«Что мешает реализации реформ, заданных президентом Казахстана?». «Казахстанцы осуждают такие проявления пещерного национализма». «Почему ломают дорогое оборудование на предприятиях». «ЕНПФ – опухоль экономики, а Нацбанк – убийца производства»

Сетевой Казахстан 13 августа 2021г.

IA — CENTR . RU . «Что мешает реализации реформ, заданных президентом Казахстана?» — В сентябрьском послании руководителя Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА, озвученном на совместном заседании палат парламента страны, был предложен новый пакет реформ. О том, как выглядит их реализация с точки зрения эксперта и рядового казахстанца, рассказал политолог Данияр АШИМБАЕВ — Если же обратиться к нынешним изменениям, то я на данный момент не увидел главного. Налицо проблема качества госуправления. На эту тему вопросы и задачи стояли, шаги были сделаны. Введена новая система планирования, анонсирована некая система улучшения качества контрольных показателей. Но прорывов не видно. Счетный комитет по-прежнему сообщает о гигантских нарушениях, а какой-то обобщающей работы по ним сделано не было…

QMONITOR . KZ . «Казахстанцы осуждают такие проявления пещерного национализма» — Первый заместитель главы Администрации президента РК Даурен АБАЕВ в программе «Открытый диалог 2.0» прокомментировал ситуацию, из-за которой российские депутаты возмутились положением дел с русским языком в Казахстане — «Вне всяких сомнений такие прецеденты недопустимы и возмутительны, и поэтому правоохранительные органы дадут справедливую правовую оценку. Не потому, что российские депутаты возмутились, а потому что в нашей стране в принципе такие вещи жестко пресекаются вне зависимости от того, кто подвергся дискриминации и по какому поводу — казахи, русские или представители других этносов, Более того, подавляющее большинство наших граждан осуждает такие проявления пещерного национализма», — сказал Даурен Абаев… Напомним, ранее в ряде российских СМИ была опубликована информация о том, что националисты организовали проверку использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях.

EURASIA . EXPERT . «Незаконные поставки нефти из Казахстана на Украину нужно пресекать» — Летом 2021г. Киев и Нур-Султан договорились активизировать экономическое сотрудничество, просевшее в последние годы. Помимо этого перезагрузке подвергнется институт побратимства городов и гуманитарные связи – в том числе в сфере изучения новейшей истории. Тем временем, стало известно о группе казахстанских националистов, которая устроила рейды по контролю использования казахского языка в магазинах и госорганизациях республики. Русскоговорящих жителей они подвергают оскорблениям и обвинениям в «русском фашизме». Какой сигнал посылает России сближение Казахстана с Украиной на этом фоне, в интервью «Евразия.Эксперт» оценил кандидат политических наук, автор телеграм-канала Kaliyev channel Талгат КАЛИЕВ — В Казахстане нет антироссийских настроений. Если какие-то вспышки возникают, то это исключительно реакции на какие-то необдуманные провокационные заявления отдельных российских политиков, занимающих в том числе руководящие позиции в Государственной Думе. Русский язык у нас является официальным языком межнационального общения. Это прописано в Конституции.

CONTUR . KZ . «Турция в Центральной Азии: желаемое и действительное» — В целом, по мнению экспертов, Турция старается придать сотрудничеству со странами Центральной Азии более институциональный характер. Однако ее попытки по формированию общей региональной повестки остаются ограниченными. В условиях пандемии и экономического кризиса средств для того, чтобы серьезно вложиться в регион у Турции нет, как и желающих финансировать ее геополитические проекты. Однако, менее затратное культурно-гуманитарное сотрудничество остается и будет важным направлением взаимодействия со странами Центральной Азии — «На мой взгляд, все эти разговоры про влияние Турции сильно преувеличены. Избавившись от одного старшего брата, никто не хочет получить себе другого», — заявил политолог Аскар НУРША выступая на заседании экспертного клуба «Мир Евразии».

KURSIV . KZ . «Чем запомнился год работы Антимонопольного госоргана Казахстана» — Почти год назад в Казахстане создали Агентство по защите и развитию конкуренции, которое призвано бороться с монополиями и повысить конкуренцию в секторах экономики с большой концентрацией крупных компаний. «Курсив» рассказывает, как прошел год антимонопольной борьбы нового госоргана. Во главе нового госоргана был поставлен Серик ЖУМАНГАРИН, последние должности которого были так или иначе связаны с антимонопольным регулированием.

FORBES . KZ . «Луддизм XXI века: почему в Казахстане ломают дорогое оборудование на предприятиях» — Каковы причины трудовых конфликтов и где искать пути их разрешения, рассуждает эксперт Ербол ИСМАИЛОВ — Например, у нас был случай: на одном предприятии женщины вручную промывали огромные трубы в емкости с жидкостью, от которой шли вредные испарения. Но когда компания закупила новое дорогостоящее оборудование для промывки этих труб, работницы его сломали, испугавшись, что их уволят. В XXI веке мы столкнулись с луддизмом! Этот вопрос тоже относится к области коммуникаций: людям не объясняют, что новые технологии не лишат их рабочих мест.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Петр Своик: ЕНПФ – опухоль экономики Казахстана, а Нацбанк – убийца производства» — Опухолью на теле экономики Казахстана назвал ЕНПФ экономист Петр СВОИК. Столь резкое высказывание признанный эксперт аргументирует провальной деятельностью фонда и его прямого «куратора» — Национального банка. Ранее в интервью нашему агентству Своик охарактеризовал инвестиционную политику ЕНПФ как «диверсию против экономики». С тех пор, увы, судя по его анализу ничего не изменилось. Даже раздача пенсионных накоплений, казавшаяся обывателям манной небесной, не улучшила репутацию фонда. Azattyq Rýhy представляет очередное интервью с Петром Своиком – о недоработках ЕНПФ и Нацбанка, у руля которого восседает Ерболат ДОСАЕВ.

SPIK . KZ . «Развитие регионов: имитация бурной деятельности?» — Весной этого года стало известно, что Министерство национальной экономики разрабатывает новый план территориального развития страны до 2025 года. В начале лета с помпой прошла презентация этого плана. Учитывая, что подобные документы принимаются в нашей стране с завидной регулярностью и при этом никак не влияют на реальную жизнь, смело можно было бы пройти мимо этого события. Однако в этой новой «стратегической разработке», которая в основном мало чем отличается от своих предшественниц, отыскалось нечто такое, что все-таки заставило обратить на нее пристальное внимание. Дело в том, что местами она в корне противоречит многим национальным проектам и даже требованиям самого главы государства.

TENGRINEWS . KZ . ««В стране мультикультур закончилась культура». Как сельские клубы превратились в руины» — Рядом со столицей Казахстана есть три поселка — Дамса, Научный и Степное. Их объединяет то, что в них не работают дома культуры. И если в двух поселках здания просто простаивают, то в третьем от него остались лишь руины. Но, было время, в этих сельских клубах кипела жизнь.

EXCLUSIVE . KZ . «Общественный мониторинг: Врачи наживались на болезни ковидных пациентов» — Коррупция в медицине давно перестала удивлять казахстанцев. Но оценить ее масштабы помогла пандемия коронавируса. В марте этого года Минздрав подписал меморандум с Республиканским общественным объединением «Общественный контроль и мониторинг». В эту неправительственную организацию вошли обычные граждане, которым надоело терпеть коррупцию и безответственное расходование государственных денег. О работе объединения мы поговорили с его руководителем Саидой ТАУКЕЛОВОЙ.

CARAVAN . KZ . «1 сентября на партах многих казахстанских школьников появятся новые учебники» — Весь прошлый и, скажем откровенно, непростой учебный год родители живо обсуждали в соцсетях качество учебного материала, критиковали рисунки, темы, цитаты, спрашивали: “Зачем во время пандемии создавать обновленные книги?”. “Почему в учебнике английского нарисованы монстры?” – недоумевали бабушки. Эх, не видели они еще обучающие издания японских школ для первоклашек, где главный герой – какашка! “КАРАВАН” решил выяснить – как создаются обучающие книги, проводится ли их экспертиза, могут ли в ней участвовать казахстанцы?

AZATTYQ . ORG . «Почему дети стали чаще болеть COVID-19? Интервью с педиатром-инфекционистом» — В начале пандемии инфекционисты отмечали, что дети переносят COVID-19 в легкой или бессимптомной форме. Недавние исследования показали, что это не так. В Казахстане шесть процентов заболевших коронавирусной инфекцией — дети. По официальным данным, с начала года выявлено 45 тысяч случаев заражения среди детей, шесть инфицированных умерли. В настоящее время лечение от COVID-19 получают 6380 детей, в том числе 918 — в условиях стационара. 25 маленьких пациентов находятся в тяжелом состоянии. Детские инфекционные больницы заполнены на 53 процента.

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