктор Сведберг, Джесси Блэкер и Алексей Маклюков. Вернулся в команду после трехлетнего пребывания в «Сибири» Роман Савченко, воспитанник усть-каменогорского хоккея, в свое время отказавшийся от казахстанского паспорта. Также приглашены два шведских игрока обороны.

В линии нападения тоже произойдут серьезные пертурбации. Покинули «Барыс» участники ЧМ-2021 Павел Акользин, Антон Сагадеев, Дмитрий Шевченко, Кирилл Панюков, перебрались в другие клубы Линус Виделль и Филип Вароне. А кто их заменит? Пока известно о подписании контрактов только с двумя канадцами, которые в последнее время играли в чемпионате Финляндии. Имена других новобранцев, возможно, будут объявлены позже.

А вот с вратарями «Барыс» уже определился. Вместо ушедших Хенрика Карлссона и Сергея Кудрявцева в заявку включены Никита Бояркин и Андрей Шутов, хорошо зарекомендовавшие себя на мировом первенстве. Из прежней бригады голкиперов остался только финн Йони Ортио.

Чемпионат КХЛ начнется в первый день сентября.

Велоспорт: успешная многодневка Алексея Луценко

Казахстанец Алексей Луценко занял 7-е итоговое место на финишировавшей вчера супермногодневке «Тур де Франс». Это очень хороший результат для нашего велогонщика, который первоначально был заявлен как вице-капитан «Астаны», но по ходу «Большой петли» вследствие неудач, преследовавших датчанина Якоба Фульсанга, принял на себя бремя лидерства в команде.

Напомним, что вторую неделю гранд-тура Алексей завершил на 7-й позиции в генеральной классификации. Но 17-й, горный, этап, состоявшийся в минувшую среду, сложился для него не очень удачно, и он опустился на 8-ю строчку. Назавтра Луценко, которого сложно назвать «горняком» (он больше предпочитает классические однодневки), финишировал через минуту после группы главных фаворитов. Но шедший в общем зачете 4-м колумбиец Ригоберто Уран из «EF Education-Nippo» (тот самый, который на Олимпиаде-2012 вместе с Александром Винокуровым уехал в отрыв и завоевал «серебро») и вовсе проиграл восемь минут, вследствие чего казахстанец вернул себе промежуточное 7-е место. От 6-го, которое занимал испанец Энрик Мас из «Movistar», его отделяли 1 минута и 11 секунд. Отыграть это отставание Луценко попытался в субботней гонке с раздельного старта. Дистанцию он проехал на полминуты быстрее, чем Мас, но, как вы понимаете, этого оказалось недостаточно, и Алексей остался на 7-м месте. А воскресный, заключительный, этап по традиции уже ничего не решал.

Победителем «Тур де Франс», как и год назад, стал феноменальный словенец Тадей Погачар из «UAE Team Emirates». Ближайшему преследователю датчанину Йонасу Вингегаарду из «Jumbo-Visma», сменившему по ходу многодневки в роли капитана команды Приможа Роглича, соотечественника и главного соперника Погачара, он «привез» почти пять с половиной минут! А третье место занял эквадорец Ричард Карапас из «Ineos Grenadiers».

Олимпиада: они будут первыми

Через четыре дня, в пятницу, в Токио будет зажжен огонь летних Олимпийских игр. А на следующий день состоится групповая гонка велосипедистов-шоссейников, среди которых будут три казахстанца. И главные наши надежды связаны с Алексеем Луценко. Вероятность завоевания им медали, конечно, невелика, тем более что на старт выйдут 130 гонщиков, но чем черт не шутит…

В этот же день, 24 июля, первые комплекты медалей разыграют дзюдоисты, выступающие в самых легких весовых категориях, – а, по сути, только в них у казахстанцев есть хорошие шансы на призовые места. На ОИ-2016 Елдос Сметов (до 60 кг) и Отгонцецег Галбадрах (до 48 кг) завоевали соответственно «серебро» и «бронзу». На что они сподобятся теперь?

В спортивной гимнастике, где Казахстан в единственном числе представляет Милад Карими, в субботу состоится квалификация. Чтобы пробиться в финалы, нужно попасть в число 24-х сильнейших в многоборье и в топ-8 на отдельных снарядах. Наибольшие шансы Милад имеет в вольных упражнениях. Также в субботу состоятся предварительные заплывы на 100 метров брассом с участием Дмитрия Баландина, начнутся поединки теннисистов – мастеров как большой ракетки, так и малой.

В воскресенье, 25 июля, на помост выйдет наш штангист Игорь Сон, на стрельбище мы увидим «винтовочника» Юрия Юркова и участниц соревнований на круглом стенде Асем Орынбай и Зою Кравченко, на татами – дзюдоиста Ерлана Серикжанова. Первый свой матч сыграет ватерпольная сборная Казахстана.

Еще до открытия Игр, утром в пятницу, 23 июля, пройдут квалификационные соревнования стрелков из лука. По их итогам определятся пары участников «плэй-офф» как в командном, так и в личном первенстве. Кстати, мужских команд всего 12, и среди них есть наша, отобравшаяся на Олимпиаду впервые после начала «нулевых» годов. Потенциально она способна вступить в непосредственный спор за медали, который запланирован на 26 июля.

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