«Девять главных вопросов о Национальной переписи — 2021». «Подумалось, а как дела сегодня с китайским присутствием в Казахстане?». «Почему в Казахстане озаботились правами неверующих?». «Эмигрировать подумывают уже больше 60% казахстанцев»

Сетевой Казахстан 24 сентября 2021г.

VLAST . KZ . «Девять главных вопросов о Национальной переписи — 2021» — В Казахстане 1 сентября стартовал основной этап очередной национальной переписи населения, который до 15 октября будет проводиться в том числе через онлайн-анкетирование. Около 5 миллионов казахстанцев уже поучаствовали в опросе и некоторые из них озвучили претензии к его качеству: например, у школьников младше 9 лет интересуются падением доходов; у респондентов спрашивают о трудностях при ходьбе, но при этом не просят рассказать о доступности окружающей инфраструктуры. Сабина САДИЕВА, заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте, и политолог Дина АЙКЕНОВА отвечают на 9 самых распространенных вопросов о национальной переписи.

TURANPRESS . KZ . Гульмира ИЛЕУОВА – «О перспективах сотрудничества с Китаем в экономической и социальной сферах» — Подумалось, а как дела сегодня с китайским присутствием в Казахстане? Или если флаги не развеваются, так и присутствия нет? Но здесь и там слышно: помимо нефтянки, китайцы ведут сельхозработы в Урджаре, строят водовод в Мангистау, китайские криптомайнеры перебираются в Павлодар… Вот и непонятно, с чем мы здесь сталкиваемся: нет китайского присутствия или нет полноценной информации об этом? Что интересно, почти нет информации и об экономических результатах и эффектах присоединения Республики Казахстана к инициативе Китая «Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП), она же «Один пояс – один путь» (ОПОП)… Возвращаясь к заявленной теме, можно сделать вывод, что отношения между Казахстаном и КНР находятся в определенном тупике.

QMONITOR . KZ . «Почему в Казахстане озаботились правами неверующих?» — Наше общество достаточно длительный отрезок своей истории находилось под прессом так называемого «воинствующего атеизма». Для многих представителей моего поколения неверие в божественный промысел было вполне обыденным состоянием. Но теперь наступили иные времена, и, несмотря на светский характер нашего государства, права верующих защищены законом. А на минувшей неделе прошла информация, что в Казахстане на законодательном уровне планируется закрепить и права неверующих граждан. Евгений ЖОВТИС, директор КМБПЧ — «Возникла необходимость законодательно закрепить права неверующих». Нурлан АСЕЛКАН, главный редактор журнала «Космические исследования и технологии» — «Важно преодолеть имеющуюся асимметрию в понимании духовности».

365 INFO . KZ . «Эмигрировать подумывают уже больше 60% казахстанцев» — 64% казахстанцев обдумывают возможность переезда за рубеж, утверждают авторы национального доклада «Рынок труда Казахстана. Развитие в условиях новой реальности». В подтверждение они ссылаются на исследование Boston Consulting Group (BCG) за 2020 год. Однако авторы добавили, что в развитых странах эти цифры тоже велики. Например, в Италии и Швеции 90% и 86% соответственно. Наиболее популярные страны, куда граждане Европы и Центральной Азии хотели бы эмигрировать – Германия, США и Канада. Также в десятку лидеров входят Швейцария, Великобритания, Италия, Австралия, Австрия, Франция и Швеция, — говорится в докладе, опубликованном на портале центра развития трудовых ресурсов.

TIME . KZ . «Технический нокаут» — Как стало известно редакции газеты “Время”, в антикоррупционной службе выходит на финишную прямую расследование деятельности шести компаний, так или иначе связанных с семьей предпринимателей Тулеповых. Фирма “Казинтерсервис”, “Казинтерсервис-Астана”, “Альянс-Техносервис”, Bilimdi El, Xfinity Solutions в последние полтора-два года били рекорды по поставкам ноутбуков и прочей техники в государственные школы и колледжи. Юрлица зарегистрированы как на главу семьи Тулебая ТУЛЕПОВА, так и на его ближайших родственников. В материалах уголовного дела фигурирует цифра 40 миллиардов — это примерный оборот предприятий за 2020-2021 годы.

DIALOG . KZ . «Ельдес Сейткемел. … и мУза, и музА муфтия» — Религиовед Аскар САБДИН, уже давно критикует председателя ДУМК, главного муфтия Наурызбая хаджи Таганулы ОТПЕНОВА за плохое знание арабского языка и даже допущение ошибок при чтении Корана. Кто-то может возразить, что, мол, для казахов неважно знание арабского языка. Но ведь в уставе ДУМК есть положении о том, что лицо, избираемое на должность Главного муфтия, должно свободно владеть арабским языком. Или то, что произносит это духовное лицо, уже априори этим языком является, если «на слух» похоже на язык Священного Корана? Но вот незадача…

KAPITAL . KZ . «Чтобы не было новой стрельбы» — Насилие не имеет оправданий — банковский должник, который убил в Алматы пятерых людей, виноват и обязан понести наказание, однако у каждого события есть причины, которые никак не оправдывают насилие, но могут привести к новому. В Казахстане до сих пор отсутствует институт банкротства физических лиц, зато у нас проводят кредитные амнистии и часто с высоких трибун просят и обещают новые.

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – «Кредит на бедность: размышления после расстрела в Алматы» — Показательно, что поднятая в соцсетях эмоциональная волна по поводу убийства пяти человек в Алматы, включая судебного исполнителя, полицейских и нового хозяина залогового имущества, откликнулась у части населения в Казахстане «пониманием мотивов неисправного заемщика». А так как у физической расправы оправданий нет, то выходит, что у нас серьезные проблемы в стране с системой кредитования, с судебной и исполнительной практикой в этой части. Есть повод поговорить вообще о роли кредитования в жизни казахстанцев.

KURSIV . KZ . «Почему сектор исламских финансов недостаточно развит в Казахстане» — Несмотря на готовую регуляторную базу, исламское финансирование в последние 10 лет так и не стало заметной частью казахстанского финансового сектора ни в одном из сегментов – банках, лизинге, рынке капитала. Однако опережающий рост и активность новых игроков дают надежды на успех в будущем.

FORBES . KZ . «Кулибаев: Если 20% обучившихся школьников откроют бизнес, появятся тысячи новых предприятий» — Председатель президиума национальной палаты «Атамекен» Тимур КУЛИБАЕВ встретился с учителями, которые преподают предмет «Основы предпринимательства и бизнеса» в казахстанских школах и колледжах. Педагоги поделились успехами учеников, обсудили будущие возможности для молодых людей и предложили создать ассоциацию преподавателей. Предмет «Основы предпринимательства и бизнеса» был внедрен во всех школах страны по инициативе национальной палаты предпринимателей «Атамекен» в 2019 году.

LITER . KZ . «Почему казахстанцы так любят ездить на машинах с российским учетом» — Казахстанские автолюбители продолжают водить машины на иностранном учете. Особой популярностью пользуются автомобили с российской регистрацией. Хотя таможенные правила с каждым разом ужесточают, водители не спешат менять регистрацию. Редакция Liter.kz выяснила, насколько удобно разъезжать по стране с зарубежными номерами. Иностранный учет финансово выгоден. Автомобиль, привезенный из России, гораздо дешевле и считается таможенно-очищенным, не требует уплаты всевозможных налогов. Особенно утилизационного сбора.

AZATTYQ . ORG . «Общежитие не досталось, снять квартиру — дорого. Выживание студентов при скачке арендной платы» — Стоимость аренды квадратных метров в Алматы, крупнейшем городе Казахстана, за последний месяц существенно выросла. Рост цен — явление обычное для конца лета и начала осени, когда иногородние студенты, которые не получили мест в общежитиях, ищут съемные квартиры. Но текущее значительное подорожание обусловлено, как считают эксперты, целым рядом факторов — от спекулятивных до демографических.

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