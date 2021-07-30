«Минздрав опровергает президента?». «Кто скажет «стоп» и резюмирует: реформ хватает…». «Мифологизация прошлого стала нашей главной национальной забавой». «Правительство не может позволить себе объявить полный локдаун».

Сетевой Казахстан 30 июля 2021г.

TURANPRESS . KZ . Алма БЕКТЕНОВА — «Минздрав опровергает президента?» — На этот раз чиновники министерства в своем стремлении «отмазаться» фактически заявили, что президент ТОКАЕВ вводит граждан в заблуждение. За время эпидемии казахстанский Минздрав продемонстрировал все степени непрофессионализма. Неспособность справиться с массовым заражением, неготовность клиник, лабораторий и аптечных фондов, откровенная дезинформация о сроках поставок вакцин и кампании по вакцинации, хаотичные, неадекватные указы – это лишь основные пункты огромного списка претензий. Но недавно Минздрав просто превзошел себя: в ответ на упрек президента Токаева, чиновники заявили, что изложенные им факты – вымысел.

365 INFO . KZ . ««Крупный бизнес не трогать» — эксперты о новых ограничениях Бекшина» — Карантин ужесточают со 2 августа. Ограничат работу отрытых бассейнов, кинотеатров, фитнес-центров, рынков, объектов общепита и крупных непродовольственных магазинов, участвующих в системе Ashyq. Юрист Сергей УТКИН считает, что выборочные ограничения главного санврача, вероятно, связаны с указанием «сверху» не трогать определенные компании… По ожиданиям Виктора ЯМБАЕВА, президента Алматинской Ассоциации предпринимателей, нынешний карантин станет переломным. Четверть предприятий малого бизнеса просто не выживут… По мнению Магбата СПАНОВА, эксперта Института мировой экономики и политики, правительство не может позволить себе объявить полный локдаун.

OFSTRATEGY . KZ . «Рейтинг управленческой элиты Казахстана во 2 квартале 2021 года» — По результатам опроса второго квартала 2021 года, первая «десятка» рейтинга управленческой элиты обновилась почти наполовину. В ТОП-10 второго квартала вернулись, после 3-х месячного отсутствия, руководитель Администрации Президента Ерлан КОШАНОВ и помощник Президента – секретарь Совета безопасности Асет ИСЕКЕШЕВ. Попечителю «Назарбаев Фонда» Болату УТЕМУРАТОВУ для возвращения в первую «десятку» потребовался ровно год («пропал куда-то»). Кроме названных персон, в первую группу вошел руководитель Канцелярии Елбасы – Махмуд КАСЫМБЕКОВ («худо-бедно, но страной пока правят из этого места»)… Следует отдельно отметить «падение» рейтинга Аскара МАМИНА, который по итогам оценивания занял невысокое, как для себя, так и для поста премьер-министра, 12-место в рейтинге.

IA — CENTR . RU . «Насколько живо гражданское общество Казахстана» — С приходом второго президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА в стране законодательным путем активно работают над формированием гражданского общества. Президент общественного фонда “Центр социальных и политических исследований «Стратегия»” Гульмира ИЛЕУОВА в интервью оценила реальную динамику социальных процессов и ее последствия — Недовольство среди населения и ожидания продолжают толкать власть на то, чтобы принимались определенные решения. Тут вопрос в том, кто скажет «стоп» и резюмирует: реформ хватает, с этим живите дальше. Потому что иначе будет катастрофа. Расчет этой точки бесконфликтности и равновесности математически вряд ли возможен, но к ней надо постараться прийти.

QMONITOR . KZ . «Мифологизация прошлого стала нашей главной национальной забавой» — Упражнения в фолк-хистори всегда были в моде. А с развитием современных средств коммуникации они не просто получили массовый характер, но и стали формировать определенные умонастроения, которые, мягко говоря, не всегда могут быть оценены как позитивные. Особенно с точки зрения исторических знаний и влияния на межэтнические отношения. Последнее обстоятельство для многонационального и поликонфессионального общества Казахстана имеет принципиальное значение. На эту тему мы решили поговорить с историком и публицистом Мади АЛИМОВЫМ.

EXCLUSIVE . KZ . «Столичное градостроение: перегруженные школы, пробки и дорожный ремонт» — Столицу то и дело сотрясают скандалы из-за нехватки социальных объектов. Застройщики, желая сэкономить на коммуникациях, возводят жилье на каждом клочке земли, превращая некогда просторные кварталы в тесные «человейники». Результатом бездумной застройки стали дорожные пробки, катастрофическая нехватка школ, детских садов и поликлиник. О том, почему это стало возможным в столице, мы поговорили со специалистом в области городского и транспортного планирования Олжасом БИЛЯЛОВЫМ.

«Уголь дорожает: нас ждет тяжелая зима» — Летняя жара больно ударила по селу. СМИ и социальные сети облетели фотографии скота, гибнущего из-за нехватки воды и корма. Теперь обедневшему селу угрожает новая напасть: в Казахстане дорожает уголь. 80% электроэнергии вырабатывается с помощью угля, и цена «черного золота» — важнейшая часть тарифов энергетиков. От их цен зависят цены на все остальные товары и услуги. Горожане платят за подорожавший уголь дважды: в цене за свет и в цене за все остальные товары (для их производства тоже нужно электричество). Жители села платят трижды: почти все они отапливают дома углем, и рост цен на «черное золото» напрямую бьет им по карману.

AZATTYQ . ORG . «Болат Атабаев. Режиссер, мечтавший избавить общество от страха» — 29 июля на 70-м году жизни скончался известный казахстанский режиссер, общественный деятель Болат АТАБАЕВ. Его помнят как редкого человека искусства, соединившего театр и жизнь, активно участвовавшего в политической жизни страны. Находясь на Западе, он поддерживал любые силы, выступавшие против авторитарной власти в Казахстане. Он даже как-то заявил СМИ, что «готов вступить в сделку с дьяволом, чтобы изменить политическую систему в Казахстане».

«Подавляя свободы, укрепляя авторитаризм. Исследование Foreign Policy Centre о правах человека в Казахстане» — Независимый британский исследовательский центр Foreign Policy Centre опубликовал исследование о ситуации с правами человека в Казахстане. Его авторы, казахстанские и зарубежные эксперты, оценивают положение с политическими и гражданскими правами, свободой слова и трудовыми правами.

FOREXMAGNATES . COM . «Почему все больше майнеров выбирает Казахстан?» — В июне 2020-го правительство Казахстана приняло решение о легализации добычи криптовалют. Теперь страна неплохо зарабатывает на продаже электричества, позволяя майнерам обогащаться на высокодоходных цифровых монетах. За прошлый год в криптобизнес привлекли около 60 миллиардов тенге, однако граждане до сих пор не могут проводить финансовые операции, тратить добытые криптомонеты. В стране наблюдается противоречивая ситуация: майнить можно, а распоряжаться полученными активами нельзя.

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