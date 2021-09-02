«Экономика, статус русского языка и почти ничего о политике. Третье «послание» Токаева». «Где взять деньги на выполнение поручений?». «Казахские националисты грозятся убить депутатов российской Госдумы». «Почему в Казахстане до сих пор торгуют людьми?»

Сетевой Казахстан 2 сентября 2021г.

AZATTYQ . ORG . «Экономика, статус русского языка и почти ничего о политике. Третье «послание» Токаева» — Государственные деньги расходуются неэффективно, однако чиновники не несут за это ответственности; страна «проедает» Национальный фонд, при этом власть обвиняет часть населения в «социальном иждивенчестве»; развитие казахского языка в стране — «основная стратегия», но «препятствовать использованию русского нельзя». О чем говорил Касым-Жомарт ТОКАЕВ в «послании народу»?

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Без революций и конкретики» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ выступил со своим третьим посланием. Президент прошёлся по достаточно широкому спектру вопросов. Их злободневных тем за бортом остались взрывы в Жамбылской области и Олимпиада в Токио. Первую ситуацию должен, видимо, рассмотреть Совбез, а по второй теме анонсировано отдельное заседание. Послание президента народу, как представляется, должно было вернуть политическую инициативу Ак Орде, которая в последнее время находится под постоянной критикой общественности и экспертов. Президент выдвинул за два года немало инициатив, однако их реализация вызывает серьёзные вопросы.

INFORMBURO . KZ . «Экономист Мурат Темирханов: Главный вопрос — где взять деньги на выполнение поручений?» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручил сократить объём трансфертов из Нацфонда. Как это будет реализовано? Почему Казахстану необходимо закрепление бюджетного правила, но нельзя торопиться с его утверждением, и как отразится на экономике страны поручение повысить минимальную зарплату? На вопросы “почему”, “зачем”, и “что дальше” в интервью ответил экономист, финансист Мурат ТЕМИРХАНОВ.

NOVGAZ.COM . Амиржан КОСАНОВ – «Токаев на пороховой бочке» — Взрывы и пожар на складе боеприпасов в Жамбылской области, в результате которых погибли 15 человек, могут сдетонировать в обществе и вызывают вопросы к власти. Почему не выполнены поручения ТОКАЕВА, которые он дал министрам ровно два года назад после аналогичной трагедии в Арысе? Тогда президент потребовал провести ревизию всех войсковых складов в стране (а их у нас 44) и перенести взрывоопасные арсеналы от населенных пунктов на безопасное расстояние.

CENTRASIA . ORG . «Казахские националисты грозятся убить депутатов российской Госдумы» — Угроза, содержащаяся в видеообращении на Telegram-канал издания Readovka, исходит от двух казахских «активистов» – Мурата МУХАМЕДЖАНОВА, руководителя местного «Союза ветеранов», объединяющего участников боевых действий на таджикско-афганской границе и других военных конфликтов, и Нуржана АЛЬТАЕВА, лидера незарегистрированной партии «Ел Тірегі». Они вменяют российским законодателям «посягательство» на территориальную целостность Казахстана… Кроме того, оба деятеля назвали «клоунами» членов общественной организации «Офицеры России» и обвинили их в том, что россияне обратились напрямую к президенту Казахстана Касым-Жомарту ТОКАЕВУ с жалобой на притеснения этнических русских в этой республике, инициируемые представителями местных националистических движений.

EADAILY . COM . ««Офицеры России» ответили на угрозы со стороны казахских националистов» — Глава организации «Офицеры России» Сергей ЛИПОВОЙ назвал распространенное в СМИ заявление активистов незарегистрированной казахстанской организации «Ел Тiрегi» (Народная опора) спланированной провокацией и призвал власти республики отреагировать на нее…

TIME . KZ . «Они боролись до последнего» — Военные прервали молчание после трагедии, произошедшей неделю назад в одной из частей Регионального командования (РгК) “Юг”. Нам удалось встретиться с командованием военного округа, а также с военнослужащими и военным прокурором, которые проходят лечение в госпитале… Старший лейтенант Нурболат КУРАЛ. Замком, которому всего 26 лет, можно сказать, родился в рубашке. Будучи прикомандированным, он вывел солдат-срочников в безопасное место, поручил командование сержанту, а сам вернулся в часть, чтобы помочь сослуживцам — Когда я приблизился метров на 80-100 к складу, прогремел взрыв. Когда пришел в себя, многие были без сознания. Некоторых удалось привести в чувство, кого-то контузило, и они бежали в сторону склада. Те, кто мог, помогали раненым. Я начал искать остальных. Не помню точно, сколько человек вынес, — рассказал Курал.

«Увидим свой портрет» — В Казахстане стартовала национальная перепись населения. Гражданам предложат ответить на внушительный список вопросов раскрыть свои доходы, поделиться, планируют ли заводить детей, есть ли проблемы со здоровьем, какой площади жилье… Зачем государству знать все это? А вдруг кто-то не захочет делиться подробностями своей жизни да и вообще тратить время на участие в переписи? Предусмотрена ли ответственность за это? Разъяснения нам дал заместитель руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и развитию Нияз КОШКИМБАЕВ.

QMONITOR . KZ . «Можно ли остановить образовательную эмиграцию из Казахстана?» — Сегодня в вузах начинается новый учебный год. Пока неизвестно, какое количество студентов-первокурсников набрали казахстанские университеты, а сколько наших молодых соотечественников отправились за получением высшего образования в другие страны. Между тем, интересно было бы узнать, изменилась ли (и насколько) наметившаяся в последние годы тенденция к росту «студенческого экспорта» из нашей республики… Вывод очевиден: пора срочно браться за наведение порядка в отечественных вузах, где ситуация сегодня даже хуже, чем в системе школьного обучения. Одним только увеличением количества грантов проблему образовательной эмиграции не решить.

IA — CENTR . RU . «Как Казахстану сохранить энергетическую независимость» — В своем послании народу #Казахстан’а глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ заявил, что уже к 2030 году в Казахстане наступит дефицит электроэнергии. В поиске решения проблемы и в ситуации экологических угроз у Казахстана есть риск попасть в ловушку нерентабельных, но популярных решений. Потому возникает вопрос – а насколько «зеленой» должна быть энергетика. Что сегодня «питает» Казахстан, какие проблемы важно решать, и что такое на практике «газификация твердых ископаемых топлив» и мирный атом – разбирался Вячеслав ЩЕКУНСКИХ.

SPIK . KZ . «Дорогая и бессмысленная, или Что дала Казахстану Дорожная карта занятости» — «Дорожная карта занятости» – государственная программа, которая реализуется на территории нашей республики последние несколько лет. Ежегодно на нее выделяются сотни миллиардов тенге, а чиновники преподносят этот проект как суперуспешный и позволяющий трудоустраивать казахстанцев на системной основе. Но насколько эта радужная картинка соответствует реальности?

CARAVAN . KZ . «Запад Казахстана уже готовится к войне: для простых граждан вся информация засекречена» — В одном из последних номеров “КАРАВАН” писал, как ДЧС Уральска подал в суд на городскую многопрофильную больницу иск за отсутствие бомбоубежища. Никого не смутило, что 5 лет назад, в процессе ее строительства, об обязательности этого инженерного сооружения никто и не заикался. Акт о приемке здания больницы подписали, в том числе и чеэсники. Это означает, что в Казахстане сложилась порочная практика сбора миллионных штрафов. Суд постановил оштрафовать больницу на 1 020 950 тенге. И, опять же, не вник в одну особенность. Он не стал штрафовать ни акимат, ни облздрав (интересно – почему?). А ответчиком назначил саму больницу. Но больница сама себя не строила! И акты сама себе не подписывала!

MK — KZ . KZ . «Почему в Казахстане до сих пор торгуют людьми?» — В РК с начала года возбудили 87 уголовных дел, связанных с торговлей людьми. Нынешняя ситуация, вызванная пандемией COVID-19, затрагивает все страны, негативно сказываясь на уязвимых категориях населения, включая тысячи мигрантов. Цели продажи живого товара могут быть самыми разными. Самое распространенное занятие, для которого торговцы подбирают жертв, — проституция… Другим, не менее распространенным, способом человеческой эксплуатации является рабский труд.

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