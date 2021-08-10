«Шок» автократов, «единение элит» в Казахстане и «продающая» страхи Россия». «Казахское шежiре – это не миф». «Казахи должны сидеть на чужом базаре. Мы должны быть ориентированы на экспорт». «Можно ли быть довольным зарплатой в 40 тысяч тенге»

Сетевой Казахстан 10 августа 2021г.

AZATTYQ . ORG . ««Шок» автократов, «единение элит» в Казахстане и «продающая» страхи Россия» — Как поствыборные протесты в Беларуси и последующие репрессии отразились на других постсоветских автократиях, в особенности в Центральной Азии? Насколько за минувший год изменилась роль России в странах, которые она считает зоной своего влияния? И почему Казахстану всё сложнее придерживаться пресловутой многовекторности? Эти и другие вопросы Азаттык задал эксперту по Центральной Азии Темуру УМАРОВУ — Когда Китай просит всех присоединиться к его официальному письму в ООН о том, что в Синьцзяне всё спокойно, Казахстан это не подписывает. Когда Россия просит своих союзников поддержать политику по Крыму, Казахстан под этим не подписывается. Когда Штаты просят выступить против Китая, Казахстан тоже не собирается этого делать.

«Токаев вместо Назарбаева, Афганистан и ковид. Как прошел саммит лидеров Центральной Азии» — Лидеры пяти центральноазиатских государств провели встречу в Туркменистане. Пандемия и кардинальные изменения в соседнем Афганистане сделали их переговоры более актуальными. 6 августа главы всех пяти государств Центральной Азии собрались на туркменском курорте на побережье Каспийского моря. И хотя в их разговорах о сотрудничестве много повторяющегося, новые реалии придают их обсуждениям актуальность.

FORBES . KZ . «Сергей Терещенко об импортозамещении: Казахи должны сидеть на чужом базаре» — Первый премьер-министр Казахстана дал интервью Арманжану БАЙТАСОВУ — Нужно сделать так, чтобы каждый казахстанец понимал — его место на чужом базаре, казахи должны сидеть на чужом базаре. Мы должны быть ориентированы на экспорт. У нас есть нефть, газ, мы являемся крупнейшим поставщиком урана. Бог дал Казахстану много земли и щедро наградил эти земли ценными ресурсами, но они когда-нибудь закончатся. Сегодня нужно смотреть, в чем нуждаются чужие рынки. Нужно производить то, что можно продать. И во главу угла нужно поставить сельское хозяйство. Наших ресурсов хватит, чтобы прокормить 500 миллионов человек. Мы же сейчас наоборот — завозим сельскую продукцию к себе в страну, себя прокормить не можем. Это неправильно.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ — ««Нур Отан»: цена победы» — В этом году партия власти триумфально выиграла аж три электоральные кампании — выборы в Мажилис, маслихаты (январь) и выборы сельских акимов (июль). Партия не просто сохранила доминирование в политическом пространстве страны, но и существенно его усилила… Представляется, что деятельность партии «Нур Отан» в целом и партий, прошедших в Мажилис и маслихаты, должна иметь четкий результат в виде реализованных проектов предвыборных платформ, обеспечении полномасштабной обратной связи государства и населения на всех уровнях, повышения качества функционирования государства, чтобы ни у кого не возникало и мысли, что бюджетное финансирование партий нацелено на «содержание дармоедов».

«Анонимный телеграмм KZ» — Анонимные казахстанские телеграмм каналы продолжают информационные игры с чиновничьей братией. Некоторые каналы сдают позиции популярности, зато некоторые набирают десятки тысяч читателей.

VLAST . KZ . «Люди против строек» — В Алматы сейчас активны порядка 600 строек. По словам юриста Асель ЕСЕНТУГЕЛОВОЙ, свыше 100 из них − проекты жилищного строительства, которые являются проблемными. Их реализацией возмущены не только люди, живущие рядом со строительными площадками, но и жители более отдаленных домов. Они ожидают увеличения нагрузки на социальную инфраструктуру и инженерные сети, а также выражают недовольство тем, что власти оставят их без общественных пространств для прогулок и досуга. Кроме того, появление новых высокоэтажных домов угрожает городу изменением розы ветров и плохой инсоляцией.

ORDA . KZ . «Историк Темиргалиев: казахское шежiре – это не миф» — Orda.kz продолжает проект, посвящённый исследованию вопроса казахских родов и племён. Известный историк, писатель и публицист Радик ТЕМИРГАЛИЕВ принял предложение Гульнары БАЖКЕНОВОЙ и согласился обсудить эту тему. О традиционном и современном трайбализме, происхождении и генетике казахских родов у нас громко говорить не принято. Возможно, поэтому первое интервью проекта, в котором своей версией поделился историк Жаксылык САБИТОВ, вызвало реакцию бурную и не совсем однозначную. Поэтому мы всё-таки решили разобраться – кто, откуда, с кем и почему.

QMONITOR . KZ . «Антиваксеры и псевдоинтеллектуалы. Кто тормозит вакцинацию в Казахстане?» — Гражданский штаб по проведению вакцинации начал свою работу в Казахстане. Общественные деятели, ученые, врачи, журналисты вошли в состав инициативной группы, чтобы донести до казахстанцев важность вакцинации… О том, какие вакцины есть в мире и Казахстане, о рисках и возможных последствиях вакцинации, этапах и фазах исследований вакцин в рамках онлайн-встречи министра здравоохранения Алексея ЦОЯ с гражданским штабом рассказала заведующая кафедрой детских инфекционных болезней, доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист высшей категории Динагуль БАЕШЕВА.

«Как сделать регионы самодостаточными и экономически независимыми» — Не секрет, что местное самоуправление является одним из наименее развитых институтов гражданского общества в Казахстане. В немалой степени это связано с тем, что в нашем обществе отсутствует осознанное понимание того, что без этого важного элемента сложно рассчитывать на ощутимый прогресс как общества, так и государства. Мы предлагаем вниманию наших читателей точку зрения по этой проблеме нашего постоянного автора и эксперта Рахимбека АБДРАХМАНОВА.

EXK . KZ . «Легче всего свалить все на меня — доктор Айна Бакеева о смерти журналиста» — Доктор Айна БАКЕЕВА прокомментировала информацию о том, что известному казахстанскому журналисту Калыбеку АТЖАНУ, болевшему коронавирусом, стало плохо после выполнения дыхательной гимнастики, и он скончался… Бакеева добавила, что информацию о смерти журналиста после выполнения гимнастики распространяют ее противники. Отметим, что сама Бакеева выступает против кампании по вакцинации в том виде, в каком она проводится сейчас, — с рядом ограничений для невакцинированных — Сейчас говорят, что я называю вакцинацию фашизмом, — нет, не надо передергивать мои слова. Я называю принуждение к испытанию вакцины фашизмом, — объяснила свою точку зрения медик.

SPIK . KZ . «Не пришла ли пора отправить казахстанские СЭЗ на свалку истории?» — Когда-то нашим государством делались большие ставки на специальные экономические зоны (СЭЗ). Нам рассказывали, что их деятельность будет способствовать переформатированию отечественной экономики и приведет в эти зоны крупных инвесторов с мировыми именами. Однако за все годы своего существования СЭЗ не только не стали вожделенными точками роста, но и пудовым камнем повисли на шее государства. И тем не менее ни у кого не поднимается рука «добить» их окончательно, хотя именной такой вариант еще несколько лет назад предлагал Елбасы.

TIME . KZ . «Нулевой результат» — Антикоррупционная служба требует, чтобы акимат Алматы наказал бывшего начальника управления культуры Эрнара КУРАШЕВА. В Агентстве по противодействию коррупции продолжают разбираться, каким образом были потрачены деньги, выделенные акиматом Алматы на разработку проектно-сметной документации музея под открытом небом вокруг Сакского кургана.

«Проверочная работа, или И так сойдёт» — К сожалению, все чаще происходят случаи, когда представители госоргана, наделенного какими-нибудь контролирующими полномочиями, однозначно не правы. Но если их прямо или косвенно уличат в нарушении законности, они начинают разыгрывать из себя ненароком ошибшихся персон, действующих в интересах государства. Нерадивые служащие отнюдь не стремятся исправить сложившуюся по их вине неприятную ситуацию. Даже не потому, что не горят желанием починить сломанное, хотя и этого фактора исключать нельзя, а по причине того, что не несут ответственности за последствия своих противозаконных действий. То есть могут совершенно безбоязненно и безнаказанно выкидывать фокусы, какие им вздумается.

TENGRINEWS . KZ . «Черта бедности. Можно ли быть довольным зарплатой в 40 тысяч тенге» — Наш корреспондент побывал в двух райцентрах Северо-Казахстанской области, где местные жители ему рассказали, как они живут на зарплаты, которые чуть выше прожиточного минимума… «Вот видите, травку рвем. Работа есть, только заработок маленький. Мы получаем 37 тысяч всего. То есть зарплата 42 500, оттуда высчитывают подоходный, пенсионные, на больничку, и получаем 37«, — говорит одна из моих собеседниц.

365 INFO . KZ . «Почему живодеров не сажают в тюрьмы? — мнение зоозащитника» — Между тем в Уголовном кодексе есть 316 статья: за жестокое обращение с животными можно получить уголовный или условный срок до 2 лет. Вот только по словам Сергея СНЕГИРЁВА, зоозащитника и члена республиканского экологического общественного совета, правоохранительные органы не умеют работать с этой статьей. Да и сама статья не очень гибкая — Почему же 316 статью так не любят правоохранительные органы, а для правонарушителей все заканчивается «легким испугом»? Потому что формулировка в ней такая: «Умышленное причинение увечий или гибели». А умышленность нужно доказывать. И если человек «включит дурачка» — не знал, не хотел этого делать — ответственность с него снимается практически в полном объеме.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.