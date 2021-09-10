«О слабом государстве». «С вакцинами очередной сюрприз». «Социальному блоку правительства нужен другой вице-премьер». «Эмиграция: основные причины, побуждающие казахстанцев покинуть страну». «Цены на топливо в Казахстане будут только расти»

Сетевой Казахстан 10 сентября 2021г.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «О слабом государстве» — Когда говорят о понятии состоявшееся государство, то мы исходим прежде всего не сколько из истории, столько из сегодняшнего положения дел. А что является признаками состоятельности? Международное признание или оформленные границы? Современная политика четко говорит, что всё так называемое международное право – это, по сути, фикция. Всегда было и есть право сильного, т.е. сверхдержав, которые обеспечивают или изменяют легитимность и государств, и границ, если им очень-очень надо… В этой ситуации произошел транзит власти. НАЗАРБАЕВ, который считался гарантом стабильности и согласия, покинул пост президента, сохранив за собой на уровне символов нацию, народ, безопасность, правящую партию и фонд «Самрук-Казына». Новый президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ стал в этих условиях «просто» главой государства, которое, как мы видим, остро нуждается в реформах.

«С вакцинами очередной сюрприз» — Президент ТОКАЕВ в своем Послании поручил закупать вакцины, зарегистрированные и одобренные ВОЗ. Тем самым, Спутник и QazVac остаются не у дел. Это заявление порождает множество вопросов, которые правильней адресовать не главе государства, а Минздраву.

365 INFO . KZ . «Социальному блоку правительства нужен другой вице-премьер» — Директор Центра актуальных исследований «Альтернатива», политолог Андрей ЧЕБОТАРЕВ высказался о том, кто гипотетически может расстаться с министерским креслом — В целом минздрав и минобразования сейчас находятся в авангарде борьбы с коронакризисом. Социальный блок, в принципе, весь на своих местах, за исключением профильного вице-премьера Ералы Тугжанова. С учетом специфики работы социального блока министерствам нужен другой куратор… Сейчас, в пандемийное время, конечно, на вирус можно списать все проблемы хором. Но надо признать – правительство действительно работает в ограниченных условиях. Главное, чтобы оставалась безусловная ответственность за социально-экономическую ситуацию.

«Эмиграция: основные причины, побуждающие казахстанцев покинуть страну» — По мнению историка Асылбека БИСЕНБАЕВА, на желание покинуть Казахстан влияет непрофессионализм правительства, которое не может реализовать даже собственные программы. Негативными факторами являются также отсутствие реальной социальной защиты и непредсказуемая политическая ситуация — А в России прирост, потому что туда переезжают люди из Казахстана, а также Узбекистана и Кыргызстана. Небольшой процент из Украины и Беларуси, а основной миграционный поток из этих стран устремлен на Запад. Вообще, после обретения независимости, в 90-х годах из Казахстана выехало порядка 2,5 млн русскоязычного населения. Среди них были не только русские, но и немцы, украинцы, белорусы, казахи…

CARAVAN . KZ . «Без большого хлеба и с большими проблемами: что ждет казахстанцев после завершения уборочной кампании» — В главной житнице Казахстана вовсю продолжается уборочная страда. Какую урожайность дают поля в северных областях страны после сильнейшей засухи, чем опасны приписки чиновников и чего стоит ждать вслед за повышением цены на зерно? “КАРАВАН” разбирался с фермерами и экспертами.

LITER . KZ . «Цены на топливо в Казахстане будут только расти» — Казахстанцам нужно приготовиться к росту цен на топливо. К 2025 году они могут сравняться с российскими. Однако, в этом есть и положительные стороны. Liter.kz опросил экспертов и выяснил, что будет с рынком топлива в ближайшие несколько лет.

AZATTYQ . ORG . «Труд единый. Почему учителя недовольны стандартом Минобра?» — Переход к обновленному образовательному стандарту вызвал возмущение школьных педагогов и недоумение среди родителей учеников в одном из казахстанских регионов. Причина — уроки труда. Классы теперь решили не делить на группы по гендерному признаку. Школы не должны препятствовать, если мальчик хочет учиться кройке и шитью, а девочка — работать на станке или выжигать по дереву.

FORBES . KZ . «Казахстанец изобрёл революционные устройства для незрячих и получил номинацию на премию ООН» — Первый вопрос, заданный изобретателю инклюзивных технологий и социальному инноватору Галымжану ГАБДРЕШОВУ, звучал так: «Неужели в Европе или Америке не додумались до таких вещей, как тренажер шрифта Брайля или биолокатор?» — Этот вопрос нам задают постоянно, в том числе патентный поверенный из швейцарского бюро. «С чего я решил, что я первый это придумал?» — спрашивали они. — Когда мы подали заявку, он сказал, что даст ответ через года два-три — столько времени занимает патентная экспертиза. Но патент нам выдали через три месяца. Оказалось, что вообще изобретения для слепых можно пересчитать по пальцам. Последнее изобретение для обучения чтению пальцами датируется концом ХХ века, это цилиндр с отверстиями, в которые вставляются палочки типа спичек, — вещь, совершенно бесполезная.

KURSIV . KZ . «В Алматы начали активно достраивать замороженные проекты» — Строительный бум и дефицит земли в центральных районах Алматы вынуждает девелоперов и банки «размораживать» долгострои в лучших городских локациях. Какие проекты обрели в 2021-м новых хозяев или «проснулись» после десятилетней спячки – в материале «Курсива».

EXCLUSIVE . KZ . «Митинг антиваксеров не состоялся: El Tiregi переоценил их потенциал» — Назначенный на 7 сентября митинг против принудительной вакцинации не состоялся. По уже сложившейся традиции, количество полицейских и людей «в штатском» оказалось гораздо больше, чем самих митингующих. Самыми внимательными слушателями АЛЬТАЕВА были СОБРовцы.

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