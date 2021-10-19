«Памяти государственных программ». «О мудрецах и их советах». «Токаев вынужден работать с тем, что есть — об отсутствии кадровых перемен в РК». «Российский взгляд на языковую ситуацию в Казахстане». «Какие шансы у Сауле Омаровой занять ключевой пост в США»

Сетевой Казахстан 19 октября 2021г.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Памяти государственных программ» — В этом году Казахстан перешел на новую систему планирования. Президент утвердил план развития до 2025 года и национальные приоритеты, по которым правительством вместе с агентствами при главе государства разработали национальные планы, заменившие прежние госпрограммы. Можно сколько угодно нахваливать новые национальные проекты, но нужно помнить, что их разрабатывали те же люди, что писали (и реализуют) нынешние государственные программы. Для имиджа и тех, и других было бы полезно все-таки подвести итоги реализации госпрограмм, зачастую скандальных, не слишком прозрачных и малоэффективных.

Николай КУЗЬМИН – «О мудрецах и их советах» — Сообщение о том, что Нурсултана Назарбаева предложили на пост главы Совета мудрецов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), вызвало в нашем обществе не совсем здоровую реакцию. Здесь отчасти вина тех, кто готовил это сообщение. Оно дополняется справкой о том, что такое СВМДА, и это правильно, потому что многие не знают, что это такое. Но нет справки о том, что такое «совет мудрецов» в практике международных организаций, и это уже неправильно, потому что каждый может интерпретировать это название, как ему хочется, упражняясь в сарказме и остроумии… Группа мудрецов или совет мудрецов – это общепринятое, хотя не всегда официальное название для группы лиц, на которые возлагается задача разработки стратегии развития международной организации.

IA — CENTR . RU . «Нацпроекты в Казахстане – упорядочивание или новое название для старых мер?» — Очевидно, что глава #Казахстан’а Касым-Жомарт ТОКАЕВ ожидал, что профильные министерства предоставят ему полноценные и проработанные десять национальных проектов, которые он анонсировал в своем сентябрьском послании, и которые 1 июля были утверждены на Высшем президентском совете. Однако успели подготовиться не все. И это еще одно свидетельство слов Токаева в финале его послания народу Казахстана – о саботаже…

SPIK . KZ . «Токаев вынужден работать с тем, что есть — об отсутствии кадровых перемен в РК» — Осень традиционно всегда была временем кадровых перемен в верхах. Однако нынешняя осень выдается на редкость спокойной. Что стоит за этим спокойствием? Еще летом многие аналитики принялись предрекать скорую замену правительства Аскара МАМИНА, предвкушая в первую очередь замену самого премьер-министра. Но уже и октябрь заканчивается, а изменений в верхах все нет. И, возможно, не будет. Тому есть немало объяснений.

AZATTYQ . ORG . «Экономика, пиар и «негласная конкуренция» с Ташкентом? Зачем Казахстану афганская тема» — Какие политические и экономические интересы есть у Нур-Султана в Афганистане? Зачем Акорда направила своего представителя в Кабул? Почему страны Центральной Азии пытаются наладить контакты с правительством «Талибана», которое они официально не признают? Как афганская повестка воздействует на государства региона и крупных мировых игроков? Азаттык поговорил с казахстанским политологом Досымом САТПАЕВЫМ, директором «Группы оценки рисков» — Они преследуют несколько целей. Главные – экономика и безопасность.

QMONITOR . KZ . Бауыржан МАХАНОВ — «Слышал звон… Российский взгляд на языковую ситуацию в Казахстане» — Тема, касающаяся положения русскоязычных граждан в странах Центральной Азии, включая Казахстан, в последнее время получила довольно широкое освещение в российских СМИ. Рано или поздно это должно было случиться, поскольку северный сосед не мог оставаться все время безучастным к активизации местных «патриотов» с их радикальными лозунгами и действиями, направленными против русского языка и его носителей. Однако последовавшая со стороны российских журналистов и экспертов реакция выдает в них (конечно, не во всех, поскольку встречаются и здравые рассуждения, но в большинстве из них), во-первых, незнание реальной ситуации в нашей стране, а, во-вторых, некоторое высокомерие, присущее отношению «старшего» брата к «младшим».

CARAVAN . KZ . ««Русские, говорящие на казахском, — это уже не редкость»: истории двух русских девушек, ставших преподавателями казахского языка» — Две наших сегодняшних героини – не просто русские девушки, свободно владеющие казахским языком. Для Татьяны РАДЖИБАЕВОЙ и Оксаны ДРАЧЕВОЙ (Набиевой) казахский язык стал родным с малых лет, а сейчас они – успешные преподаватели казахского с большим стажем, внушительной ученической аудиторией и серьезными, эффективными методиками.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Просто начните говорить на казахском». Лайфхаки для изучающих госязык» — Читали ли вы интервью с сотрудницей карагандинского хосписа Еленой НОХРИНОЙ? Если нет, то коротко: медсестра с 23-летним стажем начала изучать казахский язык, чтобы со всеми пациентами говорить на одном языке. Это ведь особенно важно в случае с больными в последней стадии онкологии – понимать, о чем они просят, сочувствовать при их рассказах о жизни и смерти… Так вот, по словам Елены, огромную помощь в изучении госязыка ей оказывает наставница – Гульназ МУСТАГУЛОВА. Преподаватель – настоящий энтузиаст и популяризатор казахского.

TENGRINEWS . KZ . ««Ценный кадр для Байдена». Какие шансы у Сауле Омаровой занять ключевой пост в США» — Уроженка Казахстана Сауле ОМАРОВА за последнюю неделю стала одной из самых обсуждаемых персон в американской прессе. К 55-летней претендентке на должность главы Управления финансового контроля США сейчас пристально присматриваются из-за ее советского прошлого и крайне левых взглядов. Корреспондент Tengrinews.kz поговорил с российским тележурналистом, ведущим программы «Америка» на телеканале «Россия 24» Валентином БОГДАНОВЫМ и казахстанскими экспертами о том, почему поднялся такой информационный шум, о перспективах Омаровой, а также о том, что будет, если ее кандидатуру все же утвердит Конгресс США.

TIME . KZ . «Всё перемелется – поверьте» — Минсельхоз вновь заверяет, что не допустит резкого удорожания социального хлеба. На этот раз обещания прозвучали из уст главы аграрного ведомства Ербола КАРАШУКЕЕВА. Он рассказал, какие меры будут приняты для стабилизации цен на социальный хлеб. В первую очередь Минсельхоз ставит задачу обеспечить зерном и мукой все предприятия, которые производят такой хлеб. Для этого сейчас вносят изменения в законодательство, чтобы Продкорпорация могла отправлять из госрезервов зерно по низким (в сравнении с рыночными) ценам на мукомольные предприятия для производства муки для соцхлеба.

«С чистого листа» — Оплеуху от Верховного суда получил суд №2 Усть-Каменогорска за то, что не обеспечил объективность и беспристрастность при рассмотрении уголовного дела в отношении своей же коллеги. Дело 41-летней судьи Асем БОЛАТОВОЙ поступило в ВС по протесту Генеральной прокуратуры. Женщину обвиняли в том, что, будучи за рулем своей “хюндай”, она совершила ДТП, повлекшее смерть человека по неосторожности.

NOVGAZ . COM . Валерий ЖАНДУЛЕТОВ, вице-президент МАД «Невада – Семипалатинск» — «Путь к последнему взрыву» — Он прогремел 19 октября 1989 года на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне (СИЯП) и стал своеобразным символом грядущей независимости Казахстана… Последней каплей народного возмущения стали испытания, проведенные 12 и 17 февраля 1989 года. Тогда радиационный фон просто «зашкаливал». Об этом узнал известный поэт Олжас СУЛЕЙМЕНОВ, баллотировавшийся в депутаты Верховного Совета СССР. 25 февраля он выступил по телевидению и вместо своей предвыборной программы рассказал об ужасающей ситуации, сложившейся на территории вокруг СИЯП. Он призвал своих земляков прийти 28 февраля на митинг в Алма-Ате…

LITER . KZ . «С какими последствиями глобального потепления столкнулся Казахстан. И что будет дальше» — Засуха теперь будет все чаще повторяться на юге Казахстана и в Мангистау, а в северных регионах ожидаются смягчение климата и увеличение осадков. Свое видение о том, как отразится на Казахстане глобальное потепление, рассказал эколог Вадим НИ.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Алкогольные «теневики» отступают, но не сдаются» — Оздоровление алкогольного рынка в Казахстане пока опережает рост культуры потребления крепких напитков. Однако две эти вещи в некотором роде связанные и оказывают взаимное влияние. Так что прогресс не за горами. Ну а пока игроки теневого рынка устраивают своеобразные банзай-атаки (финальные нападения обреченных) на легальных производителей водки.

365 INFO . KZ . «Таксисты могут не переживать: массовые медосмотры невозможны» — Водителей общественного транспорта и такси с 6 декабря заставят дважды в день проходить медосмотр. Кроме того, появятся мониторинговые группы по контролю за исполнением этого требования. Заявление чиновника вызвало вопросы. Кто и где будет медосматривать тысячи таксистов ежедневно? За чей счет? Как мониторить исполнение приказа для достижения требуемого результата? Эти и другие вопросы мы задали председателю республиканской ассоциации служб такси Медету КУРМАНОВУ.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.