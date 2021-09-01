«Глава ассоциации предприятий торговли Казахстана Жибек Ажибаева: Министр финансов должен уйти в отставку!». «Языковой патриотизм: «казахскость» превыше всего?». «Социология в Казахстане: знаем ли мы общество, в котором живем?»

Сетевой Казахстан 1 сентября 2021г.

INFORMBURO . KZ . «Что поручал Токаев в своих предыдущих посланиях и что из этого исполнено» — Сегодня, 1 сентября, президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ обратится с посланием народу Казахстана. Это обращение станет третьим посланием второго президента страны. Послание президента считается программным выступлением, в котором глава государства обозначает дальнейшие направления развития и даёт поручения исполнительной власти, то есть правительству. Можно сказать, с посланием президента в стране начинается условно “новый политический сезон”.

SPIK . KZ . Джанибек СУЛЕЕВ – «Получит ли Казахстан новое правительство в 2022 году?» — Близится 1 сентября, которое давно и прочно ассоциируется у нас с Днем знаний. Однако эта дата является стартовой и для новой парламентской сессии. Именно здесь глава государства по сложившейся за последние годы традиции обозначит задачи на обозримую перспективу не только для законодательной, но и для исполнительной власти. И вероятность того, что реализовывать эти задачи в ближайшее время придется новому составу кабинета министров, достаточно высока.

LITER . KZ . «Чего ждать казахстанцам от нового министра обороны, рассказали эксперты» — Реформирование Вооруженных сил Казахстана, полная проверка складов с боеприпасами, возможная их передислокация, а также стратегия по взаимодействию с Афганистаном — это все то, чем придется заниматься новому министру обороны Мурату БЕКТАНОВУ. Такое мнение возникло у казахстанских политологов…

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Короновирусные страсти» — Минздрав на заседании правительства озвучил очередные прогнозы. Обстановка была признана слегка улучшающейся, в связи с чем было принято решение о некотором послаблении карантинных мер. Имеет ли все это отношение к реальной жизни? Доверия к медицинской статистике давно уже не осталось. Если ежедневно трубить о количестве заболевших и выздоровевших, то в какой-то момент люди перестают следить за динамикой, тем более что по-прежнему стоит неразбериха с положительными и отрицательными результатами анализов при диагностике короновируса. Данные по смертности также показывают картину, которая указывает на плохую работу систему здравоохранения в целом, нежели на последствия ковида.

Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Местное самоуправление в городах Казахстана: быть или не быть?» — Указом Президента РК от 18 августа 2021 года утверждена Концепция развития местного самоуправления в Республике Казахстан до 2025 года. План действий по реализации концепции предусматривает 20 мер организационного и правового характера. Среди явных плюсов концепции следует отметить ее ориентацию на разграничение полномочий и сфер ответственности местного государственного управления и самоуправления, в том числе посредством принятия закона «О местном самоуправлении в Республике Казахстан». Правда, этот закон планируется принять только в 2023 году. Судя по всему, процесс указанного разграничения обещает быть непростым и потребует соответствующее время.

CARAVAN . KZ . «Глава ассоциации предприятий торговли Казахстана Жибек Ажибаева: «Министр финансов должен уйти в отставку!»» — Доведенные до отчаяния бизнесмены вышли с жестким требованием отставки министра финансов. Что же заставило их пойти на этот шаг? — Почему бизнес уходит в тень? Потому что ему неудобно, потому что штрафные санкции, нет доходов элементарно на обеспечение членов своей семьи. Сегодня почти все они работают на этот пресловутый пилотный проект. Мы считаем, что министр – это доверие правительства и Президента, и он должен нести ответственность за те последствия, которые возникают в результате принятых им решений.

QMONITOR . KZ . «Языковой патриотизм: «казахскость» превыше всего?» — Если в советские времена людей портил квартирный вопрос, то сегодня, в независимом Казахстане, – языковой: он делает нас крайне нетерпимыми, озлобленными. Все чаще звучат призывы к откровенно дискриминационным мерам. А в последнее время кое-кто начал уже переходить от слов к действиям, которые немалая часть граждан называет «патриотическими». И как раз таки о «языковом патриотизме» сегодня хотелось бы поговорить.

«Социология в Казахстане: знаем ли мы общество, в котором живем?» — Мы мало знаем или даже почти не знаем общество, в котором живем. Нам неизвестно, как большинство казахстанцев относится к тем или иным событиям и процессам, происходящим в политике, в той же языковой сфере, в сфере межнациональных отношений и т.д. В том числе поэтому немало всевозможных деятелей присваивают себе право говорить якобы от имени народа. В этой связи возникают закономерные вопросы, на которые мы попросили ответить координатора проектов ОФ «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» Ольгу СИМАКОВУ.

TIME . KZ . «Можно, если осторожно?» — Все-таки отправлять ребенка в школу или держать его на дистанционке во имя здоровья? Новый учебный год уже наступил, но исчерпывающего ответа на этот вопрос не знает, пожалуй, никто! Руководство Минобра заявляет, что 1 сентября учебные заведения начинают работу в традиционном формате, то есть офлайн, однако эпидобстановка в большинстве регионов страны остается напряженной. Так стоит ли рисковать?

365 INFO . KZ . «Родные родители – это лучшее, что может быть у ребенка» — Мало кому известно, что проект «Казахстан без сирот» действует уже 25 лет. В канун 1 сентября и Дня знаний уполномоченный по правам ребенка при президенте Аружан САИН поделилась тем, каким сложным бывает путь приемных родителей и воспитанников детских домов друг к другу. Если у ребенка нет родителей, нет взрослых, которым он может доверять и которые верят в него, маленький человечек будет отставать в развитии и не сможет раскрыть и реализовать свои способности. Всю его жизнь определит это сиротство, уверена Аружан Саин. Будет ли такой ребенок успешным? Не исключено. Но будет ли он счастлив сам и сможет ли дарить счастье другим людям?

IA — CENTR . RU . «Эффект домена: смогут ли владельцев сайтов заставить «переехать» в Казахстан» — Все сайты с доменными именами .KZ и .ҚАЗ, расположенные на иностранных серверах, до 3 сентября 2021 года обязаны «переехать» на казахстанские аналоги. Почему вынужденный «переезд» вызвал волну возмущения, и чем обещает ответить профильное ведомство страны тем, кто не уложится в срок, – в обзорном материале Марселя ХАМИТОВА.

SPUTNIK . KZ . «Опасаться ли казахстанцам проверок на вакцинацию с 1 сентября?» — Миллионы казахстанцев привились от коронавируса в том числе и для того, чтобы продолжать работать: главный санврач потребовал к 1 сентября получить оба компонента вакцины. Что будет, если выходить на работу без вакцинации, читайте в материале Sputnik Казахстан…

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