Многовекторность опять устояла

На прошлой неделе Путин чуть не поставил Токаева перед жёстким выбором

По крайней мере, такое развитие событий предсказывали некоторые российские СМИ. Мол – или Казахстан поддержит на саммите ЕАЭС предложение России об ответных санкциях против США и Евросоюза, или пусть не обижается. У российского руководства есть методы против лукавых многовекторных «союзников».

Сообщалось также, что введение антизападных санкций, подготовленных Евразийской экономической комиссией, предварительно одобрила Белоруссия. Интригу создавала именно позиция Казахстана. Ну, и немножко позиция Киргизии.

А потом интрига как-то рассосалась. Непринуждённо растаяла в воздухе. Саммит состоялся 14 октября, в положенные сроки. Прошёл он тихо, мирно и полностью потерялся на фоне «Российской энергетической недели». Там у них на неделе красивая американская журналистка строила Путину глазки и показывала коленки, было много других ярких эпизодов. А на саммите ЕАЭС никто, вопреки прогнозам, не ставил вопросов ребром, никого не заставляли сделать судьбоносный выбор. По крайней мере, в открытой части саммита. Более того: евразийские ответные санкции в этой открытой части вообще не обсуждалась. Обсуждались вопросы дальнейшей интеграции, вопросы создания общего рынка энергоресурсов, вопросы сотрудничества в экологической сфере, задачи цифровизации. А про «ответку» Западу не было сказано ни одного слова. Правда, Путин привычно посетовал, что западные санкции создают много проблем некоторым государствам ЕАЭС и носят не просто экономический характер, но нацелены на свержение наших правительств.

Тут бы и объявить сенсацию: ЕАЭС наносит ответный удар! Однако не сбылось.

Мы не знаем, что у них там было в кулуарах. Могу предположить, что идею с контр-санкциями предложил и продавливал неугомонный академик Сергей Глазьев. Он подбивал Путина на решительные антизападные действия ещё в должности советника президента и, думаю, не оставил попыток, оказавшись министром ЕЭК. Но в очередной раз эти попытки не увенчались успехом. Почему? Возможно, именно из-за позиции Казахстана. Если на Токаева за кулисами саммита оказывали давление, но он выстоял, то когда-нибудь напишет об этом в мемуарах. А поскольку тема ответных санкций не получила казахстанской поддержки, её решили на саммите вообще не упоминать. Но может Токаев не при делах, и «ответку» заблокировали российские либералы. Придёт время, узнаем.

Как бы то ни было, здесь в который уже раз повторяется старый сюжет. Мы наблюдаем эту картину лет десять, самое меньшее. Сначала поднимается волна разговоров про конец казахстанской многовекторности. Про то, что политика «нашим и вашим» себя исчерпала. Про момент истины. А потом волна опадает, и всё идёт как прежде. Любознательный читатель может набрать в строке поиска Google «конец многовекторости», ограничить верхние временные рамки, например, 2015-м годом и удостовериться, что всё так и есть. И пять, и десять лет назад «подкремлёвские ястребы» рассказывали в российском телевизоре и в российских газетах, что лидеры богатых ресурсами, но беспомощных в военном отношении постсоветских государств напрасно думают, будто в двадцать первом века всё будет не так, как в девятнадцатом. Что в случае турбулентности их защитят некие заокеанские обещания. А на самом деле, дескать, лишь Россия – гарант суверенитета этих новых слабых стран и хранитель нерушимости сегодняшних странных границ.

Первое время такие слова звучали убедительно и страшновато. Или обнадёживающе, это откуда глядеть. Но год шёл за годом, виртуальные ястребы пугали и пугали доверчивое население, а хитрая многовекторность никуда не девалась. Наверное, в этой её гибкой несокрушимости есть своя сермяжная (или чапанная) правда и своя мудрость. Конечно, многим хотелось бы, чтобы Казахстан, наконец, сделал выбор в пользу России. Чтобы от казахстанских русских отстали с казахским языком, и чтобы от всех вас там отстали с латиницей. А в учебниках истории стало больше страниц о русско-казахской дружбе. Не сомневаюсь, что и миллионы казахов были бы рады такому выбору. Но куда президент Токаев денет миллионы других казахов, которые задают справедливые вопросы: что же это за суверенитет, если через тридцать лет у нас везде русский язык? Где ещё в мире есть такая страна? А теперь вот Москва нас втягивает в свои разборки с Америкой. Мы что, российская колония?

На эти вопросы нет простых ответов. А сложные далеко не всех устраивают. На теме языка и зависимости от России активно спекулируют враги. Чтобы они не перетянули на свою сторону горячих казахских патриотов, руководители государства должны с этими патриотами считаться. В России, правда, с горячими русскими патриотами не считаются, там пересажали всех пассионарных националистов и выселили на дальнюю окраину Москвы русские марши. Но теперь вот в московском метро приезжие начинают обижать местных девушек и бить парней, которые за них заступаются. С другой стороны, если очень уж активно поощрять горячих патриотов, то может сложиться ситуация, когда президент вынужден заискивать перед ними, как заискивает и пританцовывает сейчас в Киеве перед бандеровцами русскоязычный еврей Зеленский.

Внешние игроки понимают непростую ситуацию Токаева. И не слишком нажимают на него с судьбоносным выбором. При этом, если рассуждать цинично, Россия и Китай давно могли бы договориться между собой, немного придушить юную казахстанскую независимость и воспользоваться беспомощным состоянием потерпевшей. Но издержки будут довольно велики, а призовой фонд не та уж и велик. Это тоже аргументы в пользу казахстанской многовекторности. В общем, думаю, она ещё простудится на похоронах тех граждан, которые предсказывают её скорый конец.

При этом не надо путать многовекторность и стабильность. Когда истекут земные сроки первого казахстанского президента, ваша знаменитая стабильность может покачнуться. Неизвестно, с какой амплитудой. Может и с немаленькой. Но многовекторность останется. Например, потому, что действующей силой перемен, их активным началом и, не дай Бог, пушечным мясом, если события приобретут брутальный характер, окажутся как раз патриоты. А они «под Россию» или «под Китай» категорически не хотят. Тут опять уместны аналогии с украинскими патриотами. Ну, и ещё одно важное обстоятельство. Скажу вам по секрету: Путин при любом развитии событий не будет завоёвывать Казахстан, отбирать северные и восточные территории. Это не его стиль. Он и с Донбассом не знает, что делать.

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