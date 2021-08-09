Вслух о принуждении к вакцинации 09.08.2021 15:30 Гульвира ИЛАХУНОВА Общество 531 0 Певица Ситора Назарова - за добровольное вакцинирование Похожие материалы: «На данный момент вопрос о вакцинации детей серьезно не стоит» — Алмаз Шарман Более половины подлежащих вакцинации в Казахстане получили первую дозу вакцины от КВИ 110 уголовных дел завели за подделку ПЦР-тестов и паспортов вакцинации – МВД РК Здоровым можешь ты не быть, но вакцинированным быть обязан… «Когда мы снова заживем «как раньше»?». «Кого обвинят в народных волнениях в Казахстане?». «Булат Абилов — о Саре Назарбаевой и отношениях с Мухтаром Аблязовым». «Казахстан может застрять в липком безвременье постоянных ограничений и локдаунов»