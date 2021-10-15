Независимость адвокатуры — гарантия справедливого правосудия 15.10.2021 13:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 2243 0 Председатель дисциплинарной комиссии адвокатуры Данияр Канафин о природе адвокатской деятельности и роли адвокатуры в защите прав человека Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Изъятие жилья: законные основания не нужны? Строительство – «пороховая бочка» системы Олжас и Алия: кто элитнее? Трезвый взгляд на болезненную реальность Схемы интернет-мошенников основаны на доверчивой жадности