«Перепись населения — 2021: ущемляют ли права граждан «странные» вопросы». «Казахстан обречен на взрывы в мирное время». «Энергетический кризис в Казахстане подогревается искусственно». «Солдатом, как и грузчиком, быть непрестижно»

Сетевой Казахстан 13 октября 2021г.

IA — CENTR . RU . «Посол Казахстана в РФ: Вопрос об открытии представительства на Дальнем Востоке актуален» — Тем временем большой объем взаимодействия России и Казахстана держится как раз за счет межрегионального сотрудничества. Какие регионы России (от Дальнего Востока до Калининградской области) интересуют #Казахстан с точки зрения отраслевой направленности и инвестиционной привлекательности, какие интересные российско-казахстанские региональные проекты уже обговорены, а какие совсем скоро могут открыть новые перспективы для отношений двух стран – Ia-centr.ru обсудил с Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации КОШЕРБАЕВЫМ Ермеком.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Казахстан обречен на взрывы в мирное время»: генерал-майоры раскрыли военную «кухню»» — Утром 10 октября на юге страны снова прогремел взрыв – сдетонировали боеприпасы. Это уже третье подобное ЧП за последние два года. Что это – безответственность, непрофессионализм или просто роковые случайности? Можно, конечно, свести все к глубокому разгильдяйству или бесконечно повторять как мантру, что во всем виноваты обстоятельства – тяжелое наследие Союза. Но факт остается фактом – проблемы в военных структурах страны разрослись как раковая опухоль. Метастазы давно добрались до самых низов. Повсюду, на какую войсковую часть ни глянь, людьми в погонах управляют деньги, твердят в один голос авторитетные и опытные генерал-майоры в отставке. Военные ветераны откровенно поведали, что творится в оборонке страны.

365 INFO . KZ . «Энергетический кризис в Казахстане подогревается искусственно» — Старые теплостанции доживают свой век. Сегодня на повестке дня энергетический вопрос. Выберет ли правительство атомные технологии или остановится на других источниках генерации энергии? В Казахстане развивается энергетический кризис. Такое мнение выразил политолог Марат ШИБУТОВ, иронично подмечая, что наконец-то наша страна сравнялась с Евросоюзом и Китаем. Проявляется энергокризис прежде всего в дефиците угля и солярки.

«Солдатом, как и грузчиком, быть непрестижно — эксперты о нехватке кадров в Казахстане» — В Казахстане наблюдается дефицит кадров во многих сферах. Не хватает военнослужащих — как итог, в армию забирают абсолютно всех, даже негодных. Присутствует недостаток специалистов по промышленной безопасности. Недостает высококлассных инженеров в строительстве, и многие строительные компании приглашают экспатов. В медицине не хватает медработников — медсестер и медбратьев. А в сфере образования вакантными остаются более 18 тыс. рабочих мест. Также невостребованными становятся профессии пожарных, спортивных тренеров, продавцов-консультантов, грузчиков, подсобных рабочих, разнорабочих и охранников.

AZATTYQ . ORG . «Перепись населения — 2021: ущемляют ли права граждан «странные» вопросы» — В Казахстане с 1 по 30 октября проходит подомовой обход-опрос в рамках национальной переписи населения. При этом, по официальным данным, свыше 6,4 миллиона человек (33,8 процента населения) прошли перепись онлайн. Уже на этом этапе респонденты в соцсетях недоумевали по поводу некоторых вопросов, касающихся, к примеру, количества «живорожденных» детей или планов уехать из страны. Эксперты делятся с Азаттыком мнениями о спорных моментах вокруг переписи.

KZ . EXPE RT. «По поводу новой оппозиции – 2» — В нашей публикации: «По поводу новой оппозиции – 1» мы зафиксировали, что «оппозиционная волна, сгенерированная развалом СССР, заканчивает свой жизненный путь», после чего задались вопросом: «когда в республике появится новая, реальная оппозиция нынешней власти, какой она будет, чего и какими средствами будет добиваться?». По оценке KZ.expert, настоящей оппозиции в форме влиятельной политической партии или общественной организации в Казахстане в ближайшие несколько лет не появится. По той простой причине, что для образования (создания) ее нужны или какая-то идея, которая получит серьезную поддержку многих активных граждан, или лидер (лидеры), которому (которым) те же граждане поверят и за которым (которыми) пойдут. А еще лучше и первое и второе, вместе взятые.

TIME . KZ . «Вакцина — не панацея от ковида» — Вирусолог Кайсар ТАБЫНОВ: Иммунной системе человека нужно время, чтобы распознать нового врага. Молодой профессор, директор Международного центра вакцинологии Казахского национального аграрного исследовательского университета (КазНАИУ) утверждает, что наступила эра пандемий. Но есть и хорошая новость: от коронавируса человечество не вымрет — Думаю, что через какое-то время практически все люди переболеют им и по второму, и по третьему разу. Вирус будет приспосабливаться к нам, а мы — к нему. Иммунная система человека очень мощная и в любом случае гораздо умнее примитивного вируса. Вопрос в том, что ей нужно время, чтобы распознать нового врага. Поэтому можно ждать, когда пандемия затихнет естественным путем, и нести потери.

«Слова новые — проблемы те же» — В Казахстане утверждены национальные проекты развития, которые заменят госпрограммы. Всего нацпроектов 10. Некоторые из них имеют простые названия вроде “Зеленый Казахстан”, “Образованная нация”, “Здоровая нация”, “Развитие предпринимательства”, “Ұлттық Рухани жаңғыру”, другие многословные и подробные, например, “Технологический рывок за счет цифровизации, инноваций и науки” и “Сильные регионы — драйвер развития страны”. У каждого проекта есть свой куратор в кабмине.

QMONITOR . KZ . «Почему в русских классах становится все больше казахских детей?» — Полгода назад наше издание, основываясь на официальных статистических данных, сначала констатировало, что «доля учащихся казахских классов снижается, а русских – растет», после чего попыталось найти ответ на вопрос, «почему казахи стали чаще отдавать своих детей в русские классы?». Как вы, наверное, поняли, в кавычки взяты заголовки статей, а прочесть их можно на сайте QMonitor. Недавно этим же вопросом задалось известное казахскоязычное Интернет-издание «Қамшы».

LITER . KZ . «Казахстанцам нельзя будет убивать даже комаров, абсурд — эксперт о новом законе по защите животных» — Законопроект «Об ответственном обращении с животными» рискует стать абсурдным, если его не подкорректируют должным образом. Об этом заявила корреспонденту руководитель Ассоциации по защите животных Inucobo Лилия САРСЕНОВА. При обсуждении документа возникли споры по терминологии. Зоозащитники предлагали брать термины не из биологии, а из юриспруденции.

TENGRINEWS . KZ . ««Ради прикола поставил 200 тысяч за однушку, и ее взяли». Что с арендой жилья в Алматы» — Рынок аренды жилья в Алматы продолжает лихорадить. Иначе как космическими цены в мегаполисе уже не назовешь, причем во многих объявлениях прописаны условия: сдаем семейным парам без детей. В списке нежелательных арендаторов находятся и студенты. Ажиотажем в сфере аренды жилья не преминули воспользоваться и мошенники, которые сдают и продают жилье, заведомо зная, что оно принадлежит другому человеку. О том, будет ли снижение цен в ближайшее время и как обезопасить себя в процессе сделки, читайте в материале.

SPIK . KZ . «Казахстан захлестнула волна сексуального насилия» — То, что Казахстан находится в лидерах среди стран постсоветского пространства по количеству жертв сексуального насилия, еще пару лет назад доказали в одном из своих исследований авторы проекта Factcheck. Выводы, к которым они пришли, свидетельствуют: в этом вопросе мы обогнали даже Индию, всегда считавшуюся самой неблагополучной страной в мире в плане половых посягательств. Но самое печальное здесь то, что с каждым годом ситуация только ухудшается. И не в последнюю очередь – из-за толерантности общества к таким видам преступлений и лояльного отношения к ним представителей закона.

CARAVAN . KZ . «Психически больные убийцы: проблема, о которой не принято говорить» — Может ли преступник, который совершил умышленное убийство, не попасть за решетку исправительного учреждения? Да, но лишь в том случае, если он является психически больным. То есть таковым его должна признать судебно-психиатрическая экспертиза. Недавно в Актобе разыгралась жестокая трагедия. Непрошеный гость забрался в частный дом под покровом ночи. Обнаружив мирно спавшую хозяйку, он накинулся на нее с ножом и всю изрезал. В результате женщина скончалась. После того, как подозреваемого задержали, он заявил, будто на убийство его толкнули некие таинственные голоса. Вроде они звучали у него в голове. Судебно-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого невменяемым.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.