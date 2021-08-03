«Казахстан близок к полному провалу на Олимпиаде в Токио». «Генетическое шежире казахов формируют отечественные учёные». «Сейчас власти больше опасаются влиятельных олигархов, чем политических активистов». «Не злите женщину»

Сетевой Казахстан 3 августа 2021г.

QMONITOR . KZ . «Казахстан близок к полному провалу на Олимпиаде в Токио» — К утру 2 августа по итогам девяти соревновательных дней летних Игр в Токио (а осталось лишь семь) Казахстан занимал в медальном зачете 68-е место. Конечно, у нас еще будут награды, но уже сегодня есть все основания предполагать, что нынешняя Олимпиада станет для нас худшей за всю историю. И руководителям отечественного спорта нужно готовиться к самой жесткой обструкции со стороны болельщиков.

AZATTYQ . ORG . ««Сейчас власти больше опасаются влиятельных олигархов, чем политических активистов» Интервью с Шалкаром Нурсеитовым» — Слежку за лидерами других стран с помощью шпионской программы Pegasus заказали соседние страны, а за нынешними президентом и премьер-министром Казахстана, по всей видимости, следили «свои». Что за этим стоит? Почему Акорда не признаёт исследование OCCRP? На эти и другие вопросы в интервью Азаттыку ответил специалист в области коммуникации, политолог Шалкар НУРСЕИТОВ — Когда Назарбаев полностью уйдет с политической арены, правила игры изменятся, нравится им это или нет. Кто-то разбогатеет, а кто-то потеряет капитал. Эта угроза ведет к «паранойе», и люди будут пытаться попасть в группу, которая будет определять правила политической игры в следующие десять или двадцать лет, или будут стараться иметь своего представителя в этой группе.

««Показывают сказочную жизнь». Как девушки из Казахстана попадают в сексуальное рабство за рубежом» — Десятки девушек из Казахстана ежегодно вывозятся за рубеж с целью сексуальной эксплуатации. Страна становится одним из источников поставки «живого товара» за границу; при этом казахстанские власти, по мнению наблюдателей, не соблюдают минимальные стандарты для борьбы с торговлей людьми. Как вербовщики выстраивают незаконный и прибыльный бизнес, кто становится их жертвами и почему преступления бывает сложно доказать? Азаттык поговорил с Бехзодом ТУЛАЕВЫМ, юристом общественного объединения «Сана Сезим», которое оказывает помощь в вызволении людей из рабства и их адаптации.

EL . KZ . «Зачем люди изучают казахский, проживая за рубежом» — Нурзия РАИМКУЛОВА, 56 лет, Хельсинки — Наш дом в Хельсинки. Здесь я подтвердила свой диплом, имею лицензию агента недвижимости, выучила финский. В настоящее время являюсь судьёй присяжного окружного суда и членом правления… Вполне возможно, это — элементарная тоска по Родине, когда слёзы наворачиваются, если слышишь звуки домбры и вида скачущих табунов в степи…

Нурлан ДЖАНКОБАЕВ, Канада — Сейчас я работаю в строительной организации инженером по планированию… Детство мое прошло в Алматы… Моему ребенку десять лет. Он родился Канаде, в Монреале. Возможности обучать его казахскому нет, хотя он проявляет не дюжий интерес… Я провёл с ним беседу, нашёл своё шежире, объяснил. Всё объяснил про аруаков, шежире, показал где он по генеалогической линии. Он занимается шахматами. Хочет выступать за Казахстан.

TIME . KZ . «Не злите женщину» — На этой неделе в Алматы заработает “горячая линия” по работе с людьми, которые проявляют агрессию. Но консультации в рамках ее пилотного проекта начались уже в мае. Поработав с алматинцами, штатные психологи Центра по работе с агрессорами выяснили, что сегодня злодей, раскачивающий семейную лодку, — не всегда муж-дебошир. Гораздо чаще близких терроризируют жены и матери. Вторыми в списке психологов значатся дети. Милые крошки могут злобствовать внутри семьи, а иногда и за ее пределами.

«Долечились до реанимации» — С начала июля занятость инфекционных коек в Шымкенте выросла в семь раз, реанимационных — больше чем в шесть раз, количество смертей — в двадцать. Разобраться в причинах ситуации в Шымкент приехала рабочая группа из Министерства здравоохранения во главе с Алексеем ЦОЕМ.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «В холдинге «Байтерек» рассказали о дальнейшей реорганизации дочерних компаний сельхозблока» — Холдинг «Байтерек» по поручению главы государства Касым-Жомарта ТОКАЕВА продолжает работу над реорганизацией своих дочерних компаний агропромышленного блока. При этом результат не должен каким-либо образом осложнить для фермеров доступ к финансированию. О том, как проходит эта работа в интервью подробно рассказывает управляющий директор холдинга Мурат ДАРИБАЕВ — Перед холдингом «Байтерек» главой государства поставлена задача двукратно сократить численность дочерних компаний. По компаниям, работающим в аграрном секторе: АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (Фонд), осуществляющее микрокредитование малого бизнеса, планируется присоединить к АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК), которое, в свою очередь, ориентировано на финансирование средних и крупных аграрных проектов, а также посевных и уборочных работ.

FORBES . KZ . «Генетическое шежире казахов формируют отечественные учёные» — Любой желающий сможет узнать, от какого предка берёт начало его родословная и даже к каким корням восходит история его предков, сообщает «Хабар 24». Больше 40 ру, 7 ата (в переводе на русский «семь предков») и 3 жуза — основополагающие догматы любого казаха и в то же время — одна из главных загадок истории. Но современные исследовательские технологии могут пролить свет на тайны целого народа и «закрасить» белые пятна на картине под названием «казах».

365 INFO . KZ . «Гримасы коронавируса: куда делась вся наличка?» — В супермаркетах предупреждают о дефиците наличных в кассе и настоятельно просят расплачиваться картой или через смартфон. Однако в Нацбанке утверждают, что в прошлом году значительно увеличили выпуск в обращение купюр и монет.

«Помощь инвалидам или издевательство? Особенности работы «Инватакси»» — В 2013 году в Казахстане появилось специальное такси для людей с ограниченными возможностями. Наконец-то у маломобильных граждан появилась возможность ездить по делам в комфортных условиях. Но на деле работа инватакси оказалась полная неприятных сюрпризов.

CARAVAN . KZ . «Мест в первых школах некоторым первоклашкам может не хватить» — Со дня на день комплектование первых классов закончится, но уже месяц, как в соцсетях родители потенциальных первоклашек жалуются, что школы отказываются принимать их детей, ссылаясь на полную загрузку.

«Митинговать разрешается: количество мирных собраний за последний год выросло в 10 раз» — Несмотря на пандемию коронавируса, митинговать в Казахстане стали значительно чаще. Акиматы теперь обязаны содействовать свободе собраний и обеспечивать безопасность митингующих, а организаторы мирных собраний от таких обязанностей и расходов полностью освобождены. Их обязанность – носить отличительный знак, чтобы исключить возможность внедрения деструктивных элементов под видом организатора.

RATEL . KZ . «Москвичи приедут и поедят в Алматы на 4,8 млн тенге» — ТОО «Туристский информационный центр города Алматы» подвело итоги конкурса на организацию культурно-этнографического тура для российских СМИ. Из казны на эти цели было выделено 4,856 млн тенге… Так что до конца сентября Алмату с культурно-этнографическим туром посетит съемочная группа программы «Поедем, поедим!» ТК НТВ. Для них приобретут шесть авиабилетов по маршруту Москва-Алматы-Москва, обеспечат проживание в одноместных номерах в четырёх-пятизвёздном отеле на 8-10 календарных дней и трёхразовым полноценным питанием. Разумеется, это помимо того, что дорогие гости скушают во время съемок.

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