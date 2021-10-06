Война Миров. Новый канцлер Германии

Ангела Меркель давно попрощалась, но политическая система не может ее отпустить

Парламентские выборы в Германии закончились результатом, при котором никто толком не выиграл и не проиграл. Блок ХДС/ХСС, от которого шестнадцать лет Ангела Меркель руководила страной в качестве канцлера, показал наихудшие за последние десятилетия результаты, но это нельзя назвать разгромом. СДПГ существенно набрала в голосах избирателей, но это не триумф. Капитально у ФРГ канцлером может стать либо Олаф Шольц от социал-демократов, либо Армин Лашет от ХДС/ХСС. Ну а пока и.о. канцлера остается фрау Меркель и, учитывая особенности немецкой политической конструкции, так может продолжаться долго.

У политической системы Германии много особенностей. Например, количество депутатов бундестага подгоняется под процент голосов, который набрали перешагнувшие избирательный барьер партии. Поэтому в парламенте прошлого созыва было 709 мест, а в нынешнем 735.

С выборами канцлера головоломок еще больше. Формально канцлер – это четвертое лицо в государственной иерархии ФРГ, но, поскольку он главный в распределении финансов, то и реально руководит страной.

Канцлер избирается тайным голосованием без прений. Для победы в первом туре кандидату необходимо получить абсолютное большинство голосов (50% плюс 1 голос; так называемое «канцлерское большинство»). Если победителя выявить не удается, в течение 14 дней проводится второй тур, при этом инициатива выдвижения кандидата (их может быть несколько) переходит к бундестагу. Предложение может быть внесено 1/4 от общего состава депутатского корпуса.

Во втором туре количество раундов голосования не ограничено, для избрания кандидату также необходимо абсолютное большинство. Если и второй тур оканчивается безрезультатно, сразу же проводится третий тур, в котором для победы достаточно относительного большинства голосов. В течение семи дней после третьего тура президент может либо назначить избранного таким образом кандидата канцлером («канцлер меньшинства»), либо распустить бундестаг (в этом случае в 60-дневный срок проводятся новые выборы). Если же в третьем раунде претенденту удается набрать абсолютное большинство, президент назначает его канцлером, вопрос о роспуске парламента не встает. При равном количестве голосов у кандидатов проводится новый раунд голосования на тех же условиях.

До сих пор самый короткий промежуток между парламентскими выборами и выборами канцлера – 23 дня – был зафиксирован в 1983 году (6 и 29 марта). В 2018 году установлен новый рекорд по длительности этого периода – 171 день (24 сентября 2017 года и 14 марта 2018 года). Правда, с 2005 года должность канцлера занимает Ангела Меркель, поэтому в 2017 – 2018 гг., когда она тоже была и.о., никаких технических проблем не возникало.

В выборах участвуют люди, а они традиционно считаются самым сложным элементом в любой системе. Считается, что немецкий избиратель не простил Армину Лашету, официальному преемнику Ангелы Меркель на партийном посту, истории со смехом во время наводнения. Когда в середине июля проводилась конференция по наводнению, то г-н Лашет «упал на хи-хи» как раз в тот момент, когда президент Франк-Вальтер Штайнмайер говорил о жертвах стихии.

По логике, наиболее высокие позиции сегодня у Олафа Шольца, как лидера победившей партии. Фигура это достаточно интересная. Г-н Шольц не скрывает идеи по замещению Германией США в качестве лидера западного мира. В свое время он был бургомистром Гамбурга, который является одновременно и городом, и одной из 16-ти федеральных земель Германии, то есть имеет более высокий статус, чем большинство других крупных городов.

Будучи главой города-федеральной земли он заявил, что «Гамбург – китайская столица Европы». Сказано это было в позитивном ключе, поскольку две трети оборота гамбургского порта тогда составляли китайские грузы. Сама тема Китая в ходе избирательной гонки не поднималась, но в прошлом году товарооборот Германии с Поднебесной составил $253 млрд, тогда как с США – $173 млрд. В Пекине против назначения Олафа Шольца на пост канцлера точно возражать не будут. Совершенно не случайно американцы создали блок AUKUS из одних англосаксонских государств, потому что на немцев в деле противостояния с Китаем надежды мало.

Побратимом Гамбурга является не только Шанхай, но и Санкт-Петербург (Петербург, в свою очередь, тоже город-побратим Шанхая). Все вместе делает г-на Шольца сравнительно дружелюбно настроенным в отношении России и «Северного потока – 2». К тому же, долго имея дело с вопросами промышленности и торговли, кандидат на пост канцлера понимает важность недорогих энергоносителей для германской экономики.

Разумеется, есть много нюансов. Сам Олаф Шольц заявил, что хочет создать коалицию с «зелеными» и Свободной демократической партией (СвДП). Здесь могут быть проблемы, потому что «зеленые» Германии сильно экзальтированы на спасении климата планеты. В немецком обществе экологическая повестка вообще очень сильная, а у «зеленых» прямо совсем. При этом у маленьких партий есть возможность шантажировать большие при дележе министерских портфелей (конфигурация после выборов такое позволяет). В общем, блок СДПГ с участием «зеленых» может сильно навредить в плане проведения вменяемой промышленной и энергетической политики, а без голосов зеленых г-ну Шольцу трудно обойтись. У социал-демократов в парламенте 206 мест, у «зеленых» 118 и 92 получили свободные демократы.

Позиция Армина Лашета более шаткая. Информационный фон показывает, что его пытаются назначить виновным в поражении ХДС/ХСС на выборах, а такая позиция рейтинга не повышает. К тому же в отличие от Олафа Шольца, который молчал и на этой почве не сделал ошибок, г-н Лашет позитивно высказывался о России и «СП-2», чем сильно разозлил «зеленых».

Ангела Меркель уходит из большой политики довольно красиво. Согласно опросам общественного мнения, большинство немцев считают, что при фрау Меркель им жилось лучше, чем при предыдущих канцлерах. А вот ее преемнику придется поработать в сложных условиях. Лидер Германии – это одновременно лидер Евросоюза, а здесь наступили не лучшие времена.

Вышедшая из Евросоюза Великобритания прикладывает усилия для развала ЕС, поскольку с Объединенной Европой обречена на позицию младшего партнера. Пока ФРГ уходит в сторону «лево-зеленой» повестки, такие существенные страны ЕС как Франция, Италия и Польша заметно «правеют».

Париж получил серию неприятных политических ударов от США и даже Алжира, после чего имидж Франции сильно просел. С одной стороны это позволяет Берлину легче навязать Парижу формат младшего партнера, а с другой ослабляет совокупную мощь оси Германия – Франция в качестве локомотива Евросоюза. Сама динамика геополитических процессов вокруг ФРГ быстро нарастает, и часто не в пользу Берлина.

Пока расклады указывают на то, что новым канцлером Германии будет Олаф Шольц. Тот факт, что он смог хоть и без блеска, зато ровно провести избирательную кампанию, характеризует его в качестве прагматичного политика. Ну а что придется работать в одной коалиции с «зелеными», которые плоть от плоти Греты Тунберг, то главная задача политика – это добиваться результата в любых условиях, а не только при благоприятных.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.