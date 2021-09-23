Ведение или неведение?

Экономика 1607 0
Рефлексия на решение Всемирного банка закрыть проект Doing Business

Легендарный отчет Doing Business («Ведение бизнеса») все. Всемирный банк официально объявил о том, что прекращает работу над рейтингом, который оценивал легкость ведения бизнеса в разных странах.

Причем, это решение далось непросто – ему предшествовала череда скандалов и расследований. Авторов отчета, а это эксперты Всемирного банка, обвинили в манипуляциях. Выяснилось это в процессе подготовки рейтинга за 2020 год, и, как оказалось, нарушения и искажения данных применялись и раньше, например, в Doing Business-2018.

Казалось бы, «всего лишь информационный продукт». Но смогут ли страны развивать бизнес без него?

Я тебя породил, я тебя и убью!

Расследование по нарушениям вела американская юридическая компания WilmerHale. Ее специалисты выяснили, что в 2018 году, как пишет bbc.com, «составители рейтинга сознательно допустили некорректное улучшение рейтинга Китая, а в 2020 году аналогичная ситуация наблюдалась с позицией в рейтинге Саудовской Аравии. Без искажающих корректировок Китай в рейтинге 2018 года находился бы на 85-й позиции, а не на 78-й, заключили аудиторы. В случае с Саудовской Аравией речь шла о завышении рейтинга на одну позицию: в 2020 году без корректировки страна была бы на 63-м месте, а не на 62-м».

Большой Греф в маленьком Казахстане Большой Греф в маленьком Казахстане
3143

Юристы также уличили авторов отчета в «корректировке» рейтинга Азербайджана. Здесь вообще загадочная история – из-за этих манипуляций рейтинг страны, напротив, был понижен.

Но, представляете, стали известны не только общие выводы расследования, но и некоторые любопытные детали. И даже названы имена тех, кто воду мутил.

Например, стало известно, что изменения в рейтингах были сделаны под давлением бывшего главы Всемирного банка Джима Ён Кима, руководителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой и одного из создателей рейтинга — Симеона Дянкова.

«Детективы» WilmerHale выяснили, что Джим Ён Ким встречался с неназванными официальными лицами Китая, а Кристалина Георгиева участвовала в манипуляциях, будучи исполнительным директором Всемирного банка. Аудиторы полагают, что рейтинг редактировали по ряду причин. «В их числе — практика возмещающих контрактов банка с богатыми странами, конфликт интересов и внешнее наблюдение за составлением рейтинга. Еще один фактор — временный статус некоторых сотрудников Всемирного банка, которые, опасаясь увольнения, поддавались давлению и выполняли сомнительные распоряжения руководства», — эти выводы ужасают.

Более того, стало известно, что команде составителей рейтинга приходилось работать в условиях «токсичной атмосферы», за которую был ответственен никто иной, как создатель Doing Business Симеон Дянков.

Сколько можно накачивать Семейный банк деньгами? Сколько можно накачивать Семейный банк деньгами?
5447

Также известно, что в 2018 году главный экономист Всемирного банка Пол Ромер (лауреат Нобелевской премии по экономике) покинул свой пост после 15 месяцев работы в связи с несогласием с подходами и методами, применяемые сотрудниками и руководителями международной организации при составлении рейтинга Doing Business при оценке уровня бизнес-климата Чили.

Есть ли свет в конце тоннеля?

Страновой рейтинг Doing Business начал составляться в 2002 году с целью объективной оценки бизнес-климата 190 стран. Эксперты ВБ опрашивали предпринимателей и сопоставляли эти данные с фактически проводимыми правительствами стран реформами. В качестве главных были определены 10 индикаторов: регистрация предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения, защита миноритарных инвесторов, налогообложение, обеспечение исполнения контрактов, разрешение неплатежеспособности и др.

Оценки рейтинга Doing Business, и при его «жизни», и после его кончины, полярны. Одни эксперты утверждали, что он «является объективной внешней оценкой реформ, принимаемых для улучшения бизнес-климата страны». Другие, напротив, считают, что он отличался «весьма формальным подходом к оценке делового и инвестиционного климата в странах».

Но, как бы то ни было, как отметил телеграм-канал @tengenomika, «результаты рейтинга становились целевыми индикаторами для властей многих государств, включая Казахстан, при разработке экономической политики».

Напуганные оптимизмом Напуганные оптимизмом
1406

В октябре 2019 года, когда, собственно, и был опубликован последний в истории рейтинг Doing Business-2020, мы писали о том, что да, Казахстан впервые вошел в топ-25 стран по ведению бизнеса. И это при том, что в 2017 году он занимал 36 место, а в 2018 году – 28 место. Тогда нам удалось опередить Австрию (27 место), Испанию (30 место), Францию (32 место), Португалию (39 место), Нидерланды (42 место), Италию (58 место) и другие страны. Среди стран СНГ Казахстан занял лидирующую позицию. Россия сделала рывок, но все-таки не смогла опередить Казахстан, у нее 28 место. Азербайджан занял 34 позицию. Остальные страны в шорт-листе еще дальше.

Правительство готово было менять законодательство – во имя своих будущих успехов в рейтинге. К 2025 году Казахстан должен был войти в первую двадцатку, то есть, встать вровень с Финляндией, Австралией и Латвией.

Поначалу эти игры «повысить свою позицию в рейтинге» выглядели, как увлечённое занятие школьников подогнать решение задачи к ответу. Но с годами чиновники научились все-таки расшивать узкие места. Не все гладко, конечно, было. И многие проблемы мешали развиваться бизнесу, но прогресс был ощутим.

Однако теперь утрачен важный инструмент – радиокомпас. И нет никакой гарантии, что вслепую мы выйдем к цели.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

Похожие материалы:

  1. Всемирный банк объявил о прекращении выпуска ежегодного отчета Doing Business
  2. Как «порядочный и уважаемый человек» Шадиев оказался плохим банкиром
  3. Экс-глава QazInnovations возглавил комитет индустриального развития МИИР
  4. Сколько можно накачивать Семейный банк деньгами?