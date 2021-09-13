Шахматисты Казахстана – в 1/4 финала Всемирной онлайн-Олимпиады, еще одно чудесное спасение футбольной сборной, старт чемпионата мира по футзалу и неудачное начало волейбольного первенства Азии

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Футбол: снова волевая ничья и снова 2:2

Национальная сборная Казахстана успешно (для себя) завершила сентябрьскую серию их трех матчей отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. После ничьей в домашнем поединке с украинцами (2:2) и поражения с минимальным счетом от финнов в гостях (0:1) наши футболисты не позволили обыграть себя довольно сильной команде Боснии и Герцеговины, на поле которой и проходил эта игра. Причем, как и в противостоянии с «жовто-блакитными», подопечные Талгата Байсуфинова спасли матч за минуту до конца компенсированного времени.

На снимке: после первого гола в ворота сборной Боснии. (Фото с сайта КФФ)

Если в Хельсинки за нашу сборную играл, по сути, резервный состав, то теперь главный тренер не стал мудрить и отправил на поле «основу». Тем не менее, первый тайм прошел при полном превосходстве боснийцев, которые, к нашему счастью, не сумели реализовать ни один из созданных ими голевых моментов. А вскоре после перерыва казахстанцы получили право на угловой, и летящий мяч, встретив на своем пути «пятую точку» выпрыгнувшего Исламбека Куата, угодил в ворота. Хозяева поля усилили натиск, и на 75-й минуте арбитр назначил в их пользу очень спорный пенальти, который был реализован. А незадолго до конца основного времени боснийцы забили и второй гол – как посчитали многие, победный. Однако на пятой добавленной минуте Бахтиер Зайнутдинов классно исполнил штрафной удар, и мяч, миновав «стенку», вонзился в дальний угол – 2:2.

В этот же день французы победили финнов (2:0), и турнирная таблица группы «D» приняла следующий вид: Франция – 12 очков (после 6 матчей), Финляндия – 5 (4), Украина – 5 (5), Босния – 3 (4), Казахстан – 3 (5). Следующие свои игры наши футболисты проведут 9 и 12 октября, причем в обоих случаях будут принимать соперников, боснийцев и финнов, на своем поле.

Шахматы: сборная Казахстана – в топ-8

Завершился групповой этап Всемирной шахматной онлайн-Олимпиады, которую проводит международная федерация этого вида спорта (FIDE). Команды-участницы, представлявшие 153 страны, были разделены на четыре дивизиона. 40 из них, в том числе и сборная Казахстана, получили право играть в классе сильнейших. Их распределили по четырем группам, внутри которых прошли однокруговые турниры (все команды по раз сыграли друг с другом). Из девяти проведенных матчей наша шахматная дружина выиграла восемь, в том числе у очень сильных команд, входящих в мировую элиту, таких, как китайская (3,5:2,5 очка), грузинская (4,5:1,5), армянская (3,5:2.5).

На снимке: Динара Асаубаева

Как видно из результатов поединков, в каждом поединке от нашей страны были задействованы шесть шахматистов. На «открытых» (в нашем случае мужских) досках играли Ринат Джумабаев и Денис Махнев, на женских – Жансая Абдумалик и Динара Садуакасова, на молодежных (до 20 лет) – Рамазан Жалмаханов и Бибисара Асаубаева. Еще шестеро всегда готовы были подменить их: Муртас Кажгалеев, Рустам Хуснутдинов, Гулисхан Нахбаева, Гульмира Даулетова, Казыбек Ногербек и Меруерт Камалиденова.

Команда Казахстана, набрав 16 очков из 18 возможных, заняла первое место в своей группе, Китайская стала второй – 14. Эти две сборные получили пропуск в нокаут-стадию, или «плэй-офф». Поединки на выбывание начнутся сегодня. Пары 1/8 финала выглядят так: Казахстан – США, Украина – Индия, Россия – Венгрия, Китай – Польша. Каждое противостояние будет состоять из двух мини-матчей.

Волейбол: первый блин — комом

С поражения начался для мужской сборной Казахстана чемпионат Азии/Океании, который принимает японский город Чиба. Вчера в матче с командой Тайпея она не смогла выиграть ни одной партии – 0:3 (20:25, 22:25, 19:25). Эта неудача серьезно осложнила нашим волейболистам решение задачи выхода в следующую стадию первенства. Сегодня казахстанцы встретятся на площадке с южными корейцами, а завтра – с саудитами. Две лучшие команды из этой группы «D» получат право продолжить борьбу за медали, а двум другим придется довольствоваться участием в турнире за 9-16 места.

На снимке: эпизод матча между сборными Казахстана и Тайпея

Вот как выглядят составы остальных квартетов: «А» – Япония, Катар, Бахрейн, Индия; «В» – Иран, Гонконг, Таиланд, Пакистан; «С» – Австралия, Китай, Кувейт, Узбекистан. Они отобрались на чемпионат Азии/Океании по итогам зональных турниров.

Хоккей: в четырех матчах – лишь одна победа

На минувшей неделе «Барыс» провел на своем льду два матча регулярного первенства КХЛ. В первом из них одержал победу, тем самым изменив в графе «очки» цифру «ноль» на «двойку», а во втором потерпел поражение, уже третье в нынешнем сезоне.

Сначала в Нур-Султане гостил хабаровский «Амур», который в трех проведенных ранее играх набрал одно очко и считается одним из потенциальных аутсайдеров Восточной конференции. Хоккеисты «Барыса» с первых же минут, что называется, взяли быка за рога и к 5-й минуте забросили в ворота гостей две шайбы – отличились Кертис Волк и Алихан Асетов. В самом начале второго периода был удален на две минуты один их хоккеистов казахстанского клуба, и пока он отбывал наказание, команды обменялись голами: Аркадий Шестаков забил в численном меньшинстве, а затем гости реализовали большинство. Этот счет продержался почти до самого конца заключительного периода. Незадолго до финальной сирены «Амур» сократил разницу до минимума. 3:2 – первый успех «Барыса» в новом сезоне.

Через три дня в столицу Казахстана приехал московский «Спартак», лидер Восточной конференции. Наша команда вроде бы чаще владела шайбой, выполнила чуть больше бросков по воротам, нежели соперник. Однако на итоговом результате это никак не отразилось. Пропустив четыре шайбы, хозяева льда смогли ответить лишь одной голевой атакой, которую завершил Аркадий Шестаков, – 1:4.

Теперь «Барыс», занимающий 11-е, предпоследнее, место на «Востоке» (ниже располагается только «Амур»), отправится на запад, где проведет матчи в столицах России, Латвии и Финляндии – соответственно с ЦСКА, рижским «Динамо» и «Йокеритом».

Футзал: главный турнир четырехлетия

Вчера в Литве начался финальный турнир чемпионата мира, который проводится раз в четыре года. Он должен был состояться в 2020-м, но из-за пандемии его пришлось перенести.

В нем участвуют 24 сборные: 7 из них, включая казахстанскую, представляют Европу, 5 – Азию, по 4 – Южную Америку и Центральную Америку, 3 – Африку, 1 – Океанию. Они распределены по шести группам. Наша дружина попала в одну компанию с командами Коста-Рики, Литвы и Венесуэлы. По две сильнейшие из каждого квартета (всего 12) и четыре лучшие из числа сборных, занявших третьи места, выйдут в «плэй-офф».

Футзалисты Казахстана третий раз участвуют в финальном турнире ЧМ. Дебют состоялся в 2000-м, когда они на групповом этапе проиграли все три матча, в том числе бразильцам (1:12) и португальцам (2:6), которые на том первенстве стали соответственно серебряными и бронзовыми призерами. Любопытно, что в составе той сборной играл известный кинорежиссер Ермек Турсунов, который был в ней самым старшим (39 лет). Второй раз, в 2016-м, наша команда выступила куда более успешно, пробившись в «плэй-офф» и проиграв в 1/8 финала испанцам лишь в серии послематчевых пенальти. Кстати, тогда в своей группе казахстанцы со счетом 3:1 победили костариканцев. И с ними же они встретились вчера, в первый день турнира. Послезавтра наши парни сыграют с литовцами, а 18 сентября – с венесуэльцами. Матчи «плэй-офф» пройдут 23 и 24 сентября.

В заявку нашей сборной включены: вратари – Игита, Нарун Сериков, Рауан Атантаев; полевые игроки – Даурен Нургожин, Агедиль Мадияров, Биржан Оразов, Дуглас, Болат Сарбасов, Тайнан, Нурбек Карагулов, Азат Валиуллин, Альберт Акбаликов, Чингиз Есенаманов, Арнольд Кнауб, Даурен Турсагулов, Жомарт Токаев.

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