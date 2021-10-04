«В космосе звучит казахская речь: обзор исторического полета Тохтара Аубакирова». «Почему казахи противятся модернизации?». «Попадет ли Казахстан в торнадо реформ». «Сагинтаев уйдет в отставку? Что ответили в акимате Алматы». «Арон Атабек прибыл в Алматы»

Сетевой Казахстан 4 октября 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «В космосе звучит казахская речь: обзор исторического полета Тохтара Аубакирова» — 2 октября исполнилось 30 лет событию, которое вошло в историю становления независимости Казахстана особой строкой: 2 октября 1991 года с космодрома Байконур шагнул во Вселенную первый казах – Герой Советского Союза Тохтар АУБАКИРОВ… 4 октября 1991 года из космоса впервые прозвучала казахская речь. Она раздалась во время начавшегося в 15.30 алматинского времени сеанса связи между экипажем «Мира» и Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ. «Сын казахского народа впервые полетел в космос, и я открыто этим гордился, – вспоминает первый Президент Казахстана. – Тохтар, с которым мы разговаривали на родном языке, рассказал мне, как красива наша Земля из космоса, какие эксперименты ведет он по изучению территории Казахстана».

QMONITOR . KZ . «Почему казахи противятся модернизации?» — В Казахстане уже много лет говорят о необходимости модернизации – государства, экономики, политики, общественного сознания и т.д. Но по факту мы еще даже не осознали сути этого процесса, не говоря уже о том, чтобы удачно встроиться в него и начать движение в соответствующем направлении. О причинах такой инфантильности и ее последствиях мы попросили порассуждать политика, экономиста, общественного деятеля Петра СВОИКА.

LENTA . RU . Никита МЕНДКОВИЧ – ««Не забывайте, кто вы тут» В Казахстане объявили войну русскому языку. Почему его считают угрозой для страны?» — Еще после ухода Нурсултана НАЗАРБАЕВА с поста президента Казахстана многие заговорили о том, что новые власти могут ускорить процесс дерусификации страны. А недавний конфликт, разгоревшийся из-за «языковых патрулей» националистов, только усилил эти опасения. Организаторов «патрулей» возмущало, что многие соотечественники используют в повседневном общении русский язык вместо казахского. Конфликт удалось уладить, но проблема осталась. В Казахстане продолжается процесс отказа от кириллицы, а статус русского языка постепенно снижается. Представители политической элиты открыто поддерживают этот процесс и называют его необходимым условием для укрепления суверенитета.

TURANPRESS . KZ . «Нация в кредит» — Одним из определяющих факторов экономики и социума Казахстана становится огромная кредитная нагрузка населения. Что думают по этому поводу эксперты? Закредитованность казахстанцев, то, по мнению финансиста Расула РЫСМАМБЕТОВА, объясняется не количеством кредитов, а низкими зарплатами… По словам социолога Гульмиры ИЛЕУОВОЙ, для того чтобы выбраться из долговой ямы, нужно менять идеологию… Кредитная проблема, считает публицист Джанибек СУЛЕЕВ, значительно вредит развитию страны.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Попадет ли Казахстан в торнадо реформ» — Чтобы проводить успешные реформы, необходимо их планировать на 10 лет вперед, иметь мощный производственный базис и серьезный человеческий потенциал. Политическим эхо последних месяцев в Казахстане стала реформистская какофония. Участники общественно-политического процесса требовали какие-то реформы проводить, а другие сворачивать. При этом одни и те же игроки по разным реформам могли выступать в противоположной роли. Беда в том, что все эти фоновые шумы не создают общей симфонии.

INFORMBURO . KZ . «Мурат Темирханов: наше правительство сконцентрировалось на поддержке «избранных»» — Президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручил правительству пересмотреть подходы к поддержке бизнеса, отказавшись от прямых мер поддержки и субсидирования в пользу более рыночных инструментов. Какими должны быть эти инструменты, в интервью объяснил экономист Мурат ТЕМИРХАНОВ.

FORBES . KZ . «Вице-министр: Казахстан может остаться в телефонной зоне +7» — Издатель Forbes в Казахстане и Грузии Арманжан БАЙТАСОВ подготовил очередной выпуск для своего YouTube-канала Baitassov Live. В этот раз гостем программы стал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. Как выяснилось, именно Асхат ОРАЗБЕК проявил инициативу для того, чтобы сменить DEF-кода на +997. «Это моя инициатива. И я готов принять ответственность. Я принял решение и убедил министра. Но тем не менее поле для переговоров остается. Мы можем остаться в зоне с кодом +7, и не факт, что придется переходить на новый код», — отметил в ходе интервью Асхат Оразбек.

EXK . KZ . «Сагинтаев уйдет в отставку? Что ответили в акимате Алматы» — В социальных сетях распространяется информация о том, что аким Алматы Бакытжан САГИНТАЕВ в скором времени объявит о своей отставке, сообщает ЭК. Однако свой комментарий предоставили в пресс-службе акима Алматы. На вопросы журналистов о том, сменился ли в Алматы аким, там ответили следующее. «Аким г. Алматы Б. Сагинтаев находится в краткосрочном отпуске», — заявили в пресс-службе.

TIME . KZ . «Запоздалая реакция» — На Бюро национальной статистики (БНС) в очередной раз обрушились с критикой за вопросы переписи населения и в целом за ее якобы принудительный характер. Руководитель статведомства Нурболат АЙДАПКЕЛОВ отбивался от нападок в пятницу на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

«Кому кукурузу?» — Фермеры Алматинской области не знают, куда девать урожай. Увидев заваленные золотыми початками площади перед школами и сельскими акиматами Панфиловского района, вряд ли кто подумает, что местные фермеры бедствуют. Конечно, кукуруза в этом году удалась на славу, но убирают ее земледельцы с большим трудом. Впрочем, это не самая главная их проблема.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Учителя – рабы ситуации? Честное интервью о том, каково это – быть педагогом сегодня» — Прошло почти два года с момента, когда в стране приняли, казалось, столь важный и нужный, а по сообщениям чиновников едва ли не беспрецедентный документ – закон «О статусе педагога», который наконец-то поднимет авторитет учителя и освободит его от лишней нагрузки, бумажной волокиты. Случилось ли чудо или учителей по-прежнему принуждают чуть ли не к рабскому труду? Чем сейчас заняты преподаватели – обучением или выживанием? В профессиональный праздник учителей корреспондент провел откровенное интервью с педагогом с 26-летним стажем, общественным активистом Даной РАУ.

CARAVAN . KZ . «Генерал-майор Айткали Исенгулов: На ком шапка горит?» — Когда бывший заместитель министра обороны генерал-майор Айткали ИСЕНКУЛОВ в интервью “КАРАВАНУ” откровенно высказался о возможных виновниках ЧП на военных арсеналах, то первым отозвался экс-министр обороны генерал-полковник Алибек КАСЫМОВ. В ответном интервью, правда, другому изданию – “Qmonitor”, он назвал своего бывшего заместителя “фантазером” и посоветовал ему “лечиться от деменции головного мозга”… – Я какой-то другой реакции и не ожидал, когда давал вам интервью по поводу взрывов боеприпасов в Арыси и Байзаке. Хорошо понимал, что обязательно последует истерический вопль со стороны тех, кто за собой чувствует определенную вину, – говорит Айткали Исенгулов. – Нервы, видимо, не выдержали.

AZATTYQ . ORG . ««Чувствует себя неважно». Освобожденный из заключения Арон Атабек прибыл в Алматы» — Арон АТАБЕК (Едигеев) вернулся в Алматы. Ранее он был освобожден решением суда по состоянию здоровья. Неотбытую часть наказания ему заменили ограничением свободы. Осуждённый на 18 лет после Шаныракских событий по обвинениям, которые он отвергает, поэт и диссидент провел в заключении 15 лет. Из них более семи лет — в одиночной камере. Атабек признан правозащитниками «политическим заключенным».

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