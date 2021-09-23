Ведение или неведение?

Рефлексия на решение Всемирного банка закрыть проект Doing Business

Легендарный отчет Doing Business («Ведение бизнеса») все. Всемирный банк официально объявил о том, что прекращает работу над рейтингом, который оценивал легкость ведения бизнеса в разных странах.

Причем, это решение далось непросто – ему предшествовала череда скандалов и расследований. Авторов отчета, а это эксперты Всемирного банка, обвинили в манипуляциях. Выяснилось это в процессе подготовки рейтинга за 2020 год, и, как оказалось, нарушения и искажения данных применялись и раньше, например, в Doing Business-2018.

Казалось бы, «всего лишь информационный продукт». Но смогут ли страны развивать бизнес без него?

Я тебя породил, я тебя и убью!

Расследование по нарушениям вела американская юридическая компания WilmerHale. Ее специалисты выяснили, что в 2018 году, как пишет bbc.com, «составители рейтинга сознательно допустили некорректное улучшение рейтинга Китая, а в 2020 году аналогичная ситуация наблюдалась с позицией в рейтинге Саудовской Аравии. Без искажающих корректировок Китай в рейтинге 2018 года находился бы на 85-й позиции, а не на 78-й, заключили аудиторы. В случае с Саудовской Аравией речь шла о завышении рейтинга на одну позицию: в 2020 году без корректировки страна была бы на 63-м месте, а не на 62-м».

Юристы также уличили авторов отчета в «корректировке» рейтинга Азербайджана. Здесь вообще загадочная история – из-за этих манипуляций рейтинг страны, напротив, был понижен.

Но, представляете, стали известны не только общие выводы расследования, но и некоторые любопытные детали. И даже названы имена тех, кто воду мутил.

Например, стало известно, что изменения в рейтингах были сделаны под давлением бывшего главы Всемирного банка Джима Ён Кима, руководителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой и одного из создателей рейтинга — Симеона Дянкова.

«Детективы» WilmerHale выяснили, что Джим Ён Ким встречался с неназванными официальными лицами Китая, а Кристалина Георгиева участвовала в манипуляциях, будучи исполнительным директором Всемирного банка. Аудиторы полагают, что рейтинг редактировали по ряду причин. «В их числе — практика возмещающих контрактов банка с богатыми странами, конфликт интересов и внешнее наблюдение за составлением рейтинга. Еще один фактор — временный статус некоторых сотрудников Всемирного банка, которые, опасаясь увольнения, поддавались давлению и выполняли сомнительные распоряжения руководства», — эти выводы ужасают.

Более того, стало известно, что команде составителей рейтинга приходилось работать в условиях «токсичной атмосферы», за которую был ответственен никто иной, как создатель Doing Business Симеон Дянков.

Также известно, что в 2018 году главный экономист Всемирного банка Пол Ромер (лауреат Нобелевской премии по экономике) покинул свой пост после 15 месяцев работы в связи с несогласием с подходами и методами, применяемые сотрудниками и руководителями международной организации при составлении рейтинга Doing Business при оценке уровня бизнес-климата Чили.

Есть ли свет в конце тоннеля?

Страновой рейтинг Doing Business начал составляться в 2002 году с целью объективной оценки бизнес-климата 190 стран. Эксперты ВБ опрашивали предпринимателей и сопоставляли эти данные с фактически проводимыми правительствами стран реформами. В качестве главных были определены 10 индикаторов: регистрация предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения, защита миноритарных инвесторов, налогообложение, обеспечение исполнения контрактов, разрешение неплатежеспособности и др.

Оценки рейтинга Doing Business, и при его «жизни», и после его кончины, полярны. Одни эксперты утверждали, что он «является объективной внешней оценкой реформ, принимаемых для улучшения бизнес-климата страны». Другие, напротив, считают, что он отличался «весьма формальным подходом к оценке делового и инвестиционного климата в странах».

Но, как бы то ни было, как отметил телеграм-канал @tengenomika, «результаты рейтинга становились целевыми индикаторами для властей многих государств, включая Казахстан, при разработке экономической политики».

В октябре 2019 года, когда, собственно, и был опубликован последний в истории рейтинг Doing Business-2020, мы писали о том, что да, Казахстан впервые вошел в топ-25 стран по ведению бизнеса. И это при том, что в 2017 году он занимал 36 место, а в 2018 году – 28 место. Тогда нам удалось опередить Австрию (27 место), Испанию (30 место), Францию (32 место), Португалию (39 место), Нидерланды (42 место), Италию (58 место) и другие страны. Среди стран СНГ Казахстан занял лидирующую позицию. Россия сделала рывок, но все-таки не смогла опередить Казахстан, у нее 28 место. Азербайджан занял 34 позицию. Остальные страны в шорт-листе еще дальше.

Правительство готово было менять законодательство – во имя своих будущих успехов в рейтинге. К 2025 году Казахстан должен был войти в первую двадцатку, то есть, встать вровень с Финляндией, Австралией и Латвией.

Поначалу эти игры «повысить свою позицию в рейтинге» выглядели, как увлечённое занятие школьников подогнать решение задачи к ответу. Но с годами чиновники научились все-таки расшивать узкие места. Не все гладко, конечно, было. И многие проблемы мешали развиваться бизнесу, но прогресс был ощутим.

Однако теперь утрачен важный инструмент – радиокомпас. И нет никакой гарантии, что вслепую мы выйдем к цели.

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