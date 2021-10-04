«В космосе звучит казахская речь: обзор исторического полета Тохтара Аубакирова». «Почему казахи противятся модернизации?». «Попадет ли Казахстан в торнадо реформ». «Сагинтаев уйдет в отставку? Что ответили в акимате Алматы». «Арон Атабек прибыл в Алматы»

KAZPRAVDA.KZ. «В космосе звучит казахская речь: обзор исторического полета Тохтара Аубакирова» — 2 октября исполнилось 30 лет событию, которое вошло в историю становления независимости Казахстана особой строкой: 2 октября 1991 года с космодрома Байконур шагнул во Вселенную первый казах – Герой Советского Союза Тохтар АУБАКИРОВ… 4 октября 1991 года из космоса впервые прозвучала казахская речь. Она раздалась во время начавшегося в 15.30 алматинского времени сеанса связи между экипажем «Мира» и Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ. «Сын казахского народа впервые полетел в космос, и я открыто этим гордился, – вспоминает первый Президент Казахстана. – Тохтар, с которым мы разговаривали на родном языке, рассказал мне, как красива наша Земля из космоса, какие эксперименты ведет он по изучению территории Казахстана».
QMONITOR.KZ. «Почему казахи противятся модернизации?» — В Казахстане уже много лет говорят о необходимости модернизации – государства, экономики, политики, общественного сознания и т.д. Но по факту мы еще даже не осознали сути этого процесса, не говоря уже о том, чтобы удачно встроиться в него и начать движение в соответствующем направлении. О причинах такой инфантильности и ее последствиях мы попросили порассуждать политика, экономиста, общественного деятеля Петра СВОИКА.
LENTA.RU. Никита МЕНДКОВИЧ – ««Не забывайте, кто вы тут» В Казахстане объявили войну русскому языку. Почему его считают угрозой для страны?» — Еще после ухода Нурсултана НАЗАРБАЕВА с поста президента Казахстана многие заговорили о том, что новые власти могут ускорить процесс дерусификации страны. А недавний конфликт, разгоревшийся из-за «языковых патрулей» националистов, только усилил эти опасения. Организаторов «патрулей» возмущало, что многие соотечественники используют в повседневном общении русский язык вместо казахского. Конфликт удалось уладить, но проблема осталась. В Казахстане продолжается процесс отказа от кириллицы, а статус русского языка постепенно снижается. Представители политической элиты открыто поддерживают этот процесс и называют его необходимым условием для укрепления суверенитета.
TURANPRESS.KZ. «Нация в кредит» — Одним из определяющих факторов экономики и социума Казахстана становится огромная кредитная нагрузка населения. Что думают по этому поводу эксперты? Закредитованность казахстанцев, то, по мнению финансиста Расула РЫСМАМБЕТОВА, объясняется не количеством кредитов, а низкими зарплатами… По словам социолога Гульмиры ИЛЕУОВОЙ, для того чтобы выбраться из долговой ямы, нужно менять идеологию… Кредитная проблема, считает публицист Джанибек СУЛЕЕВ, значительно вредит развитию страны.
KAZVEDOMOSTI.KZ. «Попадет ли Казахстан в торнадо реформ» — Чтобы проводить успешные реформы, необходимо их планировать на 10 лет вперед, иметь мощный производственный базис и серьезный человеческий потенциал. Политическим эхо последних месяцев в Казахстане стала реформистская какофония. Участники общественно-политического процесса требовали какие-то реформы проводить, а другие сворачивать. При этом одни и те же игроки по разным реформам могли выступать в противоположной роли. Беда в том, что все эти фоновые шумы не создают общей симфонии.
INFORMBURO.KZ. «Мурат Темирханов: наше правительство сконцентрировалось на поддержке «избранных»» — Президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручил правительству пересмотреть подходы к поддержке бизнеса, отказавшись от прямых мер поддержки и субсидирования в пользу более рыночных инструментов. Какими должны быть эти инструменты, в интервью объяснил экономист Мурат ТЕМИРХАНОВ.
FORBES.KZ. «Вице-министр: Казахстан может остаться в телефонной зоне +7» — Издатель Forbes в Казахстане и Грузии Арманжан БАЙТАСОВ подготовил очередной выпуск для своего YouTube-канала Baitassov Live. В этот раз гостем программы стал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. Как выяснилось, именно Асхат ОРАЗБЕК проявил инициативу для того, чтобы сменить DEF-кода на +997. «Это моя инициатива. И я готов принять ответственность. Я принял решение и убедил министра. Но тем не менее поле для переговоров остается. Мы можем остаться в зоне с кодом +7, и не факт, что придется переходить на новый код», — отметил в ходе интервью Асхат Оразбек.
EXK.KZ. «Сагинтаев уйдет в отставку? Что ответили в акимате Алматы» — В социальных сетях распространяется информация о том, что аким Алматы Бакытжан САГИНТАЕВ в скором времени объявит о своей отставке, сообщает ЭК. Однако свой комментарий предоставили в пресс-службе акима Алматы. На вопросы журналистов о том, сменился ли в Алматы аким, там ответили следующее. «Аким г. Алматы Б. Сагинтаев находится в краткосрочном отпуске», — заявили в пресс-службе.
TIME.KZ. «Запоздалая реакция» — На Бюро национальной статистики (БНС) в очередной раз обрушились с критикой за вопросы переписи населения и в целом за ее якобы принудительный характер. Руководитель статведомства Нурболат АЙДАПКЕЛОВ отбивался от нападок в пятницу на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
«Кому кукурузу?» — Фермеры Алматинской области не знают, куда девать урожай. Увидев заваленные золотыми початками площади перед школами и сельскими акиматами Панфиловского района, вряд ли кто подумает, что местные фермеры бедствуют. Конечно, кукуруза в этом году удалась на славу, но убирают ее земледельцы с большим трудом. Впрочем, это не самая главная их проблема.
AZATTYQ—RUHY.KZ. «Учителя – рабы ситуации? Честное интервью о том, каково это – быть педагогом сегодня» — Прошло почти два года с момента, когда в стране приняли, казалось, столь важный и нужный, а по сообщениям чиновников едва ли не беспрецедентный документ – закон «О статусе педагога», который наконец-то поднимет авторитет учителя и освободит его от лишней нагрузки, бумажной волокиты. Случилось ли чудо или учителей по-прежнему принуждают чуть ли не к рабскому труду? Чем сейчас заняты преподаватели – обучением или выживанием? В профессиональный праздник учителей корреспондент провел откровенное интервью с педагогом с 26-летним стажем, общественным активистом Даной РАУ.
CARAVAN.KZ. «Генерал-майор Айткали Исенгулов: На ком шапка горит?» — Когда бывший заместитель министра обороны генерал-майор Айткали ИСЕНКУЛОВ в интервью “КАРАВАНУ” откровенно высказался о возможных виновниках ЧП на военных арсеналах, то первым отозвался экс-министр обороны генерал-полковник Алибек КАСЫМОВ. В ответном интервью, правда, другому изданию – “Qmonitor”, он назвал своего бывшего заместителя “фантазером” и посоветовал ему “лечиться от деменции головного мозга”… – Я какой-то другой реакции и не ожидал, когда давал вам интервью по поводу взрывов боеприпасов в Арыси и Байзаке. Хорошо понимал, что обязательно последует истерический вопль со стороны тех, кто за собой чувствует определенную вину, – говорит Айткали Исенгулов. – Нервы, видимо, не выдержали.
AZATTYQ.ORG. ««Чувствует себя неважно». Освобожденный из заключения Арон Атабек прибыл в Алматы» — Арон АТАБЕК (Едигеев) вернулся в Алматы. Ранее он был освобожден решением суда по состоянию здоровья. Неотбытую часть наказания ему заменили ограничением свободы. Осуждённый на 18 лет после Шаныракских событий по обвинениям, которые он отвергает, поэт и диссидент провел в заключении 15 лет. Из них более семи лет — в одиночной камере. Атабек признан правозащитниками «политическим заключенным».
***
© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.