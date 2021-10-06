«Что в имени тебе моем: зачем в Казахстане переименовывают населенные пункты». «Посмеялись – «кочевали и будем кочевать!». А через три десятилетия грянул голодомор 30-х». «И хочется, и колется. Мирный атом: быть или не быть ему в Казахстане?»

Сетевой Казахстан 6 октября 2021г.

NOVGAZ . COM . Олжас СУЛЕЙМЕНОВ – «О правде истории» — О том, что новое вооружение у казахов не появилось после этих поражений и в восемнадцатом, и в девятнадцатом столетиях, говорит о тотальном отставании общества не только техническом, но и политическом. О хроническом отставании, если вспомнить, что даже ополчение Амангельды (в 1916 году), готовясь к бою с царскими войсками, доставало из сундуков кольчуги, заготавливали самодельные луки, копья и шли в бой против винтовок и пулеметов. И это тысячелетнее отставание, боюсь, формировало сознание этноса, задержав в нем средневековье надолго, что и до сих пор, боюсь, проявляется. Личности будущего случайно возникали в каждом веке – Чокан, Абай. Они успевали что-то подсказать. Абай предчувствовал будущие трагедии и в своих «Кара сёзь» призывал соотечественников спешно заняться активным земледелием по примеру соседей – русских и узбеков. Посмеялись – «кочевали и будем кочевать!». А через три десятилетия грянул голодомор 30-х. И чудом выжила, осталась треть народа. Русских и узбеков спас огород.

IA — CENTR . RU . «Что в имени тебе моем: зачем в Казахстане переименовывают населенные пункты» — Как менялись названия городов и районов в Казахстане в последние годы и почему переименований точно будет в ближайшее время больше – разбирался Руководитель информационно-аналитического центра «Институт Евразийской политики» (г.Кокшетау) Максим КРАМАРЕНКО. Так, в государственной программе по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020 – 2025 годы отмечается, что за годы независимости по всей республике было переименовано около 20 районов, городов, областей, около 1500 населенных пунктов, около 1400 объектов (учреждений образования, культуры, спорта и др.), 85 железнодорожных станции, около 25000 ономастических наименований (улицы, проспекты, микрорайоны и др.). И в этом же документе ставится задача по дальнейшему изменению «идеологически устаревших названий»…

QMONITOR . KZ . «И хочется, и колется. Мирный атом: быть или не быть ему в Казахстане?» — С подачи президента страны в Казахстане вновь актуализировался вопрос о строительстве АЭС. Прежде всего, на это отреагировали социальные сети, где поднялся привычный ропот противников подобных проектов. В принципе, в такой реакции нет ничего неожиданного, если учесть, что Казахстан и его граждане в послевоенный период сполна испытали на себе все «прелести» советской атомной программы… Куда в конце концов качнется маятник, покажет время.

FORBES . KZ . «Почему в Казахстане всё чаще блокируют сайты» — Блокировка тех или иных сайтов – обычное дело для любой страны, какой бы политический режим в ней ни действовал. Как правило, блокируют за пропаганду всего, что выходит за рамки общечеловеческих и законодательных норм, – насилия, экстремизма, наркотиков, оружия, детской порнографии и пр. В Казахстане подобные ресурсы тоже блокируются, а мониторингом занимаются правоохранительные органы и Министерство информации и общественного развития. Однако нередко отечественные компетентные органы перекрывают, казалось бы, совершенно не связанные с незаконной деятельностью сайты.

TURANPRESS . KZ . «Особо рискованное земледелие. Что ожидает сельхозрынок страны после неурожая нынешнего года?» — Вообще, все чаще ситуацию с урожаем нынешнего года (как самим, так и его ценовыми перспективами) называют если не критической, то, как минимум, плачевной. При этом, ответственные чиновники, с одной стороны, уверяют, что нехватки сельхозкультур и их производных в стране вроде как ощущаться не будет, но с другой – соглашаются с мнением, что по ряду показателей положение весьма тяжелое. В свою очередь, наученные опытом предыдущих лет потребители рассуждают на невеселые темы о том, что если рост цен и определенные перебои с продукцией были и в более благополучные годы, то что же нас ждет в период нынешнего урожайного кризиса? И вообще, как получилось, что республика «просела» буквально по всем направлениям отрасли?

365 INFO . KZ . «Ангажирован и пристрастен: правоведы проанализировали решение КС о юристах» — Поправки в закон об адвокатской деятельности и юридической помощи рассматривались целый год. Они вылились в настоящее противостояние между юристами и законодателями. Причиной разногласий стали: несогласие работников отрасли с монополизацией их деятельности под началом единой республиканской коллегии; навязывание обязательного платного использования новой электронной платформы; ежемесячные членские взносы в республиканскую структуру в размере 1 МРП с каждого практикующего юриста.

TIME . KZ . «Точка опоры и роста» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ в своем послании народу поручил развивать перспективные села, моногорода и областные центры. Задача, очевидно, не из простых, учитывая, что многие населенные пункты сегодня по большей части депрессивные: жители не обеспечены рабочими местами, не имеют доступа к хорошей инфраструктуре, а кое-где даже к образованию. Как в ближайшие годы государство будет решать все эти проблемы, “Времени” рассказал директор департамента регионального развития Министерства национальной экономики Даурен ЖАМБАЙБЕК.

«Минималка станет доступнее» — Министерство труда и социальной защиты населения разработало поправки в дальнейшую модернизацию пенсионной системы республики, рассчитанную до 2030 года. Соответствующий проект постановления правительства сейчас проходит стадию согласования с заинтересованными госорганами. Какие изменения грядут в пенсионной системе.

KURSIV . KZ . «В Казахстане потратили более 20 млрд тенге на переселение жителей с юга на север» — За четыре года по программе содействия добровольному переселению с юга в трудодефицитные северные области переехали около 26 тыс. казахстанцев, из них трудоустроено 9 тыс. человек. Это не решило проблему дефицита рабочей силы в регионах вселения и не восстановило их отрицательное миграционное сальдо. За эти годы объем выделенных госсубсидий, пособий, средств на аренду и покупку жилья для переселенцев превысил 20 млрд тенге.

INFORMBURO . KZ . «Айдос Сарым: Арон Атабек заставил изменить политику, фавел в Алматы больше нет» — Известный казахстанский политик Айдос САРЫМ, автор жарко обсуждаемых сейчас законодательных поправок о кибербуллинге, дал интервью корреспонденту Informburo.kz в прямом эфире в сети Instagram — Рад, что как минимум ещё одна история раскола общества закрыта. Можно по-разному относится к Арону Атабеку. Мы вряд ли что-то позитивное можем сказать семье погибшего полицейского. Рад что меняется контекст, из-за чего произошли события. В Алматы ездили по новым присоединённым районам, которые когда-то считались фавелами, и возможно, этот кейс подвиг власть на изменение правил игры. Сегодня основная часть бюджета инфраструктуры Алматы выделяется на отдалённые от центра районы города. С этой точки зрения Арон Атабек, безусловно, историческая личность.

KAZPRAVDA . KZ . «Вакцинация: за и против. Независимый соцопрос провели в Казахстане» — «Данные исследования позволяют утверждать, что большинство населения страны, а это 65,6% опрошенных, еще не переболели коронавирусной инфекцией. Тем не менее 3% болели COVID-19 и были госпитализированы, 10% болели без госпитализации (с положительным результатом ПЦР-тестирования), еще у 21,4% респондентов были признаки, но они не проходили ПЦР-тестирование, что свидетельствует о низком уровне социальной ответственности некоторых граждан», — говорится в сообщении. Так, если против вакцинации в целом выступают 11,9% респондентов, то отрицательно к вакцинации от COVID-19 относятся 24,2%. Положительно к вакцинации в целом относятся 69,6% опрошенных, к вакцинации от COVID-19 – 58,5% граждан. Нейтральное отношение к вакцинации в целом выразили 18,5%, а к вакцинации от COVID-19 – 17,4% респондентов.

LITER . KZ . «Вакцинация детей от коронавируса в Казахстане: главные советы родителям» — С октября в Казахстане стартует вакцинация детей от коронавируса. Эпидемиолог Рафаиль КИПШАКБАЕВ дал несколько рекомендаций родителям. Перед получением вакцины ребенок должен чувствовать себя абсолютно здоровым. «Никаких, даже малейших болей и першения в горле, головных болей и так далее. Надо быть полностью уверенным, что ты себя чувствуешь хорошо сейчас и только после этого идти на вакцинацию», — сказал врач.

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