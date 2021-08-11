«Почему Казахстан не готов к выборам акимов». «Ассоциация торговых предприятий Казахстана добивается отставки министра финансов и председателя комитета госдоходов». «Оскорбления и клевета в соцсетях должны стать уголовно наказуемыми»

Сетевой Казахстан 11 августа 2021г.

EXCLUSIVE . KZ . «Почему Казахстан не готов к выборам акимов» — По мнению гражданских активистов, в ближайшее время нас ждет ли нас бунт недавно избранных сельских акимов – они обнаружат, что у них нет ни полномочий, ни ресурсов. Тем временем, государство разработало новую Концепцию местного самоуправления. Но вопрос в том, решит ли она главную проблему – децентрализацию распределения бюджетных ресурсов.

TIME . KZ . «В глухой блокаде» — Ассоциация торговых предприятий Казахстана добивается отставки министра финансов и председателя комитета госдоходов. Объединение уже подготовило письмо президенту страны с призывом уволить министра Ерулана ЖАМАУБАЕВА и Али АЛТЫНБАЕВА. Члены ассоциации возмущены тем, что в Минфине игнорируют их доводы по поводу вводимой маркировки ряда товаров, которая неизбежно приведет к росту цен. В Казахстане введена обязательная цифровая маркировка табачной продукции и меховых изделий, а в данный момент реализуют пилотные проекты по маркировке молочной, алкогольной продукции и сахаросодержащих напитков. Эти меры вызвали протест у представителей бизнеса, о чем они и заявили во вторник на онлайн-брифинге в Нур-Султане.

«Выстрелы на перевале» — В конце июня страну всколыхнула дикая новость — неизвестные обстреляли служебный автомобиль Range Rover, за рулем которого находился заместитель начальника департамента полиции Алматинской области полковник Ержан ОРАЗБЕКОВ. Как минимум два выстрела достигли цели — внедорожник получил серьезные повреждения, также осколками стекла поранился сидевший на пассажирском сиденье заместитель начальника миграционной полиции Эльмурат НУРСЕИТОВ. Как стало известно, сейчас по этому делу задержаны три человека, двое из них находились в автомобиле, откуда шла стрельба, а третьего называют заказчиком нападения. Что самое удивительное, последний является действующим сотрудником полиции.

TURANPRESS . KZ . «Псевдоэффекты от квазигоссектора. Проверки квазигосударственных структур принесли неутешительные результаты» — Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручил правительству и Счетному комитету провести анализ эффективности деятельности государственных холдингов и нацкомпаний. Счетный комитет довольно регулярно исполняет это поручение, не только проводя соответствующие проверки на предмет соблюдения бюджетной дисциплины, но и осуществляя комплексную экспертизу результативности работы той или иной структуры. К сожалению, далеко не все эти документы можно найти в открытом доступе, но даже тех, что имеются, вполне достаточно для определенного размышления. Кроме того, некоторые весьма показательные выводы были озвучены председателем СК Натальей ГОДУНОВОЙ в ходе слушаний, прошедших в обеих палатах парламента летом этого года.

KAPITAL . KZ . Андрей ЧЕБОТАРЁВ, аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане – «Есть ли угроза для тенге?» — Принято считать, что тенге может только слабеть. Но это неправда… Остаётся вопрос: зачем некоторые экономические эксперты продолжают пугать девальвацией. На него ответить сложнее всего — видимо, просто потому, что это самая «хайповая» тема, то есть самая обсуждаемая, а не все готовы гнаться за здравым смыслом в ущерб популярности, а еще потому, что в Казахстане принято всегда ждать девальвацию и ослабление национальной валюты и не замечать периоды её укрепления.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Инна Рей: У нас туристический рынок живет вопреки всем законам экономики» — Казахстанский туристический рынок развивается исключительно эмпирическим путем, а путь этот может быть долог, труден и полон ошибок. Поэтому, как уверена президент Ассоциации туроператоров Казахстана Инна РЕЙ, стране срочно нужно начать работу с учеными, которые бы вплотную взялись за научное исследование развития отечественного туризма… Эксперт отмечает необходимость создания единого Министерства туризма и убеждена, что Китай лучше всех развил внутренний туризм в период пандемии.

FORBES . KZ . «Сельское хозяйство Казахстана: классический брежневский застой» — С весны этого года весь Казахстан внезапно озадачился проблемами сельского хозяйства и ценообразовании в агропромышленном комплексе. Проблемы казахстанской «сельхозки» появились не мгновенно, она словно плоды её же производства — формировались, крепли, набухали, созревали, наливались силой и в итоге начали приносить общий системный результат, который на второй год пандемии прочувствовал на себе и своем кошельке каждый житель Казахстана.

NOVGAZ.COM . «Это не откат назад, это — контрреволюция. Всем нужен управляемый суд» — 7 дней со дня кончины одного из разработчиков закона «Об адвокатской деятельности», и, наверное, самого известного казахстанского юриста Александра РОЗЕНЦВАЙГА. Пять лет назад он дал интервью для Радио Азаттык — о том, как «оттепель» 90-х сменилась судебными репрессиями 10-х годов, как в 90-х бандиты защищали его от милиции, как закон «Об адвокатской деятельности» «протаскивался» через парламент и в какую эпоху судебная система страны откатывается. Мы решили опубликовать это интервью. Оно оказалось не только очень актуальным сейчас, но и пророческим.

SPIK . KZ . «Оскорбления и клевета в соцсетях должны стать уголовно наказуемыми» — В казахстанском сегменте интернета кипят страсти: обсуждают самоубийство известной писательницы Аи МАНТАЙ. Кибербуллинг в сети стал причиной такого шага. Как это остановить и должны ли виновные понести наказание? На эти вопросы отвечает известный адвокат, управляющий партнер адвокатской конторы «Назханов и партнеры» Таир НАЗХАНОВ, имеющий опыт противодействия кибербуллингу.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Почему казахским чиновникам необходимо нарушать законы» — Почти каждую неделю какой-нибудь босс областного или районного масштаба оказывается в центре скандала в связи с проведением тоя — юбилея, кыз-узату и т.д. Казалось бы, неглупые люди, раз пробились к кормушке, должны понимать, насколько это опасно… То есть здоровье своих близких и себя, любимых, им не очень важно. Настолько, что они готовы потратить деньги на пышное мероприятие с риском для жизни. При этом они прекрасно понимают, что рискуют карьерой и благосостоянием. Как правило, среди приглашенных обязательно найдется добрый человек, который сольет фото и видео с мероприятия в интернет. Настоящий статус – это безнаказанность. Ведь чем ты круче, тем больше законов ты можешь нарушить…

EXK . KZ . «Алматы достиг пика заболеваемости коронавирусом – Бабакумаров» — По данным санврачей, в июле в городе зарегистрировано более 25,5 тысячи случаев, в общем же с начала года — 95 тысяч случаев. Эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы достигла пика заболеваемости с регистрацией более 1,5 тысячи случаев в сутки. (…) Ситуация также осложняется ростом доли симптомных больных, увеличившейся до 94 процентов, — сообщили представители акимата. В связи с этим заместитель акима города Ержан БАБАКУМАРОВ поручил управлению общественного здоровья повысить эффективность и качество медицинских услуг по лечению ковидных больных на дому на уровне ПМСП.

AZATTYQ . ORG . ««Пять дней подряд ходил на свадьбы». Истории умерших в рассказах родных» — «Она отказалась от лечения… было поражено 95 процентов легких… остался один с восемью детьми…», «собирался на шестую свадьбу за неделю…». Родственники умерших от коронавируса дали интервью Азаттыку.

IA — CENTR . RU . «Чем опасны беженцы и «возвращенцы» из Афганистана для казахстанцев?» — В «горячих точках» на религиозных фронтах побывали тысячи людей, проживающих сегодня в центральноазиатских республиках. Теолог из #Казахстана Расим ЧЕЛИДЗЕ в продолжении интервью рассуждает о проблемах от приверженцев экстремистских религиозных организаций и их реабилитации.

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