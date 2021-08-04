Война Миров. «Багдадский экспресс» Александра Лукашенко

Минск дестабилизирует своих врагов через ближневосточных беженцев

Когда Европейский союз в 2015-16 гг. переживал миграционный кризис, то канцлер Германии Ангела Меркель не смогла заставить Литву принять хотя бы символическое число беженцев из Ближнего Востока и Северной Африки в рамках разделения общеевропейского бремени. А вот президент Беларуси Александр Лукашенко заставляет литовских соседей принимать мигрантов из Ирака и Турции тысячами. При этом его так называемый «Багдадский экспресс» наращивает пассажиропоток.

Полноценное функционирование «Багдадского экспресса» началось лишь во второй половине июля и в том же месяце Литва объявила режим экстремальной ситуации на границе. Все резервисты-пограничники мобилизованы, а по закону от 29 июля все прибывающие в Литву мигранты рассматриваются в качестве участников гибридной атаки на страну.

Когда европейские чиновники и примкнувшая к ним Украина обкладывали Беларусь санкциями, то многим казалось, что Минск просто идеальный мальчик для битья. Ну что скромная по размерам и экономическому потенциалу страна может противопоставить евросоюзовской махине? Поэтому после того, как Александр Лукашенко перевел экспортно-импортные грузопотоки страны с прибалтийских портов на российские, а на Украину прекратил поставки бензина, то «ответка» Беларуси выглядела исчерпанной.

Потом в мае месяце «Батька» заявил, что теперь европейские страны будут сами осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Беларусью. В том же Ираке интервью несколько раз демонстрировалось по телеканалам в переводе на арабский язык. Раньше белорусская граница для попадания в страны ЕС считалась «мертвой», что отмечали все интернет-сообщества и чаты, профилирующие свою деятельность на попадании желающих в Объединенную Европу (счет таких людей идет на миллионы). Белорусские пограничники получали премию по 200 белорусских рублей (примерно 37 тысяч тенге) за каждого пойманного нелегала. Потом все поменялось кардинально.

Самолеты «Белавиа», которым закрыли небо Евросоюза, увеличили число регулярных рейсов в Багдад. Там под видом туристов к ним на борт садятся тамошние жители (в основном мужчины в возрасте до 35 лет). Туристические фирмы, с которыми работает Минск, помимо авиабилетов, визы и турпакета платят за каждого человека залог в 1500 – 3000 евро. Делается это на тот случай, если турист не покинет в установленный срок территорию Беларуси и перейдет в разряд нелегальных иммигрантов. Таким образом оплачиваются расходы Республики Беларусь на его поимку и депортацию на родину. В реальности эти люди переходят белорусско-литовскую границу и бюджет Минска никак не обременяют, а только пополняют.

Своеобразный рекорд на территории Литвы был установлен 1 августа, когда задержали 289 незаконных иммигрантов. Специально отметим, что речь идет только о задержанных иностранцах, поскольку успевшие попасть на территорию Польши и далее в Германию подобной статистикой не учитываются. «Багдадский экспресс» – это не только регулярные авиарейсы из собственно Багдада (5 раз в неделю). Появился еженедельный рейс из Сулеймании в Минск. С 5 августа начинаются полеты из Басры, а с 7 августа из Эрбиля. Поскольку все билеты в столицу Беларуси моментально раскупаются, уже пошли чартерные рейсы из Ирака на Минск. Из Турции осуществляется 8 регулярных авиарейсов в неделю. Правда, там меньше половины пассажиров потом отправляется на литовскую границу, но счет все равно идет на тысячи.

В настоящее время в специальных лагерях для мигрантов на территории Литвы размещены более 4 тысяч человек. Чтобы понять масштаб нужно знать, что за весь 2020-ый год с территории Беларуси незаконно проникло в Литву всего несколько десятков человек (опять говорим о задержанных лицах).

Установки для белорусских пограничников теперь поменялись. Они не только не задерживают мигрантов, но и помогают им с картами удобных переходов. Вильнюс столкнулся с тем, что у него нет даже колючей проволоки для перекрытия границы, после чего обратился к союзникам с просьбой ее предоставить. Правда, даже на тех участках, где проволочные заграждения установлены, мигранты проходят. Они либо разрезают проволоку кусачками, либо закидывают ее матрасами. Милиция Беларуси никаких препятствий иностранцам, двигающимся в сторону литовской границы, не чинит.

Литовские власти часть беженцев разместили в палаточных лагерях (летнее время года такое позволяет), а для других выделили здания школ. Судя по информации с мест, школы от специфического контингента быстро приходят в негодность и точно не смогут осенью принять учеников. Внутри таких лагерей участились конфликты между «постояльцами», поскольку литовцы не проводят должную селекцию и вместе размещают иракских курдов и арабов, например. Еще там очень мощный гендерный перекос в сторону мужчин, что тоже неизбежно создает проблемы. Задержанные недовольны тем, что их никуда не выпускают и еще у них отобрали сотовые телефоны.

Польское этническое меньшинство в Литве возмущено тем, что местные власти в основном размещают мигрантов именно в местах компактного проживания поляков. Это уже вызвало трения между Варшавой и Вильнюсом. Граждане Литвы выходили на акции протеста против наплыва беженцев, в результате чего разгонялись с применением резиновых дубинок и слезоточивого газа.

Обзор комментариев под публикациями в европейской прессе показывает, что жители Германии и Австрии, например, откровенно злорадствуют из-за той ситуации, в которой оказались литовцы. Отсутствие солидарности от Вильнюса в ходе миграционного кризиса середины «десятых» годов там прекрасно понят, а потому довольны происходящим.

В какой-то момент у литовских пограничников стали сдавать нервы и они пытались стрелять поверх голов и под ноги незаконных мигрантов, избивали их. Однако белорусские СМИ даже не успели толком поднять информационную шумиху по данному поводу, как стрельба прекратилась.

Все указывают на то, что начиная шатать трон под Александром Лукашенко, европейские политики даже не поняли, какого врага нашли на свою голову. «Батька» продемонстрировал способность к завидному креативу. В результате деятельности «Багдадского экспресса» самолеты «Белавиа» получили загрузку, а это дорогое средство производства и для получения прибыли должно находиться в постоянной эксплуатации. Государственный бюджет получает дополнительные доходы по описанной выше схеме, а Литва, чей сейм признал Светлану Тихановскую законным президентом Беларуси, получает настоящие проблемы.

Та активность, с которой Беларусь принимает по несколько бортов ежедневно и быстро переправляет прибывших к литовской границе, свидетельствует о намерении Александра Лукашенко выжать из «Багдадского экспресса» что-то серьезное. К тому же мероприятие получается коммерчески оправданным, из-за чего у белорусского лидера нет поводов его сворачивать. Полеты в Ирак из Минска расписаны до октября с возможностью их продолжения. Пока все указывает на то, что «Батька» заставит Вильнюс заплатить высокую цену за враждебное поведение.

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