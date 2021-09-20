Сборная Казахстана по футзалу – в 1/8 финала первенства мира, «Кайрат» в Лиге конференций УЕФА, финиш шахматной онлайн-Олимпиады, наши команды на чемпионатах Азии по волейболу и гандболу

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Футзал: первый этап пройден

На чемпионате мира, проходящем в Литве, уже состоялись все матчи с участием команд, попавших в группу «А». Сборные Казахстана и Венесуэлы, одержав по две победы и сыграв между собой вничью, обеспечили себе выход в «плэй-офф». Причем наша команда стала первой в этом квартете, поскольку разница забитых и пропущенных мячей у нее значительно лучше, чем у венесуэльской.

На снимке: Даурен Турсагулов. (Фото с сайта КФФ)

В первый день чемпионата казахстанцы со счетом 6:1 разгромили костариканцев. Два забитых мяча записал в свой актив Тайнан, по одному – Чингиз Есенаманов, Даурен Турсагулов, Биржан Оразов и Дуглас. Спустя три дня наша команда обыграла литовскую, которая на правах хозяйки принимает нынешнее первенство, – 3:0. Голы забили Тайнан, Турсагулов и Альберт Акбаликов. А позавчера, в субботу, состоялся матч сборных Казахстана и Венесуэлы, которые подошли к очному поединку, имея по две победы. После быстрого гола Дугласа на 5-й минуте соперники на протяжении более получаса игрового времени безуспешно атаковали ворота друг друга, но за десять секунд до финальной сирены южноамериканцы сумели-таки уйти от поражения – 1:1.

Тем не менее, как уже сказано выше, наша дружина стала победительницей группы, а это значит, что в 1/8 финала она встретится с одной из сборных, которые займут в своих группах, где борьба еще не закончена, третьи места. Наиболее вероятными соперниками являются команды Таиланда, Чехии, Парагвая. Этот матч запланирован на 23 сентября. Пробились в первый раунд «плэй-офф» и узбеки, занявшие в своем квартете второе место – после россиян. Если команды двух соседних республик Центральной Азии преодолеют стадию 1/8 финала, то затем сойдутся в очном поединке.

Футбол: не самое удачное начало

В минувший четверг «Кайрат» на своем стадионе провел первый матч группового раунда Лиги конференций УЕФА. Соперник – «Омония» из столицы Кипра – попал в этот турнир, третий по статусу среди еврокубковых, таким же путем, что и алматинский клуб, потерпев неудачи в квалификации сначала Лиги чемпионов, а затем и Лиги Европы. Да и в целом это команды примерно одного уровня. А потому матч получился равным, с одинаковыми шансами на успех: возможности забить гол были и у «Кайрата», и у «Омонии». Но самый выгодный момент для взятия ворот упустил бразилец Вагнер Лав, главная «звезда» в составе казахстанского клуба. В середине второго тайма он выскочил один на один с голкипером, но переиграть его не сумел. Нулевая ничья – 0:0.

Такой же счет был зафиксирован и в другом матче этой группы «Н»: миром разошлись азербайджанский «Карабах» и швейцарский «Базель». Последний станет следующим соперником «Кайрата»: этот матч состоится в последний день сентября на поле «Базеля».

Шахматы: американский барьер

Как мы сообщали в обзоре недельной давности, сборная Казахстана, заняв первое место в своей группе (выиграв в том числе у команды Китая, одной из сильнейших в мире), вышла в «плэй-офф» Всемирной шахматной онлайн-Олимпиады, которую второй год проводит международная федерация этого вида спорта (FIDE).

На снимке: Рамазан Жалмаханов

В 1/4 финала ей противостояла сборная США. В первом матче наши шахматисты одержали победу – 4:2. Свои партии выиграли Ринат Джумабаев, Рамазан Жалмаханов, Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева, тогда как Денис Махнев и Динара Садуакасова уступили соперникам. Второй матч завершился уже не в нашу пользу – 2,5:3,5 очка. Снова одержали победы за своими досками самые юные в составе казахстанской команды – Жалмаханов и Асаубаева. Вничью завершил свою партию Рустам Хуснутдинов, заменивший Махнева. А вот сильнейшие шахматисты нашей страны Джумабаев, Абдумалик и Садуакасова проиграли.

Общий счет стал ничейным, а счет по партиям (6,5:5,5 в пользу сборной Казахстана), согласно регламенту, в учет не берется, поэтому были назначены блиц-партии, в которых сильнее оказалась команда США.

Американцы, победив затем и шахматистов из Индии, дошли до финала, в котором проиграли россиянам – дважды по 2,5:3,5 очка.

Гандбол: можно готовиться к полуфиналу

В столице Иордании проходит чемпионат Азии среди женских команд. На первом этапе 11 сборных распределены по двум группам: «А» – Южная Корея, Казахстан, Гонконг, Узбекистан, Сингапур; «В» – Япония, Иордания, Иран, Кувейт, Палестина, Сирия. От участия в первенстве отказались довольно сильные команды Китая и КНДР. Согласно регламенту, по две сильнейшие из каждой группы продолжат борьбу за медали. Кроме того, будут разыграны шесть путевок на чемпионат мира, который состоится в декабре нынешнего года в Испании.

В первом своем матче наши гандболистки без особых проблем выиграли у соперниц из Сингапура – 33:16. А вот девушки из Гонконга оказали им упорное сопротивление, и разница в счете составила всего два мяча – 31:29 в пользу сборной Казахстана. Очень непросто сложился и поединок с командой Узбекистана. Наши девушки после первого тайма даже проигрывали, но во втором все же сумели склонить чашу весов в свою пользу – 31:28. Теперь в заключительном матче группового раунда они встретятся с соперницами из Южной Кореи, сильнейшими в Азии. Но вне зависимости от результата этой игры команда Казахстана наверняка выйдет в полуфинал чемпионата, который состоится 23 сентября.

Волейбол: вне первой десятки

На мужском чемпионате Азии/Океании, который завершился вчера в Японии, сборная Казахстана заняла лишь 11-е итоговое место. Это худший ее результат в 21-м веке, в течение которого она приняла участие в десяти таких турнирах..

На снимке: эпизод матча между сборными Казахстана и Саудовской Аравии

На групповом этапе наши волейболисты проиграли все три матча, причем не взяв в них ни одного сета. В первый день чемпионата они потерпели поражение от команды Тайпея – 0:3 (20:25, 22:25, 19:25). Затем последовала неудача в игре с южными корейцами – 0:3 (21:25, 17:25, 16:25). Счет партий говорит о том, что преимущество соперников было подавляющим. Наконец, в заключительном матче группового раунда с саудитами, которые никогда прежде не хватали звезд с неба, казахстанцы снова оказались биты – 0:3 (23:25, 21:25, 23:25).

Заняв последнее место в своем квартете, они были вынуждены довольствоваться участием в турнире за 9-16 места. Там они одержали победы над тайцами – 3:1 (18:25, 25:23, 25:19, 25:22), а также волейболистами из Гонконга – 3:0 (25:16, 25:21, 25:16). Но потом последовало поражение от команды Бахрейна – 1:3 (25:16, 23:25, 26:28, 23:25). Наконец, вчера в матче за 11-12 места казахстанцы повторно встретились со сборной Саудовской Аравии и сумели взять реванш – 3:0 (25:16, 25:20, 25:23).

Хоккей: «Барыс» поднялся в зону «плэй-офф»

Одна победа и два поражения, но при этом три очка из шести возможных – таков итог вояжа «Барыса» по городам, где базируются клубы Западной конференции КХЛ: в течение минувшей недели казахстанская команда побывала в столицах трех государств – России, Латвии и Финляндии.

Началось это турне матчем с московским ЦСКА. Уже к середине стартового периода «Барыс» успел пропустить в свои ворота две шайбы. Во второй трети Кертис Волк одну из них отыграл. А первая пятиминутка заключительного периода кардинально изменила ход поединка. Сначала Якоб Берглунд сравнял счет, а затем два подряд удаления в составе ЦСКА обернулись двумя точными бросками Даррена Дица, которому они удались с интервалом в минуту. Правда, вскоре хозяева льда тоже праздновали успех, но затем Алихан Асетов забил свой второй гол в нынешнем сезоне, а за секунду до финальной сирены Якоб Лилья установил окончательный счет – 6:3.

Спустя два дня в столице Латвии повторился сценарий начала московского матча: к середине первого периода «Барыс» снова пропустил два гола. Но теперь внести перелом в ход поединка нашей команде не удалось. Лишь проигрывая с разницей в три шайбы, она сумела в самом конце игры организовать две результативные атаки, которые завершили Джо Морроу и Никита Михайлис – 2:3.

А в субботу «Барыс» в Хельсинки встретился с местным «Йокеритом». На быстрый гол в исполнении Никиты Михайлиса хозяева льда в середине второй трети матча ответили своим. Вскоре они уже сами повели в счете, но в самом конце этого периода Мэтью Фрэттин восстановил равновесие. Этот счет продержался до конца и основного времени, и овертайма, а в серии буллитов хоккеисты нашей команда оказались менее удачливыми – 2:3.

Набрав в семи проведенных матчах пять очков, «Барыс» занимает 8-е место в Восточной конференции. В ближайшие дни ему предстоит сыграть дома с тем же ЦСКА, новосибирской «Сибирью» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

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